Bon plan : le Samsung Galaxy S20 et S20+ en forte chute sur le site officiel 🔥

Les Samsung Galaxy S20 et S20+ sont disponibles Ă prix rĂ©duit sur le site officiel. Pendant quelques jours, la marque a dĂ©cidĂ© d’afficher d’excellentes promotions, surtout sur sa dernière gamme de Galaxy S. Les modèles de cette gĂ©nĂ©ration sont en rĂ©duction tout comme les milieux de gamme Galaxy A51 et A71. C’est une belle occasion de faire des Ă©conomies.

Pour voir les deals sur le site Samsung, c’est ici :

DĂ©couvrir les deals

OfficialisĂ©s au mois de mars dernier, les Samsung Galaxy S20 se prĂ©sentent comme une gamme de smartphones premium. La marque Ă la pomme ou d’autres marchands n’ont jamais dĂ©voilĂ© de remises aussi pertinentes sur ces modèles. Avec les deals en cours, vous avez droit Ă une excellente rĂ©duction immĂ©diate de 160 euros et plus d’un bonus Ă la reprise de 100 euros (*). Grâce Ă cette offre Ă©clair, le Galaxy S20 passe de 909 euros Ă 649 euros.

Les Samsung Galaxy S20 et S20+ sont deux appareils qui se placent sur le marché haut de gamme des smartphones Android. Ils sont en concurrence directe avec les derniers iPhone 12, en partie sur les spécificités liées à la photo. Si vous voulez faire des économies sans oublier la qualité et la fiche technique de votre prochain smartphone, les deux modèles sont pour vous.

Le Samsung Galaxy S20, une star sur le marché

Avec ces promotions dĂ©voilĂ©es par Samsung ce week-end, vous avez l’opportunitĂ© de profiter du Galaxy S20 Ă prix barrĂ© par rapport Ă celui de base. Le Galaxy S20+ n’est pas mis de cĂ´tĂ© et bĂ©nĂ©ficie de la mĂŞme remise que le modèle le plus classique de cette gĂ©nĂ©ration. Avec les remises, le S20 passe Ă 649 euros au lieu de 909 euros et le Galaxy S20+ passe de 749 euros au lieu de 1 009 euros. Autant dire que les deals en cours sont gĂ©nĂ©reux.

Globalement, ces deals affichĂ©s par Samsung disposent d’arguments de choix. Pendant quelques jours, les Galaxy S20 bĂ©nĂ©ficient de 160 euros de remise, mais aussi de 100 euros de prime Ă la reprise de votre smartphone actuel. En additionnant les deux, c’est un montant de 260 euros que vous pouvez Ă©conomiser sur l’achat de votre nouveau tĂ©lĂ©phone. Actuellement, il n’existe aucune offre aussi bonne que celle de la boutique officielle. On rappelle que la gamme des Galaxy S20 est disponible sur le marchĂ© depuis quelques mois Ă peine.

Nous n’allons pas dĂ©tailler toutes les fiches techniques des Samsung Galaxy S20. Mais sans trop entrer dans les dĂ©tails, il convient de rappeler quelques Ă©lĂ©ments importants. On connait la marque, elle a misĂ© sur les Ă©crans une fois de plus, car c’est un de ses points forts. Les smartphones de la gamme ont droit Ă des dalles OLED qui mesurent respectivement 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces. Le taux de rafraichissement est de 120 Hz, cela a beau ĂŞtre une spĂ©cificitĂ© attendue sur les tĂ©lĂ©phones premium, elle n’est pas encore proposĂ©e par tous les rivaux de la marque —loin de lĂ .

Samsung ne met pas de cĂ´tĂ© la qualitĂ© de la photo avec les Galaxy S20. Le premier modèle de la gamme se dote d’un triple capteur placĂ© sur le dos de l’appareil, ce qui permet d’obtenir une qualitĂ© de photo Ă la hauteur tant la journĂ©e que la nuit. Pour leur part, les autres modèles —les Samsung Galaxy S20+ et S20 Ultra profitent d’un quadruple capteur photo, des points qui contribuent Ă justifier leur place encore un peu plus haut de gamme.

Voici notre test vidéo du Galaxy S20 Ultra :

Le Samsung Galaxy S20 est compris dans le programme Up2You. Vous pouvez bĂ©nĂ©ficier du tĂ©lĂ©phone avec un premier versement de 119 euros puis 31 euros par mois pendant 24 mois. Depuis son lancement, le service ne cesse de gagner en popularitĂ© auprès du public, car il est accessible et assez flexible. C’est un plaisir de savoir qu’il est possible d’accĂ©der Ă un nouveau tĂ©lĂ©phone sans trop de complication ni de budget.

Pour voir le deal sur ces Samsung Galaxy S20, c’est par ici :

DĂ©couvrir les deals

Le Galaxy Note 20 profite d’un code promo

Suite aux Samsung Galaxy S20, le constructeur a dĂ©voilĂ© quelques modèles, en particulier les Galaxy Note 20. Ce sont les modèles les plus rĂ©cents de la marque, si on laisse de cĂ´tĂ© le smartphone pliable Galaxy Z Fold 2 et la dĂ©clinaison Galaxy S20 FE. Ces tĂ©lĂ©phones partagent quelques points communs avec les Galaxy S20, mais aussi quelques diffĂ©rences notables. Les Galaxy Note 20 bĂ©nĂ©ficient d’un Ă©cran plus grand et du S Pen, ils se destinent Ă ceux qui ont une utilisation pro de leur tĂ©lĂ©phone, mais pas seulement.

PrĂ©sentĂ©s Ă la fin de l’Ă©tĂ©, les Samsung Galaxy Note 20 ne profitent hĂ©las pas des mĂŞmes promotions que leurs homologues les Galaxy S20. Cela ne veut pas dire qu’ils ne profitent pas de quelques avantages durant cette pĂ©riode de deals flash. La marque propose aussi un bonus Ă la reprise de 100 euros en plus d’offrir la garantie Samsung Care+ pendant 2 ans avec le code SCN20. Habituellement, elle est au prix 149 euros, ce qui reprĂ©sente une belle Ă©conomie. Sinon, vous avez aussi droit Ă 30% de remise Ă l’achat d’une coque, Ă 4 mois d’accès Ă YouTube Premium et 6 mois d’accès offert Ă Spotify Premium.

Entre les Samsung Galaxy S20 et les Galaxy Note 20, vous ĂŞtes certain de faire des affaires et de trouver le modèle qui vous convient au mieux. Les deals se terminent dans quelques jours Ă peine, il convient donc d’ĂŞtre vif pour ne pas rater ces promotions. Après, les tarifs remonteront Ă la normale. Les modèles n’ont jamais eu droit Ă de tels prix, c’est le moment de se faire plaisir. Aussi, toutes les remises sont valables jusqu’Ă Ă©puisement du stock, cela peut aller très vite.

Pour voir les deals chez Samsung, c’est ici :

DĂ©couvrir les deals Samsung