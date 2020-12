Bon plan : les Xiaomi Mi 10T à 1€ seulement pour Noël chez SFR !

C’est bientôt Noël et l’heure des cadeaux a sonné. Pourquoi ne pas offrir un nouveau smartphone ? Et le tout sans se ruiner ? Avec SFR, vous pouvez obtenir les derniers Xiaomi Mi 10T pour 1€ seulement ! Tous les modèles de la nouvelle gamme sont concernés par cette offre exceptionnelle, à savoir les Mi 10T Lite, Mi 10T et Mi 10T Pro.

Pour découvrir les offres SFR sur les Xiaomi Mi 10T :

Voir les offres Mi 10T

Un prix à peine croyable sur les Xiaomi Mi 10T

Après les excellents Mi 10, Xiaomi lançait récemment les Mi 10T Series. Cette nouvelle gamme de smartphones se distingue en fois encore par un excellent rapport qualité-prix. Si le Mi 10T Pro endosse le rôle de modèle plus haut de gamme, le Mi 10T, lui, se distingue par son équilibre. Quant au Mi 10T Lite, il saura séduire les utilisateurs plus jeunes.

Malgré leur excellent positionnement tarifaire, les nouveaux Mi 10T ne sont pas à la portée de toutes les bourses en achat nu. Bonne nouvelle, SFR propose une offre à ne pas manquer pour les fêtes de fin d’année. En choisissant un abonnement adapté, les Mi 10T sont disponibles à 1€ seulement. Pour bénéficier de ces tarifs, la marche à suivre est extrêmement simple.

Comment obtenir le Mi 10T Lite à 1€ ?

Sélectionner le Mi 10T Lite chez SFR à 1€

Souscrire à un forfait 80 Go 4G+ (engagement 24 mois)

Comment obtenir le Mi 10T à 1€ ?

Sélectionner le Mi 10T chez SFR à 1€

Souscrire à un forfait 100 Go 5G (engagement 24 mois)

Comment obtenir le Mi 10T Pro à 1€ ?

Sélectionner le Mi 10T Pro chez SFR à 1€

Souscrire à un forfait 80 Go 4G+ (engagement 24 mois)

Payer 5€/mois pendant 24 mois

Pour en savoir plus sur les offres Xiaomi chez SFR

Voir les offres Mi 10T

Xiaomi, roi de l’excellent rapport qualité-prix

En quelques années seulement, Xiaomi a su s’imposer comme une référence sur le marché des smartphones. Le géant chinois mise sur un ingrédient qu’il connaît très bien : le bon rapport qualité-prix. Véritable credo de l’entreprise, ce modèle s’applique aux centaines de produits lancés chaque année. Les Mi 10T illustrent parfaitement cette volonté de rendre la technologie accessible au plus grand nombre.

Avec les Mi 10T, Xiaomi frappe donc très fort. Le Mi 10T Pro, modèle plus premium, se distingue par son module photo constitué d’un capteur de 108 mégapixels. Les deux autres capteurs et les différentes optimisations logicielles lui assurent une certaine polyvalence promettant de stimuler votre créativité. S’il fait partie des grands smartphones, le Mi 10T Pro brille par ses excellentes performances, sa très bonne autonomie ainsi que son écran LCD 144 Hz.

Le Mi 10T présente peu de différences avec la version Pro. Mêmes dimensions, même poids, même puce Snapdragon 865, même batterie, les éléments de différenciation restent minimes. Le Mi 10T embarque 128 Go de stockage et 6 Go de RAM contre 256 Go et 8 Go pour le modèle pro. La vraie différence réside dans les choix en matière de photographie. Si le Mi 10T embarque les mêmes ultra grand-angle et objectif macro que le Pro, son capteur principal, lui, passe à 64 mégapixels. Il n’en demeure pas moins un très bon photophone.

Le Mi 10T Lite, lui, se distingue vraiment de ses deux frères. Plus compact et plus léger, il hérite d’une configuration plus modeste. Il n’en demeure pas moins séduisant avec son écran LCD de 120 Hz et son triple module photo toujours très polyvalent. Xiaomi fait finalement peu de sacrifices sur ce modèle pourtant plus abordable.

En résumé, le Mi 10T Pro est parfait pour celles et ceux souhaitant s’offrir le top du top de chez Xiaomi. Le Mi 10T, lui, présente peu de différences avec la version Pro et saura satisfaire les utilisateurs en recherche d’un smartphone équilibré. Enfin, le Mi 10T Lite conviendra à celles et ceux en recherche d’un smartphone plus compact. Pour retrouver toutes les offres sur les Mi 10T, c’est par ici :

Voir les offres Mi 10T

Forfait illimité 80 Go chez SFR, un abo au top

Pour accéder aux prix réduits sur les Xiaomi Mi 10T chez SFR, vous devez donc souscrire à un forfait 80 Go chez SFR avec un engagement de 24 mois. Pour rappel, voici ce que contient ce forfait :

Appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et mobiles en France et dans les DOM

80 Go de data par mois utilisables en France et en Europe

Il s’agit de l’un des forfaits les plus généreux proposés par l’opérateur. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez que ce forfait est aussi en réduction en ce moment.

En choisissant un pack forfait 80 Go + smartphone, il vous sera facturé 30€ par mois la première année puis 45€. Si vous êtes clients à la box internet SFR, le prix passe même à 20€ par mois pendant les 12 premiers mois. Pour vous offrir les Xiaomi Mi 10T à 1€, vous devez également vous engager pendant 24 mois.

Pour découvrir cette offre sur les Xiaomi Mi 10T, c’est par ici :

Voir les offres Mi 10T