Bon plan Dyson : l’aspirateur V10 Parquet à prix cassé (deal flash) 🔥

Il n’aura fallu que quelques années à Dyson pour s’imposer sur le marché des aspirateurs haut de gamme. Si le secteur semblait moribond, la marque a su innover afin de proposer des produits premium qui sont devenus très populaires auprès du grand public. En plus d’adopter un design très reconnaissable, les appareils de la marque bénéficient d’une qualité d’aspiration puissante qu’aucun autre concurrent.

Ce week-end, un des aspirateurs emblématique de Dyson voit son prix chuter sur Cdiscount : le V10 Parquet. Ce dernier est compatible sur les revêtements en parquet, mais pas uniquement. Il est parfaitement polyvalent grâce aux multiples brosses qui sont comprises. Il passe à 399€ au lieu de 485€, soit 20% de remise. Sur un aspirateur Dyson aussi récent, c’est jamais vu.

Comment choisir un aspirateur Dyson ?

Comme d’autres marques tout aussi populaires, Dyson présente une nouvelle gamme d’aspirateurs quasiment chaque année lors d’un événement dédié. Afin que son univers soit simple à comprendre, la marque nomme ses gammes V6, V7, V8, V10 et V11. Ce dernier est le modèle le plus récent présenté par le constructeur.

Chaque modèle a droit à quelques belles améliorations, tant du côté de l’amélioration de l’autonomie que de la réduction de bruit ou de la puissance d’aspiration. Toutefois, on peut dire sans difficulté que tous les produits de la marque peuvent revendiquer d’excellentes performances, comme ce Dyson V10 Parquet à prix réduit sur Cdiscount.

Ce jour, Cdiscount a décidé de lever le voile sur une promotion de choix qui concerne un aspirateur très apprécié du public. Il s’agit du Dyson V10 Parquet, dont le prix chute de 485 euros à 399 euros, soit une remise immédiate de quasiment 20% sur l’appareil. Le tarif peut sembler élevé par rapport à un aspirateur classique, mais vous êtes assuré de profiter d’un aspirateur à l’excellente qualité d’aspiration en plus du fait qu’il tient dans le temps —ce qui est loin d’être le cas de beaucoup de modèles plus traditionnels.

Si Apple ne fait jamais de promotions en boutique ou en ligne, Dyson n’en fait que très peu —comme les marchands en ligne. Les aspirateurs de la marque ont rarement le droit à des baisses de tarifs comme celle de Cdiscount sur le Dyson V10 Parquet, ce qui explique pourquoi c’est un toujours un plaisir et une surprise de voir le constructeur faire de telles promos. Cela veut aussi dire qu’il faut être rapide, car les stocks des exemplaires en promo sont toujours limités. Comme les deals sont rares, ils attirent toujours beaucoup de monde tout de suite, pensez à être rapide pour en profiter.

Le Dyson V10, star des aspirateurs premium

Actuellement, c’est l’aspirateur Dyson V10 Parquet qui est en promotion sur Cdiscount. Si les gammes de la marque vous sont un peu inconnues, sachez qu’elles fonctionnent selon un système de déclinaison que l’on peut comparer aux iPhone. Chaque génération d’aspirateur a donc droit à quelques déclinaisons plus spécifiques, à l’exemple du V10 qui comprend le V10 Absolute ou le fameux V10 Parquet.

L’aspirateur Dyson V10 Parquet à prix réduit sur Cdiscount est une alternative au V10 Absolute, plus cher. Il se dote de quelques fonctionnalités un peu différentes du modèle de base. Même si vous n’avez pas de parquet, cet aspirateur sera amplement à la hauteur de vos attentes, sachant qu’il s’adapte aussi très bien aux sols fragiles grâce à une brosse baptisée la Fluffy. Plus globalement, il a droit à une mini-brosse motorisée, une mini-brosse douce, un mini-suceur en plus de l’accessoire combiné 3-en-1.

Ce Dyson V10 Parquet revendique aussi une aspiration silencieuse pour une autonomie de 60 minutes. Selon la marque anglaise, il capture aisément plus de 99% des particules aussi fines que 0,3 micron, sachant que le système de filtration est un des points forts du constructeur britannique qui a contribué à son succès. Très polyvalent, il voit son prix passer sous la barre des 400 euros grâce à cette promotion agressive proposée par la marque elle-même.

Les avantages à prendre un aspirateur Dyson

Si vous craquez sur l’aspirateur Dyson V10 Parquet, sachez que la marque vous propose quelques avantages supplémentaires. Il y a d’abord celui du prix, puisque l’appareil affiche une belle remise ce week-end. À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun autre marchand en ligne ne fait mieux que Cdiscount, ce qui est déjà un très bon point.

Vous avez la possibilité de tester le modèle pendant 15 jours et de le renvoyer avant ce délai s’il ne vous convient pas. Dans ce cas, vous êtes remboursé en intégralité. Sinon, vous avez la certitude de choisir un aspirateur sans fil qui tiendra dans le temps sans perdre en performance. De plus, le Dyson V10 Parquet est garanti pendant deux ans.

Comme la majorité des autres marchands, Cdiscount limite toujours la quantité des aspirateurs Dyson V10 Parquet concernés par la promotion. On sait déjà que ce deal ne va pas durer très longtemps avant que la rupture de stock ne se produise, nous vous conseillons d’être rapide pour éviter les déceptions. Vous avez également la possibilité de payer en 4 fois sans frais (dans ce cas, le délai de rétraction est de 14 jours). De quoi être tranquille tout en faisant de vraies économies.

