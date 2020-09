Bon plan : l’excellent Jabra Elite 85h est en promotion

Le casque Elite 85h de la marque Jabra est sorti il y a un peu plus d’un an et propose d’excellentes fonctionnalités. À l’heure d’aujourd’hui où une bataille fait rage entre le XM3 de chez Sony ou le QC35 de chez Bose, le Jabra Elite 85h mérite tout autant votre attention. Il propose une très bonne qualité aussi avec des fonctions et des capacités qui ont fait la force de ses concurrents. D’autant plus que son design prémium pourrait faire craquer n’importe qui. De notre côté, nous apprécions ce type de casque à savoir Circumauriculaire. Ce style de casque s’appuie autour de l’oreille et ne vient pas s’appuyer contre. Un gros avantage qui permet de l’utiliser de longues heures sans être dérangé par quelconques pressions ou inconfort. Le casque audio est disponible sur Amazon pour un prix de 199,99 € au lieu de 249,99 € soit 50 € de réduction immédiate. Le Jabra Elite 85h mérite amplement votre attention car vous pourrez tomber amoureux de la qualité de son et des fonctionnalités qu’il propose.

Profiter de l’offre

Une très bonne qualité audio

Ce casque propose deux transducteurs de 40 mm de très bonne qualité. Ses concurrents proposent des diamètres assez similaires sur ce point aucune différence. Cependant, l’architecture du casque, la qualité des transducteurs permettent au Jabra Elite 85 h de tirer son épingle du jeu. Certes, il propose que du codec SBS (codec à l’origine du Bluetooth) à l’origine. Néanmoins, le fabricant a puisé au maximum dans les capacités du codec pour proposer un son de très bonne qualité. Cependant, une mise à jour du 4 septembre 2019 inclut le codec AAC qui permet d’étendre la qualité audio Bluetooth du produit. Au niveau des aigus et des médiums, ce casque s’en sort très bien. Néanmoins, les basses sont un peu trop présentes. Cela dit vous pourrez régler ce petit défaut grâce à l’application.

Une réduction de bruit active

Le Jabra Elite 85h propose de la réduction de bruit active qui s’accompagne de huit microphones. Ils fonctionnent en groupe, le premier sert à capter parfaitement la voix et l’autre sert à capturer les bruits environnants afin d’affiner la réduction de bruit active. Celle-ci fonctionne de manière automatique ou manuellement grâce à l’application Jabra Sound Plus disponible sur Android et iOS. Un nombre de microphones conséquent comparé à ceux du XM3 ou du Bose QC 35.

Ce qui nous permet par la suite de vous parler du mode « Hear Through ». Ce mode est déjà présent sur certains casques. Il permet notamment de capture tous les sons qui vous entourent. Cela donne l’impression de ne pas porter de casque. Les microphones fonctionnent donc en permanence. Ce mode est activable depuis les boutons physiques du casque.

L’ergonomie du 85h

Le poids du casque est également un atout. Celui-ci ne pèse que 296 grammes, un poids légèrement supérieur que ses concurrents mais la qualité de fabrication arrive à vite faire oublier celui-ci. Non au tactile. Le Jabra Elite 85h dispose de bouton entièrement physique sur les côtés du casque. On aime ou pas néanmoins, cela évite malencontreusement d’appuyer sur une touche non souhaitée. L’arceau du casque est également très bien réussi, il permet de soutenir le poids des transducteurs afin de ne pas trop avoir mal à la tête au bout de quelques heures d’utilisation.

L’application est indispensable pour que le Jabra Elite 85h fonctionne parfaitement. Vous pourrez avoir de nombreuses informations dessus sur la batterie par exemple. Vous aurez également la possibilité de régler la réduction active selon les modes pré enregistrés. L’égalisation du son pourra par la même occasion être réglée à votre guise permettant ainsi aux basses de mieux ressortir par rapport aux aigus et aux médiums. Un autre point fort c’est que ce casque parle français ! Vous pourrez choisir également la langue depuis l’application. Le casque est résistant à la pluie !

Une très bonne batterie

Parlons un peu de la batterie du casque, c’est tout de même un point à ne pas négliger surtout si vous l’utilisez pendant vos voyages. Celui-ci permet de tenir près de 36 heures avec la réduction de bruit active contre 41 heures sans. De très bons résultats comparés à ses concurrents. Le Elite 85h est rechargeable directement en USB-C. Pour une charge complètement il faudra patienter environ deux heures et demie. Vous le n’avez pas le temps ? Vous devez vite repartir ? Sachez qu’avec quinze minutes de charge vous pourrez avoir cinq heures d’écoutes. Il propose du Bluetooth 5.0, un très bon atout pour la stabilité de la connexion entre votre appareil et le casque. Vous pourrez toujours le relier avec un câble mini jack. Il est compatible avec tous les assistants vocaux comme Siri, Google Assistant et même Alexa.

En bref, ce Jabra Elite 85h est un excellent casque audio qui pourra vous suivre pendant de longue heure à écouter du métal, électro ou même de la soul. Il est disponible sur Amazon au prix de 199,99 € au lieu de 249,99 € soit 50 € de réduction immédiate !

Profiter de l’offre