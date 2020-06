Bon plan : l’excellent Redmi Note 9 en chute libre sur Amazon 🔥

Le Redmi Note 9 fait partie de la nouvelle gĂ©nĂ©ration de smartphones entrĂ©e de gamme officialisĂ©s par Xiaomi en 2020. Il faut dire que le chinois a fait très fort avec un rapport qualitĂ© prix incroyable. Le Redmi Note 9, qui est aussi le modèle le plus simple face aux 9 Pro et 9S est le moins cher. Il n’en reste pas moins un excellent smartphone, et le prix affichĂ© par Amazon devrait dĂ©finitivement vous convaincre. Il passe Ă 160€ au lieu de 199€, soit 20% de remise immĂ©diate.

Alors qu’il vient tout juste de sortir, on ne s’attendait pas Ă voir le Redmi Note 9 tomber de 20%. Ce smartphone est excellent pour ceux qui cherchent un appareil entrĂ©e de gamme avec toutes les fonctionnalitĂ©s incontournables du moment. Il est loin d’ĂŞtre le plus basique puisqu’il possède un quadruple capteur photo sur le dos, et que sa batterie dĂ©passe celle de tous les autres sur le marchĂ©.

Le Redmi Note 9, nouveau succès chez Amazon

Comme Ă son habitude, Amazon est le marchand qui propose les meilleurs prix sur tous les tĂ©lĂ©phones : cela concerne aussi bien le Redmi Note 9 que la version 9s ou le 9 Pro. La plateforme marchande recense d’ailleurs les 3 modèles de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration dans son classement des meilleures ventes de smartphones. C’est une belle preuve que ces appareils sont très populaires, et qu’ils sont Ă prendre très au sĂ©rieux.

Pour en venir maintenant au Redmi Note 9, il y a plusieurs Ă©lĂ©ments Ă prendre en compte. Le premier est qu’il possède la plus endurante des batteries de tout le marchĂ©, avec plus de 48 heures d’autonomie (5 020 mAh, c’est du jamais vu). Ensuite, il possède un processeur qui est 22% plus rapide que son prĂ©dĂ©cesseur. Autrement dit, vous n’aurez toujours pas de latence si vous utilisez le tĂ©lĂ©phone de manière classique.

Au niveau du capteur photo, le Redmi Note 9 est le meilleur du marchĂ© par rapport Ă son niveau de tarif. Vous bĂ©nĂ©ficiez d’un quadruple capteur Ă l’arrière (en plus du capteur selfie Ă l’avant). Il est composĂ© d’un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, une camĂ©ra macro de 2 MP et une autre capteur de profondeur de 2 MP. Bref, c’est juste excellent pour un tĂ©lĂ©phone Ă ce prix-lĂ .

Enfin, on peut Ă©galement apprĂ©cier son Ă©cran qui s’amĂ©liore au fil du temps. Celui du Redmi Note 9 possède un screen to body ratio de 83,5%, ce qui rend l’Ă©cran encore plus grand. Certes, il n’est pas au niveau des Ă©crans OLED des iPhone 11, mais cela reste un bon Ă©cran par rapport au prix. Au final, le rapport qualitĂ© prix est probablement le meilleur de tout le marchĂ©. Si vous voulez un tĂ©lĂ©phone fonctionnel, peu cher et aux standards actuels, le Redmi Note 9 est pour vous.

Pourquoi en profiter sur Amazon ?

Le premier critère quand on choisit un smartphone est de regarder son rapport qualitĂ© prix. Et lĂ , vous ne vous tromperez pas : le Redmi Note 9 est un excellent choix, et la promotion actuelle sur Amazon ne fait que renforcer ce constat. A 160€ (au lieu de 199€), c’est tout simplement le meilleur deal que vous puissiez trouver jusqu’Ă prĂ©sent. Ce n’est pas surprenant de le voir se positionner en top vente sur la plateforme marchande.

MĂŞme si vous n’ĂŞtes pas sĂ»r de votre achat, Amazon vous laisse un filet de sĂ©curitĂ©. En prenant le Redmi Note 9 sur son site, vous avez ensuite 30 jours (après le jour de livraison) pour tester le smartphone Xiaomi. S’il vous plait, vous pouvez alors le garder. Si vous n’ĂŞtes pas tout Ă fait satisfait, Amazon vous le reprend et vous rembourse votre achat.

Une chose est sĂ»re, il n’y en aura pas pour tout le monde ce dimanche. Amazon limite exprès les quantitĂ©s disponibles, il n’a pas grand chose Ă gagner. Si vous avez l’intention de prendre un Redmi Note 9, c’est maintenant qu’il faudra foncer. Pour en savoir plus, nous vous incitons Ă dĂ©couvrir toutes ses caractĂ©ristiques sur la fiche Amazon (et dans les commentaires dithyrambiques que vous pouvez lire sur la plateforme). La rĂ©duction immĂ©diate de 20% sera appliquĂ©e directement Ă votre commande.

