Bon plan : le prix du Redmi Note 9 Pro en chute sur Amazon 🔥

Amazon attaque fort les soldes en dĂ©voilant de belles promotions sur des produits Ă succès. Il vient tout juste de faire baisser le prix du Redmi Note 9 Pro, un modèle entrĂ©e de gamme ultra populaire. Le rapport qualitĂ© prix du smartphone s’est donc encore amĂ©liorĂ© via cette vente flash. Sur un tĂ©lĂ©phone qui se place comme LA meilleure vente de tous les tĂ©lĂ©phones sur Amazon, c’est une excellente nouvelle.

Redmi Note 9 Pro à 231€ au lieu de 299€

Pour voir l'offre sur le Redmi Note 9 Pro, c'est par ici :

Officialisé il y a quelques semaines, le Redmi Note 9 Pro se présente comme le successeur du Note 8 Pro, présenté il y a un an. Comme ce dernier, il aura fallu peu de temps au smartphone pour séduire les utilisateurs et se placer parmi les meilleures ventes sur Amazon. Autant dire que cette promotion éclair dévoilée pour ce vendredi des soldes renforce sa popularité —et son rapport qualité prix. Le Redmi Note 9 Pro fait indéniablement partie des meilleurs smartphones de sa catégorie.

Dans le cas oĂą vous vouliez choisir un Redmi Note 9 Pro, nous ne pouvons que vous conseiller d’ĂŞtre rapide sur cette offre Ă©phĂ©mère. Le smartphone a toutes les qualitĂ©s attendu d’un modèle milieu de gamme et son prix bas va faire venir du monde. Par dĂ©finition, l’offre flash ne dure pas plus de quelques heures et disparait dès que les stocks sont Ă©puisĂ©s. Si vous souhaitez en profiter vous aussi, n’hĂ©sitez pas trop longtemps, le tĂ©lĂ©phone risque de vite revenir Ă son niveau habituel.

Pourquoi prendre un Redmi Note 9 Pro ?

Le Redmi Note 9 Pro a une sĂ©rie d’avantages prĂ©cieux. S’il s’agit d’un modèle entrĂ©e / milieu de gamme, il embarque une fiche technique Ă la hauteur d’autres modèles concurrents plus chers – tout en gardant un prix sous les 300 euros. Avec cette promotion signĂ©e Amazon, le tĂ©lĂ©phone passe Ă 229 euros de manière très ponctuelle. Il vient avec un Ă©cran IPS LCD Full HD+ de 6,7 pouces. Comme sur le modèle prĂ©cĂ©dent, le smartphone propose un excellent ratio screen to body et une taille. Sa petite encoche vient Ă©galement amplifier la taille de l’impressionnante dalle.

Si le design est Ă la hauteur, c’est aussi le cas de la fiche technique du Redmi Note 9 Pro disponible sur le site Amazon. Xiaomi s’est tournĂ© vers une puce Snapdragon 720G. Il ne s’agit pas du processeur le plus puissant de la marque, mais il est amplement suffisant pour faire tourner le smartphone sans latence lors de la navigation sur les applications. Pour le prix affichĂ©, cela reste un très bon compromis.

Une fois de plus, Xiaomi a misĂ© sur l’appareil photo pour le Redmi Note 9 Pro. Le smartphone embarque un quadruple module photo Ă©quipĂ© d’un grand-angle de 64 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, d’un objectif macro de 5 Mpx et d’un objectif de profondeur de 2 Mpx. Ă€ l’avant, on trouve une camĂ©ra selfie de 32 Mpx. La qualitĂ© n’est Ă©videmment pas la mĂŞme que sur un iPhone 11, mais elle est au rendez-vous avec ce nouveau Redmi Note 9 Pro.

Ce téléphone est le « must-have » du milieu de gamme

Avec cette offre spĂ©ciale sur le Redmi Note 9 Pro, Amazon dĂ©montre qu’il a de grandes ambitions pour cette Ă©dition des soldes. La remise est de plus de 20%, ce qui reprĂ©sente une Ă©conomie de 70 euros sur le smartphone sous Android. DĂ©jĂ sous la barre de 300 euros, il devient encore plus attractif grâce Ă cette vente flash. C’est certain, le prix rĂ©duit est le premier avantage de ce deal prĂ©sentĂ© par le leader du e-commerce. On note logiquement une belle amĂ©lioration du rapport qualitĂ© prix dĂ©jĂ considĂ©rĂ© comme très bon par dĂ©faut sur le marchĂ©.

Ce n’est pas le seul avantage de cette promotion Amazon sur le Redmi Note 9 Pro. Soldes ou non, le marchand en ligne offre un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours. Pendant toute la pĂ©riode, vous pouvez essayer le smartphone chinois avant de le renvoyer s’il ne convient pas Ă vos attentes rĂ©elles. Dans ce cas-lĂ , le marchand en ligne vous rembourse complètement. Vous avez donc la tranquillitĂ© d’esprit en plus du droit Ă la seconde chance lors de l’achat.

On note aussi que le Redmi Note 9 Pro achetĂ© sur Amazon pour les soldes bĂ©nĂ©ficie de la mĂŞme garantie constructeur que si vous l’aviez achetĂ© directement auprès du fabricant. Ainsi, vous ĂŞtes certain de bĂ©nĂ©ficier de tous les avantages en plus d’un prix rĂ©duit ! Mais attention, les stocks sont forcĂ©ment limitĂ©s sur ce modèle en promo, soyez rapide pour ne pas rater la vente Ă©clair.

Pour ceux qui ne veulent pas forcément prendre le plus puissant des Redmi Note 9 (le 9 Pro), il existe 2 alternatives bien moins chères. Le Redmi Note 9 classique et le Redmi Note 9S sont également en vente flash chez Amazon. Le marchand est le seul à offrir des promotions sur ces modèles, encore une fois. Ci-dessous, nous avons recensé pour vous les deals spéciaux de ces soldes.

Pour voir le Redmi Note 9 Pro chez Amazon, c’est ici :

