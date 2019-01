Bon Plan : l’iPad 2018 à 289€ au lieu de 359€

Pour les Soldes, on retrouve une très belle promotion sur l’iPad 2018 Apple chez Cdiscount. Le marchand est très actif lors de cette période faste et propose de généreuses promotions sur des milliers de produits high-tech, et cela vaut le coup d’y jeter un oeil. Concernant cette promotion, c’est de l’iPad (2018) de 32 Go Wi-Fi dont il est question :

Pourquoi l’iPad 2018 est un excellent choix

L’iPad fait véritablement partie des meilleurs succès de chez Apple. En effet, la tablette a réussi à traverser de nombreuses générations et s’imposer comme le leader absolu de cette catégorie. Depuis plusieurs mois Apple tente une nouvelle stratégie, et l’iPad 2018 a un prix inférieur aux modèles phares du passé. Avec ce bon plan, vous avez une excellente tablette à moins de 300€. Le seul concurrent de l’iPad 2018 est… l’iPad Pro. Mais son tarif trois fois supérieur sera un frein pour la plupart des acheteurs.

Au niveau des caractéristiques techniques, cet iPad est équipé d’un très bel écran Retina (2048×1536 px) avec un système qui permet de réduire un maximum les traces de doigts sur l’écran. La tablette est puissance et puce A10 Fusion permet de lire et éditer des vidéos en 4K sans problème, de regarder des films ou encore de jouer à tous les jeux du marché sans souci. Les utilisateurs reconnaissent également que l’autonomie de l’iPad est très satisfaisante. Un capteur photo à l’arrière (8 MPx) et à l’avant permettent à l’utilisateur de prendre des clichés de bonne qualité.

L’offre porte sur l’iPad noir Wi-Fi de 32 Go. La vente étant une vente flash, il vous faudra être rapides si vous voulez en profiter !

