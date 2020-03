Bon plan : l’iPhone 11 Pro en chute libre chez Cdiscount 🔥

Vous le savez probablement, Apple ne fait que rarement des offres sur ses iPhone 11, 11 Pro ou encore sur les iPhone XS. Rares sont les revendeurs autorisĂ©s Ă faire baisser les prix sur les smartphones de la dernière gĂ©nĂ©ration du fabricant amĂ©ricain. Si vous avez l’intention de prendre l’un des modèles 2018 ou 2019, nous vous avons fait la liste des meilleurs plans disponibles ce dimanche.

En optant pour tous les produits mis en avant dans la liste ci-dessous, vous bĂ©nĂ©ficiez des mĂŞmes garanties que si vous l’aviez achetĂ© dans une boutique Apple – Ă savoir une garantie constructeur de 2 ans. En parallèle, vous avez le droit d’aller dans les Apple Store (et Genius Bar) pour solliciter de l’aide pour votre iPhone XS ou 11 Pro si vous rencontrez une difficultĂ©.

Les iPhone 11 Pro et XS Ă un gros rabais

Que ce soit l’iPhone 11 Pro de 2019 ou l’iPhone XS de 2018, les deux smartphones Apple sont des excellents produits. Avec la rĂ©duction de presque 40% sur l’iPhone XS, c’est probablement le meilleur compromis du marchĂ©. Il reste l’un des tous meilleurs tĂ©lĂ©phones du marchĂ© en ce moment (avec une puce A12 Bionic plus puissante que mĂŞme les derniers smartphones sous Android) Ă un prix qui se rapproche du milieu de gamme.

Évidemment, si vous voulez le dernier iPhone le plus puissant, l’iPhone 11 Pro est le dernier cri. Mais cela a un coĂ»t. Heureusement, Cdiscount offre une remise de 100€ environ sur ce produit via une vente flash ce dimanche. C’est vraiment très rare, aucun autre marchand en ligne ne s’avance sur une telle remise. Cela reprĂ©sente quasiment 10% de rĂ©duction par rapport au prix officiel.

Que ce soit pour l’iPhone 11 Pro ou l’iPhone XS, les deux smartphones sont expĂ©diĂ©s depuis un vendeur basĂ© en Espagne. Vous bĂ©nĂ©ficiez des mĂŞmes garanties que si vous l’aviez achetĂ© en France – quel que soit le marchand. Dans le cas de Cdiscount, vous avez aussi une pĂ©riode de 14 jours pendant laquelle vous pouvez retourner votre achat s’il ne vous convient pas. Pour l’iPhone XS, c’est sur AliExpress qu’il faut le prendre. Encore une fois, c’est une place de marchĂ© avec un vendeur espagnol. La livraison se fait dès cette semaine en France, avec les garanties associĂ©es.

Pourquoi prendre les derniers iPhone ?

Au delĂ des performances techniques, les iPhone 11 Pro et iPhone XS sont vraiment en très forte rĂ©duction pour qu’on puisse passer Ă cĂ´tĂ©. Avec plus de 400 euros de remise sur les deuxième modèle, c’est une très bonne opportunitĂ© de viser le meilleur Ă un prix raisonnable. Mais encore une fois, le stock est très limitĂ© et il faudra ĂŞtre rapide pour profiter des meilleures rĂ©ductions.

Sur Cdiscount, ces ventes flash disparaissent au bout de quelques heures dĂ©jĂ . Chez AliExpress, il ne reste plus qu’une centaine d’unitĂ©s disponibles de l’iPhone XS Ă 699€ au lieu de 1059€. Après, il sera trop tard donc il faut vraiment s’activer ce dimanche pour profiter de la promotion. Pour dĂ©couvrir cette offre spĂ©ciale sur l’iPhone, c’est ici que ça se passe :

