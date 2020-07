Bon plan : les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max voient leurs prix chuter sur Amazon 🔥

C’est une constante, Apple n’est pas un habituĂ© des promotions. Toutefois, il est quand mĂŞme possible de profiter de rĂ©ductions grâce Ă certains marchands en ligne qui affichent parfois des offres flash. Aujourd’hui, c’est au tour d’Amazon de faire baisser le prix des iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. DĂ©voilĂ©s en septembre dernier lors du keynote annuel, ces modèles ne sont jamais descendus sous ce tarif, c’est le moment ou jamais d’en profiter. Attention, vous devrez ĂŞtre rapide, car les stocks sur les modèles Ă prix cassĂ©s sont très limitĂ©s.

Voici les promotions en cours sur les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max chez Amazon :

Comme Ă son habitude, Amazon s’illustre comme le marchand en ligne qui surprend avec son offre Ă©clair sur les iPhone 11 Pro et les iPhone 11 Pro Max. Il Ă©tait difficile de s’imaginer que le leader du ecommerce dĂ©voilerait une telle rĂ©duction alors qu’aucun Ă©vĂ©nement n’est en cours et que les soldes ne commencent que la semaine prochaine. Le marchand en ligne nous fait une grosse surprise en faisant baisser assez largement le prix des derniers smartphones d’Apple. Vous avez droit Ă une rĂ©duction de 100 euros sur chacun des modèles —peu importe le format de stockage.

Quelles garanties avec un iPhone 11 Pro ?

Si vous optez pour l’iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max chez Amazon pendant les soldes, vous avez droit Ă la mĂŞme garantie constructeur que si vous achetiez le smartphone directement dans la boutique officielle. En somme, les garanties sur le tĂ©lĂ©phone sont de deux ans, sachant que vous avez aussi la possibilitĂ© de choisir Apple Care+ directement sur le site web de la marque Ă la pomme après votre achat. En somme, l’iPhone 11 Pro en vente sur Amazon profite de toutes les qualitĂ©s habituelles, si ce n’est son prix qui affiche une chute de 100 euros.

Apple ne fait jamais de rĂ©ductions directement sur son site web et dans ses boutiques, que ce soit les soldes ou le Black Friday. Il est obligatoire de se tourner vers des marchands en ligne pour pouvoir espĂ©rer trouver des remises intĂ©ressantes sur les derniers produits de la marque amĂ©ricaine. Cela fait un peu plus d’un an que le leader Amazon se prĂ©sente comme un revendeur officiel des produits de la sociĂ©tĂ©, mais les rĂ©ductions disponibles restent encore rares. Elles le sont d’ailleurs encore plus quand il s’agit de produits de dernières gĂ©nĂ©rations comme les iPhone 11 Pro et les iPhone 11 Pro Max.

Dans le cas oĂą vous achetez l’iPhone 11 Pro sur Amazon, ou n’importe quel autre produit, vous avez droit Ă une pĂ©riode d’essai. Durant 30 jours, vous pouvez tester l’article afin de dĂ©terminer s’il convient Ă vos usages ou non. Si ce n’est pas le cas, vous avez le droit de le renvoyer et de profiter d’un remboursement complet. La pĂ©riode est suffisamment longue pour vous faire un avis et le remboursement est rapide, car Amazon est suffisamment organisĂ© pour agir rapidement. Cette option est un excellent moyen de tester l’iPhone 11 Pro sans risquer d’ĂŞtre déçu.

On vous le rappelle, les ventes flash n’ont pas vocation Ă durer très longtemps, au point que la majoritĂ© d’entre elles disparaissent habituellement en quelques heures. Si vous souhaitez choisir cet iPhone 11 Pro Ă petit prix sur Amazon, il faudra ĂŞtre très rapide, car les stocks de ces promotions sont très limitĂ©s. N’hĂ©sitez pas Ă en profiter dès maintenant pour bĂ©nĂ©ficier des 100 euros de remise sur ce modèle, quitte Ă le renvoyer dans les 30 jours si vous jugez que le modèle ne vous plaĂ®t pas.

iPhone 11 Pro, un vrai best-seller

L’iPhone 11 Pro se devait d’ĂŞtre Ă la hauteur des attentes et il a su se montrer convaincant. En plus d’avoir conservĂ© le tarif de ses prĂ©dĂ©cesseurs, il affiche une meilleur qualitĂ© photo. De ce cĂ´tĂ©-lĂ , ce modèle et son grand frère l’iPhone 11 Pro Max se positionnent parmi les meilleurs smartphones du marchĂ© en 2020. Le triple module photo et son capteur grand angle rivalisent très largement avec les appareils prĂ©sentĂ©s par la concurrence.

Outre le design qui se veut toujours Ă©purĂ© et simple, cet iPhone 11 Pro Ă prix rĂ©duit sur Amazon rĂ©pond aussi prĂ©sent pour ce qui est de la puissance. Il se dote de la nouvelle puce A13 Bionic, une des puces les plus puissantes du marchĂ© qui se hisse facilement Ă la hauteur des solutions de Qualcomm et autres. SurplombĂ©e d’une couche d’intelligence artificielle, c’est elle qui offre un traitement d’images de qualitĂ© tout en Ă©vitant les latences lors de la navigation entre les applications mobiles.

Apple n’a pas nĂ©gligĂ© un des points sur lequel cet iPhone 11 Pro Ă©tait attendu au tournant. Le constructeur amĂ©ricain a travaillĂ© de près sur la batterie pour que celle-ci soit en mesure d’offrir une autonomie de plus d’une journĂ©e et demie. Il avait dĂ©jĂ fait un effort avec la gamme prĂ©cĂ©dente et rĂ©itère afin de proposer un confort d’utilisation non nĂ©gligeable aux utilisateurs. Sachant que le prix se veut aussi premium que ce modèle, l’effort d’Apple est très apprĂ©ciĂ©.

Une fois de plus, vous devez faire preuve de rapiditĂ© si vous souhaitez obtenir les iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max en promo sur Amazon ce jour. Plusieurs modèles affichent dĂ©jĂ des ruptures de stock et tous les coloris ne sont plus disponibles en ligne. CĂ´tĂ© format, les modèles de 64 Go ont tendance Ă disparaĂ®tre en premier, car leurs tarifs sont au plus bas. Si vous souhaitez consulter le dĂ©tail de l’offre en cours, c’est par ici :

