Bon Plan : l’iPhone 12 à partir de 1€ (+8€/mois) chez Bouygues Telecom

Le tout nouvel iPhone 12 est disponible depuis quelques jours, et Bouygues Telecom propose déjà un code promo pour le rendre plus accessible. En le combinant au bon forfait et à une offre de reprise, le coût initial de l’iPhone 12 peut tomber à 1€ seulement à l’achat ! A cela s’ajoute le paiement de 8€ par mois pendant 24 mois.

Pour profiter d’un iPhone 12 à 1€, il faut opter pour le forfait Sensation avec Avantages Smartphones de 90 Go, et choisir d’étaler le paiement du Smartphone dans le temps. Avec le code FLASH50, le prix de l’iPhone 12 baisse de 50€ supplémentaires, en passant de 859€ à 329,90€ puis 279,90€. En choisissant de faire reprendre un iPhone XR, le prix initial chute à 1€.

L’iPhone 12 : une nouvelle ère d’iPhone

Apple a frappé très fort avec son Keynote d’octobre. En annonçant l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et le Pro Max, la firme enrichit encore son offre. L’iPhone 12 retient particulièrement notre attention. Disponible au prix public de 909€ (879€ chez Bouygues Telecom), il embarque le tout dernier SoC Apple A14, qui est surpuissant. Son écran s’améliore, avec pour la première fois de l’OLED en dehors des modèles Pro.

L’iPhone 12 Pro se différencie de l’iPhone 12 par son capteur Lidar et un capteur photo supplémentaire. Mais l’iPhone 12 bénéficie d’une technologie logicielle du traitement des images encore améliorée par Apple et permet de prend des photos incroyables même quand il fait sombre. L’iPhone 12 est perçu par beaucoup comme le meilleur smartphone du marché.

Il est disponible en 5 coloris, blanc, noir, bleu, rouge et vert. Bouygues Telecom propose à la vente les versions 64 Go, 128 Go et 256 Go. Ils embarquent tous la nouvelle technologie MagSafe, qui vous permet la charge sans fil et l’utilisation d’accessoires magnétiques.

Son écran OLED de 6,1 pouces dispose aussi d’une toute nouvelle technologie, le verre Ceramic Shield. Ce dernier est 4 fois plus résistant que la version précédente, ce qui lui fait moins craindre les chutes et les rayures. Dernière nouveauté non négligeable, les iPhone 12 sont compatibles 5G, vous serez donc prêts pour cette technologie d’avenir.

La procédure pour obtenir l’iPhone 12 dès 1€

Pour savoir comment acheter à moindre prix l’iPhone 12 tout est expliqué en détail sur le site de Bouygues Telecom. Le tarif de base est déjà 30€ plus intéressant que chez Apple, mais vous pouvez aller encore plus loin.

Méthode pour avoir l’iPhone 12 1€

Commander l’iPhone 12 64 Go à 329,90€ sur Bouygues Telecom Profiter de la première remise de 70€ avec le code FLASH50 Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go 24 mois Faire reprendre un iPhone XR Profiter de l’offre de remboursement de 50€ Payer 8€ par mois durant 24 mois (échelonnement de paiement)

A noter que durant tout le confinement, la livraison est assurée et gratuite !

Si vous n’avez pas d’iPhone XR à faire reprendre, l’offre est tout de même très intéressante, avec un prix de départ de 279,90€ auquel s’ajoute l’offre de remboursement faisant baisser le prix de 50€ supplémentaires, soit 229,90€. C’est une excellente manière de profiter d’un Smartphone dernier cri sans payer un coût d’entrée trop élevé.

Quel que soit le stockage choisi pour votre iPhone 12, il faudra en parallèle échelonner le paiement (24 mois x 8€ par mois) dans la durée pour obtenir un coût initial aussi avantageux. Bouygues Telecom vous offre cette possibilité si et seulement si vous souscrivez à ce Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go.

Que propose le forfait Sensation 90 Go ?

Le Forfait Sensation Avantage Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom est idéal pour acheter un iPhone a un excellent prix de départ. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités, et surtout 90 Go de données par mois. Il est facturé 33,99€ par mois pendant un an puis 48,99€ après 12 mois. Si vous êtes un client Bbox, Bouygues Telecom offre 7€ de remise sur l’abonnement mensuel, pour économiser encore plus.

