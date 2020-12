Bon plan : iPhone 12 à partir de 1€ (+8€/mois) chez Bouygues Telecom

Chez Bouygues Telecom, Noël n’est pas encore fini. L’opérateur propose une offre à ne pas manquer : l’iPhone 12 est disponible à partir de 1€ (+8€ par mois) en le combinant au forfait adéquat et en profitant d’une offre de reprise généreuse. Normalement, le dernier smartphone d’Apple est commercialisé à partir de 909 euros.

Pour vous offrir l’iPhone 12 à 1€ (+8€ par mois), vous devrez donc opter pour le forfait Sensation avec Avantages Smartphones 90 Go et vous engager sur une période de 24 mois. Avec le code NOEL100 vous bénéficierez d’une remise immédiate de 100 euros à laquelle viendra s’ajouter une offre de remboursement de 50 euros. En optant pour une reprise de votre ancien smartphone, vous pourrez également bénéficier d’une remise supplémentaire de 218,90€ si le montant de la reprise dépasse les 118,90 euros.

En combinant ces remises, l’iPhone 12 vous reviendra à 1€ auquel vous devrez ajouter le paiement de 8€/mois pendant 24 mois.

iPhone 12 : une belle évolution de l’iPhone



Cette année, Apple a frappé fort avec sa nouvelle gamme d’iPhone 12. Le géant américain commercialise quatre modèles : l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max et (pour la première fois) l’iPhone 12 mini.

L’iPhone 12 est sans aucun doute le modèle le plus grand public de tous. Cela tombe bien puisque c’est celui qui nous intéresse ici. Disponible normalement à partir de 909€, l’iPhone 12 embarque le nec plus ultra des technologies d’Apple. Au programme, un design revu et corrigé s’inspirant de l’iPhone 4, l’un des modèles les plus appréciés dans l’histoire de l’iPhone.

Derrière son design léché l’iPhone 12 renferme la puce A14 Bionic, la plus puissante du marché. Son écran OLED de 6,1 pouces est le plus résistant du marché grâce à sa technologie Ceramic Shield. Il promet également une expérience multimédia aux petits oignons.

L’iPhone 12 marque également une grande avancée du côté de la photographie. Si Apple ne multiplie pas le nombre de capteurs, les ingénieurs ont particulièrement travaillé sur le traitement de l’image. Ainsi l’iPhone 12 promet de shooter de meilleures photo y compris dans des conditions difficiles (de nuit par exemple).

L’iPhone 12 se décline en 5 coloris très séduisants (blanc, noir, bleu, rouge et vert) et en trois versions : 64, 128 et 256 Go. Notez également qu’il est livré sans chargeur mais qu’il est compatible avec la nouvelle technologie de charge sans fil MagSafe. L’iPhone 12 est aussi le premier iPhone compatible 5G.

Comment faire pour obtenir l’iPhone 12 dès 1€ (+8€ par mois) ?

Pour savoir comment acheter l’iPhone 12 à un tarif préférentiel, il suffit de vous rendre sur le site officiel de Bouygues Telecom. Vous découvrirez alors les prix des différentes versions de l’iPhone 12 ainsi que les cinq coloris proposés.

Méthode pour avoir l’iPhone 12 à 1€ + 8€ par mois

Commander l’iPhone 12 64 Go à 369,90€ sur Bouygues Telecom Profiter de la première remise de 100€ avec le code NOEL100 Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go 24 mois Faire reprendre votre ancien smartphone d’une valeur de plus de 118,90€ Profiter de l’offre de remboursement de 50€ Payer 8€ par mois durant 24 mois (échelonnement de paiement)

Pour découvrir cette offre, c’est par ici :

Qu’inclut le forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go ?

Le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go est le plus complet des abonnements de Bouygues Telecom. Il permet non seulement de s’offrir l’iPhone 12 à un prix bien plus abordable, mais il comprend surtout de nombreux services et avantages. Ainsi, l’abonnement Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go inclut :

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis Europe / DOM / Suisse

Appels illimités vers les mobiles des Etats-Unis / Canada / Chine ainsi que les fixes vers 120 destinations

90 Go de data par mois en 4G ou 5G

35 Go de data en Europe / DOM / Suisse

Tous les avantages smartphones

Tous les bonus (internet illimité le week-end, accès à l’Equipe, Cafeyn et le bouquet TV Pop Culture)

2ème carte SIM Internet offerte

Accès à B.tv HD

Le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom est facturé 33,99€ par mois pendant un an puis 48,99€ la deuxième année si vous conservez votre numéro de téléphone. Si vous êtes un client Bbox, Bouygues Telecom offre 7€ de remise sur l’abonnement mensuel.

Pour en savoir plus sur cette offre, c’est ici :

