Bon Plan : l’iPhone 7 chute à 349€ chez RED by SFR 🔥

Si vous cherchez un nouvel iPhone pas cher, RED by SFR a lancé une très belle offre aujourd’hui. L’opérateur a en effet lancé une vente flash sur l’iPhone 7 avec 32 Go de stockage, dont le prix chute à 349€. Le terminal est neuf, et ce prix est habituellement celui qu’on peut avoir sur des iPhone 7 reconditionnés.

À ce prix, l’iPhone 7 est un excellent choix si vous cherchez un iPhone sans avoir à vous ruiner. C’est un excellent compromis actuellement sur la gamme des smartphones Apple, les modèles plus récents (et neufs) dépassant les 500€.

L’iPhone 7 en promo chez RED by SFR bénéficie de 32 Go de stockage, et tourne grâce à une puce Apple A10. Il tourne surtout sous la dernière version du système d’exploitation mobile Apple, iOS 13. Il embarque un capteur photo de 12 mégapixels, qui ouvre à f/1.8. Dans cette promo, les couleurs Rose, Argent et Noir sont encore en stock, l’OR étant déjà écoulé.

Profiter de l’offre

RED by SFR : le choix et la liberté

Ce bon plan sur l’iPhone 7 est très intéressant sur un autre point. Si vous voulez changer de forfait mobile et passer chez RED by SFR, vous avez accès à leurs offres qui sont les plus intéressants actuellement :

Mais l’opérateur vous laisse le choix, et l’iPhone 7 nu sans abonnement est vendu au même prix, à 349€. Vous pouvez donc choisir de souscrire ou non à un forfait mobile, acheter seulement le téléphone sans être client RED ou l’acheter si vous êtes déjà clients.

Le forfait mobile à 12€ de RED by SFR inclut les appels, SMS et MMS illimités et 50 Go de données en France. Pour l’UE, vous bénéficiez des mêmes avantages, seule le volume de datas change en passant de 50 Go à 8 Go.

Pourquoi l’iPhone 7 est (toujours) un très bon choix

Si vous cherchez un iPhone en 2020, l’iPhone 7 n’est certainement pas celui auquel vous pensez en premier. Pour autant, les derniers modèles de la marque à la pomme coûtent au minimum 539€, avec l’iPhone 8. En fonction de votre budget, payer 199€ de moins fait une vraie différence.

Cette vente flash iPhone 7 chez RED by SFR est donc très pertinente, et concerne un large profil d’acheteurs potentiels. Attention, une vente flash induit une durée et des stocks limités. L’iPhone 7 en version or est déjà écoulé, soyez donc rapide si vous voulez acheter un iPhone 7 argent, noir ou rose.

L’iPhone 7 n’est pas le seul smartphone nu à être à prix cassé chez RED by SFR. On retrouve notamment l’excellent Huawei P30 Lite à 249€ en neuf, et des modèles reconditionnés comme le Samsung Galaxy S10e à 579€.

Découvrir les offres