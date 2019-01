Bon Plan iPhone XR : 759€ au lieu de 849€ sur Amazon 🔥

Une telle offre est très rare, surtout chez un vendeur comme Amazon. Pour profiter du bon plan, il vous suffit d’aller sur la page produit de l’iPhone XR et de cliquer sur la case proposant d’utiliser le coupon de 90€. Ensuite, vous mettez l’iPhone XR et le prix tombe de 849€ à 759€.

Le dernier iPhone est apprécié par son tarif très inférieur au XS, sa très bonne qualité photo malgré son capteur unique et surtout son autonomie. La vente flash avec le coupon porte sur l’iPhone XR de 64 Go en blanc. L’iPhone XR de 128Go en jaune est aussi en promotion et passe de 899€ au à 799€ grâce à un coupon de 100€ cette fois-ci.

L’iPhone XR embarque un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces et il est résistant à l’eau (IP 67). Son capteur arrière de 12 Mpx embarque une stabilisation optique et son appareil à l’avant de 7 Mpx permet d’utiliser le mode portrait. Comme sur l’iPhone XS, FaceID est de la partie pour sécuriser votre téléphone et utiliser le service de paiement Apple Pay. L’iPhone XR est surpuissant et il embarque la même puce A12 Bionic que l’iPhone XS. Enfin, il est compatible recharge sans fil Qi.

Le choix entre les deux portera sur la couleur, mais aussi (et surtout) sur la capacité de stockage. Nous ne savons pas combien de temps ce bon plan iPhone XR sera disponible sur Amazon, soyez donc très rapides si vous voulez en profiter.

Profiter de l’offre