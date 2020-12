Bon plan : l’offre pCloud Famille à -70% avec 2 To de stockage à vie

Vous en avez assez de stocker vos fichiers sur des disques durs externes ou de devoir supprimer des photos car votre téléphone est saturé ? Si oui, vous devriez envisager le stockage en ligne. Un espace dématérialisé où tous vos fichiers sont sauvegardés de manière sécurisée et accessible à chaque instant sur tous vos appareils, c’est ce que promet pCloud. Ce prestataire européen est très apprécié pour la qualité et la simplicité de son service.

Si nous le mettons en avant dans cet article, c’est aussi parce qu’il vient d’annoncer une offre très avantageuse pour les fêtes de fin d’année. Son abonnement Famille de 2 To est remisé de -70%. Son prix passe donc de 1400€ à seulement 400€, il s’agit d’un deal incroyable. La formule Famille permet de partager votre compte avec 4 autres personnes de votre entourage.

Pour voir la promo de pCloud, c’est ici :

Saisir l’offre pCloud

Présentation de pCloud

pCloud est considéré par beaucoup d’utilisateurs comme le meilleur prestataire de stockage en ligne grâce à la simplicité d’utilisation de son application et ses fonctionnalités. C’est aussi le plus sécurisé d’Europe. Contrairement à ses concurrents majoritairement implantés outre-Atlantique, le siège de pCloud se trouve en Suisse.

Avec pCloud, vous pourrez stocker l’ensemble de vos fichiers (photos, vidéos, documents de bureautique, films, etc) sur votre espace en ligne et y accéder n’importe où. En effet, en plus d’une interface web sur navigateur, une application de bureau est disponible ainsi qu’une sur mobile (iOS et Android). Vous pouvez même accéder à certaines de vos données sans être connecté à Internet grâce à un mode hors ligne.

pCloud synchronise automatiquement vos données sur tous vos appareils afin de les avoir sous la main à tout moment. Si vous voulez partager des fichiers (même les plus volumineux), vous aurez la possibilité de créer des dossiers de partage. Ces derniers seront accessibles à tous, y compris aux non-utilisateurs pCloud.

Pour plus de sécurité, pCloud se charge de sauvegarder vos fichiers à plusieurs reprises sur 5 serveurs différents et de fournir 30 jours d’historique de corbeille. Aussi, afin de minimiser les risques, le prestataire a recours au protocole de chiffrement TLS/SSL lors du transfert de vos fichiers depuis votre appareil vers ses serveurs.

L’interface pCloud est très intuitive tout support confondu ce qui permet de gérer efficacement ses fichiers. Si vous voulez plus d’informations sur ce fournisseur, n’hésitez pas à lire notre revue et avis sur pCloud.

La formule Famille 2 To de pCloud à -70% pour les fêtes

Pour les fêtes de fin d’année, pCloud fait plaisir à ses utilisateurs en offrant une réduction de -70% applicable sur son abonnement Famille. Le prix normalement affiché à 1400€ chute donc à 400€, ce qui représente 1000€ d’économies.

Ce forfait comprend 2 To de stockage en ligne à partager entre 5 utilisateurs. Ce qui est très pratique c’est que le propriétaire du compte pourra gérer l’espace des membres de la famille selon les besoins de chacun. Et bien sûr, chaque personne disposera d’un compte privé non accessible aux autres utilisateurs pour conserver la vie privée au mieux.

On peut dire que l’offre Famille de pCloud est presque illimitée dans le temps puisqu’elle dure 99 ans – d’où le terme « à vie ». L’avantage c’est que vous n’aurez pas à renouveler votre abonnement au bout de quelques années comme c’est le cas chez les concurrents.

