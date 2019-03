Bon plan : MacBook, iMac et iPad Pro en offre flash limitée 🔥

Alors que le gĂ©ant Apple n’a jamais Ă©tĂ© un grand amateur de remises, les revendeurs n’hĂ©sitent plus Ă offrir quelques prĂ©cieux pourcentages de rĂ©duction sur la gamme du fabricant : MacBook, iPad Pro, iMac et Mac Mini sont aujourd’hui en vente flash, avec un stock très limitĂ© pour certaines rĂ©fĂ©rences. Amazon et Fnac se positionnent chacun sur leurs produits respectifs, voici un tour des bonnes affaires du web.

Amazon réduit le prix des iPad Pro 2018

Depuis ce matin, Amazon tient une très belle promotion sur le tout dernier iPad Pro 2018 de 11″ avec 64 Go de stockage, qui est reconnu comme Ă©tant la meilleure tablette du marchĂ©. Cette vente flash est très limitĂ©e par le stock, et la remise est convaincante : 788€ au lieu de 899€, soit près de 15% de remise sur un produit Apple de dernière gĂ©nĂ©ration. Pour ceux que ça intĂ©resse, l’iPad Pro en vente flash assure plus de 10 heures d’autonomie et un son d’excellente qualitĂ© grâce Ă 4 hauts parleurs.

Fnac parie sur les MacBook et iMac

Il faut ensuite aller du cĂ´tĂ© de la Fnac pour voir d’autres bons plans sur la gamme Apple. La première offre que l’on peut voir concerne tous les MacBook. La grande majoritĂ© d’entre eux sont crĂ©ditĂ©s d’une remise de 15% par rapport Ă leur tarif d’origine, ce qui n’est pas . Cela concerne aussi bien les MacBook Air que les MacBook Pro (et ceux avec la Touch Bar). Par exemple, le MacBook Air 13,3″ 128 Go avec 8 Go de RAM est disponible pour 989€ au lieu de 1099€. Globalement, tous les MacBook viennent avec une remise de 10% sur leur prix d’origine.

Enfin, toujours Ă la Fnac, il y a Ă©galement les iMac et Mac Mini qui sont en vente flash. Le marchand en ligne prĂ©cise cependant que la durĂ©e de promotion est très limitĂ©e, et que la rupture de stock peut arriver Ă tout moment. Il faut donc ĂŞtre rĂ©actif afin de pouvoir prĂ©tendre Ă ces diffĂ©rentes remises. Comme pour les MacBook Apple prĂ©sentĂ©s ci-dessus, la remise atteint les 10% minimum sur les iMac et Mac Mini. Par exemple, un iMac 21,3″ 1 To avec 8 Go de RAM passe Ă 1277€ contre 1419€ en temps normal.

Vous pouvez retrouver tous les iMac en promotion ici :

