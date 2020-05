Bon plan : MacBook Pro 13″ en (très) forte baisse sur Fnac 🔥

Si Apple s’est imposĂ© comme une marque reconnue au fil des annĂ©es, il n’en reste pas moins qu’elle ne fait jamais de promotions en direct sur ses MacBook Pro. Heureusement, certains marchands en ligne comme Fnac et Boulanger nĂ©gocient parfois avec la sociĂ©tĂ© afin de pouvoir faire des rĂ©ductions assez consĂ©quentes sur les ordinateurs et certains autres produits.

Ce week-end, de nouvelles offres flash permettent d’Ă©conomiser jusqu’Ă -20% sur les MacBook Pro 13″, sur des modèles signĂ©s Apple de la gĂ©nĂ©ration 2019. Voici notre sĂ©lection des remises les plus sĂ©duisantes :

Alors que le dĂ©confinement progressif commence en France, Fnac dĂ©voile des offres de qualitĂ© sur les derniers MacBook Pro 13 pouces. Le marchand a rouvert pas moins de 95% de ses boutiques physiques, mais il n’oublie pas les promos en ligne et profite de l’occasion pour rĂ©duire leur prix. Les rĂ©ductions en cours concernent les modèles standards aussi bien que les modèles performants, si bien que les utilisateurs traditionnels et les professionnels devraient trouver leur bonheur ce week-end —que ce soit chez Fnac ou Boulanger.

Le MacBook Pro 2019 en forte baisse

Les promotions de Fnac et Boulanger sur les MacBook Pro 13″ peuvent atteindre jusqu’Ă 500 euros d’Ă©conomies, un montant non nĂ©gligeable sur de tels ordinateurs. Le modèle 13 pouces avec 1 Go de stockage en SSD, 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i7 Ă 2,4 GHz voit ainsi son prix passer de 3 229 euros Ă 2 619 euros, ce qui est assez rare pour ĂŞtre soulignĂ©. Apple ne faisant jamais de promotions lui-mĂŞme, elles sont assez exceptionnelles chez ses partenaires comme Fnac ou Boulanger, c’est donc le moment ou jamais d’en profiter en faisant des Ă©conomies.

La semaine dernière, Fnac dĂ©voilait une excellente promotion sur le MacBook Pro 16 pouces dĂ©voilĂ© fin 2019. Toutefois, les adeptes d’ordinateurs portables faciles Ă transporter trouveront leur bonheur avec ce modèle plus facile Ă transporter partout avec soi, sachant qu’il est Ă©galement moins cher. Cette offre flash plaira Ă tout ceux qui souhaitent bĂ©nĂ©ficier de la qualitĂ© des produits Apple Ă un prix qui devient beaucoup plus raisonnable.

Fnac et Boulanger font tous deux des ventes flash, ce qui veut dire que ces offres sont limitĂ©es Ă la fois dans le temps et dans la limite des stocks disponibles. Lors de la promotion du MacBook Pro 16 pouces, l’ordinateur n’avait eu droit qu’Ă quelque dizaine de modèles Ă petit prix si bien que la rĂ©duction n’avait durĂ© que quelques heures. Si vous voulez vous tournez vers un MacBook Pro 13 pouces, il faudra donc ĂŞtre rapide pour Ă©viter qu’il ne vous passe sous le nez. Dans le cas oĂą vous passez le pas trop vite, vous avez la possibilitĂ© de le renvoyer et d’ĂŞtre remboursĂ© en intĂ©gralitĂ© dans les 15 jours qui suivent la commande.

Pourquoi choisir un MacBook Pro 13″ ?

Si vous choisissez votre MacBook Pro 13″ chez Fnac ou Boulanger, vous bĂ©nĂ©ficiez de quelques avantages non nĂ©gligeables en plus du prix qui devient beaucoup plus attirant en cette pĂ©riode de vente flash. Fnac vous offre la possibilitĂ© de payer en 3 ou 4 fois sans frais supplĂ©mentaires, ce qui vous offre la possibilitĂ© d’Ă©taler le paiement plutĂ´t que de devoir tout rĂ©gler en une seule fois. Si vous choisissez le modèle le moins onĂ©reux, cela revient Ă moins de 350 euros pendant 4 mois, suite Ă quoi le MacBook Pro 13 pouces est officiellement en votre possession.

D’autre part, l’achat d’un MacBook Pro 13″ ou d’un autre produit Apple chez Fnac vous permet de profiter de la mĂŞme garantie constructeur de deux ans. Celle-ci est similaire lorsque vous achetez un iPhone, un iPad ou un MacBook directement dans un Apple Store ou sur le site web de la marque Ă la pomme. Vous avez aussi la possibilitĂ© de vous rendre dans une boutique pour profiter des conseils et des compĂ©tences du Genius Bar sans frais supplĂ©mentaires.

Que ce soit chez Boulanger ou Fnac, vous avez droit Ă un dĂ©lai de rĂ©tractation de 15 jours suite Ă l’achat de votre MacBook Pro 13 pouces. Si finalement il ne vous convient pas, cette pĂ©riode vous permet de renvoyer l’ordinateur pour profiter d’un remboursement complet, ce qui vous Ă©vite de vous retrouver avec un produit inutile sur les bras que vous devrez ensuite essayer de revendre vous mĂŞme.

