Bon plan : le MacBook Pro 16″ débarque en promo sur Amazon 🔥

On le sait, Apple lui-même n’est pas du genre à se plier aux lois des soldes ou autres événements annuels du même acabit. Toutefois, Amazon va dans le sens opposé en offrant une très belle réduction de quasiment 15% sur les derniers MacBook Pro de 16 pouces. Si vous voulez vous équiper pour avoir un ordinateur ultra-puissant avec un écran exceptionnel, c’est le moment de craquer.

Si elles sont en cours, ces promotions n’ont pas vocation à durer tout au long des soldes : Amazon affiche pour chacun des trois modèles le stock disponible. Dans l’un des trois, il ne reste même pas 3 exemplaires encore disponibles à ce prix. Il faut dire que la promotion offre jusqu’à 450€ de remise sur un MacBook Pro 16″, ce qui est très généreux pour les soldes.

Les MacBook Pro 16″ en soldes

Les MacBook Pro 16″ ne font pas exception lors des soldes, mais tout est une question de rapidité. Si les ordinateurs d’Apple ou tout autre produit vous fait de l’œil, il faut être le plus à l’affût possible afin de profiter des meilleures promotions en vigueur. Compte tenu du fait que les marchands comme Amazon, Cdiscount et autres vendent à perte, les stocks peuvent s’écouler très vite. Si vous avez été très rapide — voir trop — dans l’achat de votre MacBook Pro pendant les soldes, sachez que vous avez droit à une deuxième chance sur toutes les plateformes de vente.

Les fans et adeptes des produits d’Apple trouveront leur bonheur avec des promotions commençant à -10% et continuant de façon plus bien plus conséquente. Ces soldes d’hiver sont le moment de faire des économies d’une centaine d’euros voir plus. On rappelle que la marque à la pomme a dévoilé le MacBook Pro 16 pouces il y a peu, et ce sont ces derniers qui sont en promotion. Pour le tester depuis quelques semaines, nous sommes séduits. Le prix serait le seul couac, mais le tarif préférentiel sur Amazon annihile cela.

On rappelle une fois que les stocks des MacBook Pro 16″ en soldes ont pour objectif d’être écoulés rapidement par les marchands en ligne. Cela veut dire que les promotions peuvent durer très peu de temps avant de disparaître de la plateforme Amazon. Comme ces derniers ont le droit de vendre à perte pendant les soldes, il y a des chances que les produits en soldes ne fassent pas de retour une fois les stocks initiaux terminés.

Il existe plusieurs promotions en cours sur les MacBook Pro, n’oubliez donc pas de regarder la puissance de chaque modèle et son stockage pour trouver celui qui convient le mieux. La liste que nous vous partageons est régulièrement mise à jour pour que toutes les offres soient d’actualité et fraiches, ce qui devrait vous aider, on l’espère, à trouver l’ordinateur d’Apple qui vous convient.

Si vous trouvez le MacBook Pro 16″ de vos rêves pendant les soldes, sachez que la promotion dont vous aurez bénéficié ne vous empêche pas de profiter des mêmes garanties. Soldes ou non, vous avez droit à la même garantie constructeur que celle de la marque et vous pouvez aussi vous rendre dans le Genius Bar d’un Apple Store pour une réparation ou un conseil.

Nous parlions plus haut d’une deuxième chance dans le cas où vous avez effectué l’achat de votre MacBook en soldes trop vite. Si c’est le cas et que le modèle ne vous convient finalement pas, vous avez droit à un délai de rétraction chez chaque marchand en ligne. Chez Amazon, il est de 30 jours contre 15 jours chez Cdiscount, Fnac et Darty. Durant cette période, vous pouvez renvoyer le produit pour être intégralement remboursé et éviter l’insatisfaction et l’impression d’avoir fait un achat inutile.

On le dit une nouvelle fois, le défi de ces soldes, MacBook Pro ou autres, sera d’être suffisamment rapide pour trouver l’ordinateur que vous voulez et profiter des promotions. Les stocks sont restreints et s’écoulent très vite, car ces produits sont très populaires, restez donc à l’affut pour ne rien rater.

