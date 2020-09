French Days : MacBook Pro et MacBook Air en chute brutale sur Darty 🔥

PrĂ©sentĂ©s fin 2019, les MacBook Pro 16″ se sont très vite hissĂ©s parmi les rĂ©fĂ©rences du marchĂ© des ordinateurs portables. Il en va de mĂŞme pour les MacBook Air de 2020 qui sont parfaits pour ceux qui veulent un ordinateur facile Ă transporter pour un usage bureautique. Dans le cadre des French Days, c’est Darty qui affiche des offres incroyables sur plusieurs nouveaux modèles :

Cette offre spĂ©ciale French Days chez Darty prend une forme assez originale. Le marchand français offre une remise de 30€ tous les 200€ d’achat sur ces ordinateurs Apple. Au final, cela correspond Ă 15% de rĂ©duction pile sur ces nouveaux MacBook – ce qui n’a encore jamais Ă©tĂ© observĂ© depuis leur sortie. Il faudra faire attention Ă complĂ©ter les montants pour entrer dans la nouvelle tranche (par exemple : MacBook Air Ă 1199€, il faut penser Ă rajouter 1€ pour dĂ©crocher 30€ de remise en plus).

Que ce soit les French Days ou non, les offres flash Darty qui mettent Ă l’honneur les MacBook Pro et les MacBook Air ne durent jamais très longtemps. Apple ne fait jamais de promotions lui-mĂŞme sur son site officiel ou dans ses boutiques, ce qui explique pourquoi les deals de la marque sont toujours pris d’assaut. A titre de comparaison, Amazon se limite Ă 8% sur ces nouveaux appareils. Darty est donc loin devant, et c’est une opportunitĂ© Ă ne pas rater.

Quels sont les avantages de ce MacBook Pro ?

Le MacBook Pro 16 pouces est le digne successeur du MacBook Pro 15 pouces. Si ce nouveau modèle n’est pas plus grand que son prĂ©dĂ©cesseur, il bĂ©nĂ©ficie toutefois d’un rapport Ă©cran/corps amĂ©liorĂ©. En fait, Apple s’est concentrĂ© sur la rĂ©duction de la taille de la bordure de l’appareil pour offrir un Ă©cran (toujours) plus grand. C’est impressionnant Ă l’ouverture, mais aussi Ă l’utilisation de ce dernier.

Nous avons pu essayer les MacBook Air et surtout le MacBook Pro 16″ en promotion pour les French Days sur Darty. La qualitĂ© sonore de ce dernier est assez impressionnante, ce qui est rare sur un ordinateur portable. Cet aspect est logiquement Ă prendre en compte si vous aimez regarder des films ou des vidĂ©os sur votre Ă©cran.

De ce cĂ´tĂ© lĂ , le MacBook Pro 16″ saura se montrer Ă la hauteur de vos attentes. L’appareil a droit Ă six haut-parleurs qui offrent une diffusion du son en 3D. Il est logiquement plus cher que les MacBook Air 2020 en raison de sa qualitĂ© sonore haut de gamme et du fait qu’il soit plus puissant. Outre le loisir, les professionnels pourront clairement compter sur la qualitĂ© de cet appareil s’ils travaillent dans l’image ou le web.

Apple n’a pas nĂ©gligĂ© non plus la batterie du MacBook Pro 16″ mis Ă l’honneur par Darty pour les French Days. Il affiche une autonomie de 11 heures, elle est meilleure que toutes celles de ses concurrents sur le marchĂ© des ordinateurs portables en ce moment. On notera aussi que le marchand en ligne profite de cette opĂ©ration de septembre pour afficher de belles remises sur les AirPods 2 et les AirPods.

Darty créé la surprise avec ces MacBook

La promotion n’est pas le seul avantage Ă choisir un MacBook Pro 16″ sur Darty pendant les French Days. En effet, la garantie constructeur du marchand est la mĂŞme que si vous achetiez l’ordinateur directement auprès du gĂ©ant Apple. Vous ĂŞtes tranquille lĂ -dessus et pouvez profiter de la diffĂ©rence majeure entre les deux boutiques, c’est-Ă -dire le prix plus bas. Les Ă©conomies reprĂ©sentent presque 500 euros sur les plus grands formats, une somme colossale que vous pouvez garder lors de l’achat de votre nouvel appareil.

French Days ou non, Darty affiche un dĂ©lai de rĂ©traction de choix suite Ă l’achat de votre MacBook Pro ou de votre MacBook Air. Vous avez une pĂ©riode de 15 jours pour tester l’ordinateur tranquillement depuis chez vous (ou ailleurs). Si le MacBook ne vous plait pas, vous avez la possibilitĂ© de le renvoyer sans frais pour ĂŞtre remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©. Compte tenu du prix de l’appareil, qui reste assez onĂ©reux, cette deuxième chance est une belle opportunitĂ©. On le rappelle, Apple ne fait jamais de promos lui-mĂŞme peu importe l’occasion, c’est un plaisir de retrouver cette remise sur la plateforme en ligne.

Cette promo sur les MacBook Pro et Air très attrayante, mais elle ne va durer. Les offres flash proposĂ©es par Darty sont toujours prises d’assaut, surtout lors des French Days. Le marchand limite beaucoup les exemplaires en stock qui bĂ©nĂ©ficient de remise, ce qui veut dire que la rupture arrive très vite. Compte tenu de la remise de 500 euros, on sait dĂ©jĂ que ce deal ne va pas rester en ligne plus que quelques heures.

