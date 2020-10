Bon plan MacBook Pro : il reste 7 heures pour économiser 450€ 🔥

Le Prime Day aura révélé tout un tas de surprises sur ces deux jours. Amazon continue de pousser les promotions jusqu’au bout, avec des deals très généreux sur les MacBook Pro. Il ne vous reste plus bien longtemps avant que les prix ne reviennent à la normale. Attention, les délais de livraison se rallongent sur certains modèles :

Avec notre courte liste, vous pouvez voit facilement tous les ordinateurs portables actuellement en promo sur Amazon. On retrouve les MacBook Air 13″ et Pro de 2020 ainsi que les MacBook Pro de 16″ de la fin 2019. Tous ont droit à des réductions qui vont jusqu’à -10% ou -15% selon les modèles. C’est un plaisir de retrouver de tels prix alors que les ordinateurs n’ont même pas un an d’ancienneté.

Dans le cadre de cette opération, Amazon s’attaque à toute la gamme des produits Apple. S’il fait chuter les tarifs des prix des ordinateurs portables, il fait de même pour les smartphones, les tablettes et les écouteurs sans fil. Avec ces offres spéciales, vous pouvez économiser 465 euros sur le MacBook Pro le plus puissant. C’est un fait, les remises sont encore meilleures qu’au Black Friday de l’an dernier. Il serait logique que la prochaine édition du Black Friday ne soit pas aussi bonne que cette période en termes de bons plans.

Les MacBook Pro sont toujours au top

Si vous hésitez à choisir un nouvel ordinateur, c’est le moment de passer le cap. Tous les MacBook Pro récents ont droit à d’excellentes réductions sur Amazon, ce qui est parfait si vous êtes en quête d’un ordinateur portable résistant et fiable. Nous avons pu tester le modèle de 16″ et l’ordinateur est idéal pour tous les utilisateurs travaillant dans le design, le web ou la vidéo. Le MacBook Air sera plaire à tous ceux qui ont besoin d’un appareil facile à transporter partout, tant pour une utilisation professionnelle que personnelle.

Avec ses nouveaux modèles de MacBook Pro, Apple a réduit les prix tout en améliorant les compétences techniques. Autant dire que les deals affichés vous permettent d’être doublement gagnant pendant cette opération. Sur le marché, les MacBook Pro sont de véritables références dont le rapport qualité-prix n’est plus à remettre en question.

Apple est une marque premium, on le sait. Ses produits sont onéreux et la marque ne fait jamais de promotions elle-même. Les MacBook Pro actuellement en promo seront parfaits si vous êtes en quête d’un ordinateur qui tient dans la durée en plus de proposer une expérience utilisateur ultra simplifiée. Avec un modèle de ce genre, vous pouvez tranquillement tenir cinq ans, ce qui vous laisse le temps d’amortir son coût à l’achat.

Amazon casse les prix

Amazon fait fort pour son événement. Les MacBook Pro, les MacBook Air, mais aussi tout le reste de la gamme Apple est mis à l’honneur spécialement pour l’occasion. Tous les deals concernent des produits aussi populaires pour le grand public au point que c’est surprenant de voir de tels bons plans en cette période de l’année. Si vous recherchez des appareils haut de gamme à prix réduits, c’est l’occasion de se faire plaisir.

En plus des MacBook Pro, vous avez la possibilité de profiter de prix cassé sur les derniers iPhone, iPad Pro ou AirPods Pro. Toutes les références de la marque à la pomme ont été mises en avant par le marchand, sachant que les promos passent souvent les -10% pour parfois atteindre -30%. Sur certains produits, cela représente des centaines d’euros d’économies. Avec l’offre sur le MacBook Pro 16″ avec 1 To de stockage, vous pouvez réduire vos frais de 465 euros.

Si vous choisissez votre MacBook Pro sur Amazon, vous avez droit à la garantie constructeur habituelle, c’est la même que si vous preniez l’ordinateur portable directement chez Apple. En fait, la seule différence tient dans le prix de l’appareil, beaucoup plus bas chez le marchand en ligne que chez la marque à la pomme.

Dans le cas où vous hésitez encore, Amazon a un autre argument intéressant. Si vous prenez le MacBook Pro sur la plateforme pendant le Prime Day, vous avez 30 jours pour tester l’ordinateur portable et prendre une décision. Si vous changez d’avis, vous pouvez très bien le renvoyer afin d’être remboursé en intégralité. Le marchand sait gérer la logistique et vous serez remboursé quelques jours après le retour.

On le redit, les MacBook Pro d’Apple ne sont pas les seuls produits mises en avant par Amazon pour son opération. Vous pouvez trouver plein de bons plans durant 48 heures —la durée de l’événement. Il faut obligatoirement être client Prime pour en bénéficier, mais vous avez tout à fait le droit de prendre l’offre gratuite 30 jours pour y avoir accès.

Les ordinateurs portables sont concernés pas les promos Amazon, mais l’électronique et l’informatique ne sont pas les seules catégories concernées par les prix barrés. Le site marchand a fait chuter les tarifs de nombreuses références issues de plusieurs domaines, vous pouvez le voir en un tour rapide sur la plateforme en ligne. Par contre, il s’agit toujours d’offres flash, ce qui veut dire que tous les bons plans ne durent pas plus de quelques heures avant les ruptures de stock. C’est aussi le cas des deals sur MacBook Pro, qui se termineront quoi qu’il arrive ce soir à minuit.

