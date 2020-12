Bon plan : le Mi 10 Lite en chute de -40% avant Black Friday 🔥

Xiaomi a pour habitude de dĂ©voiler des smartphones Ă l’excellent rapport qualitĂ©-prix. Le Mi 10 Lite compatible 5G ne fait pas exception. Il se prĂ©sente parmi les meilleurs smartphones du milieu de gamme en 2020. Ce mardi, Cdiscount affiche un deal fait tomber le prix de 40% grâce Ă une remise immĂ©diate (-100€) et une offre de remboursement (-50€). Le smartphone revient alors Ă 249€ au lieu de 399€, soit 150€ de remise.

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un smartphone aux bonnes performances et bĂ©nĂ©ficiant de la compatibilitĂ© avec la 5G, le Mi 10 Lite sera vous satisfaire. Globalement, il se dote d’un bel Ă©cran OLED, d’une offre photo la hauteur de vos attentes grâce au triple capteur photo ou encore d’une autonomie capable de tenir deux jours avec une utilisation standard. Ce tĂ©lĂ©phone sous Android affiche de belles performances pour un tarif hyper accessible.

Le Mi 10 Lite, un très bon smartphone 5G

En plus de smartphones Ă l’excellent rapport qualitĂ©-prix, Xiaomi a dĂ©jĂ sorti plusieurs modèles compatibles avec la 5G. Le Mi 10 Lite est donc parfait pour tenir dans les annĂ©es Ă venir. MĂŞme Ă son prix de base, il prĂ©sente des performances de choix Ă un prix abordable. Avec cette remise de 150 euros via remise + ODR, il devient tout simplement encore plus convaincant.

Pour ce qui est de la fiche technique, le Mi 10 Lite a droit Ă un bel Ă©cran AMOLED de 6,57 pouces. Les finitions sont bien terminĂ©es et premium, ce qui offre une belle prise en main du tĂ©lĂ©phone. CĂ´tĂ© photo, on retrouve le fameux quadruple module photo qui embarque un capteur principal de 48 MP ainsi qu’un module ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro et un capteur de profondeur.

Quant Ă la puissance du smartphone, le Mi 10 Lite 5G a droit Ă un processeur Snapdragon 765G. Ce n’est pas la version la plus rĂ©cente de la marque, mais elle a le mĂ©rite d’ĂŞtre d’une gamme intermĂ©diaire. C’est largement suffisant pour faire tourner les applications mobiles comme les jeux. MĂŞme si ce n’est pas la dernière version, le tĂ©lĂ©phone reste parmi les meilleurs de son segment.

La batterie du Mi 10 Lite se doit d’ĂŞtre Ă©voquĂ©e aussi, car l’autonomie fait partie des points Ă prendre en compte lors du choix d’un nouveau smartphone. Le tĂ©lĂ©phone vous assure de tenir deux jours avec une utilisation classique grâce Ă une batterie solide de 4 160 mAh. L’appareil embarque la charge rapide de 20W. Comme Ă son habitude, Xiaomi fait très fort dans le domaine, vous ĂŞtes certain d’ĂŞtre tranquille un moment.

La gamme Mi 10 se compose de plusieurs modèles, le Mi 10 Lite est la dĂ©clinaison la plus accessible. On retrouve aussi les Mi 10 et Mi 10 Pro, deux autres smartphones premium. Jusqu’Ă la sortie de ces modèles, Xiaomi se concentrait plutĂ´t sur les modèles d’entrĂ©e et de milieu de gamme. Elle a changĂ© ses habitudes avec l’officialisation de ces nouveaux modèles. Toutefois, leur rapport qualitĂ©-prix reste moins bon que d’autres appareils dont elle est plus experte, comme le Mi 10 Lite.

Cdiscount excelle pour la fin d’annĂ©e

Depuis sa crĂ©ation, Cdiscount a pour habitude de mettre en avant des excellents tarifs sur les smartphones Xiaomi. C’est encore le cas en cette fin d’annĂ©e, les français ont la possibilitĂ© de faire de vraies Ă©conomies sur de nombreuses rĂ©fĂ©rences, dont l’excellent Mi 10 Lite 5G. Par contre, cette offre flash n’a pas vocation Ă durer dans le temps, elle va disparaitre vite.

Pour profiter du Mi 10 Lite Ă 249 euros, il faut cumuler les deux offres en cours. Cdiscount avance une rĂ©duction immĂ©diate de 25% sur le smartphone, faisant passer son prix de 399 euros Ă 299 euros. Avec l’ODR, ce tarif chute encore de 50 euros de plus. Il faudra tĂ©lĂ©charger puis envoyer un PDF Ă Xiaomi. Au final, le prix du tĂ©lĂ©phone est affichĂ© Ă 249 euros, c’est un excellent deal.

On se doute dĂ©jĂ que le Mi 10 Lite n’aura pas droit Ă d’autres promotions aussi folles d’ici la fin de l’annĂ©e en cours. D’ailleurs, cela sera aussi le cas sur tous les tĂ©lĂ©phones compatibles avec la 5G, dont les tarifs sont plus chers. Ce modèle situĂ© entre le milieu et le haut de gamme profite de 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage, le tout avec une très belle autonomie.

Le Mi 10 Lite 5G est à prix barré

On le redit, cette offre affichĂ©e par Cdiscount est une vente flash. Cela veut dire qu’elle peut se terminer Ă tout instant, car elle est très limitĂ©e par les stocks disponibles. Si vous souhaitez prendrez le Mi 10 Lite, n’attendez pas plus longtemps pour ne pas rater ce deal. C’est une des meilleures offres sur un tĂ©lĂ©phone rĂ©cent —surtout profitant de la comptabilitĂ© 5G. Aucune autre plateforme ne propose un meilleur tarif.

Black Friday se tient ce vendredi 4 dĂ©cembre en France. Cela dit, chaque jour, Cdiscount dĂ©voile quelques belles promotions qui permettent aux français de faire d’excellentes affaires. Le site e-commerce affiche des remises premium —comme il peut parfois le faire le reste de l’annĂ©e, elles concernent des produits très populaires. Cette offre sur le Mi 10 Lite fait partie des promotions de haut vol.

Si vous prenez le Mi 10 Lite sur Cdiscount, sachez que vous avez le droit de retourner le smartphone jusqu’Ă 14 jours après la livraison. Dans ce cas-lĂ , le marchand vous rembourse en intĂ©gralitĂ© et le retour se fait sans aucun frais. C’est parfait pour bĂ©nĂ©ficier d’une seconde chance sur vos achats en ligne.

