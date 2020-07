Bon plan : le Mi Note 10 en chute très lourde sur Amazon 🔥

Les soldes commencent Ă peine et Amazon frappe dĂ©jĂ très fort en baissant les prix sur le Mi Note 10 de Xiaomi. Le smartphone voit son rapport qualitĂ© / prix amĂ©liorĂ© par une remise gĂ©nĂ©reuse et inĂ©dite sur le site marchand. Alors qu’il vient tout juste de sortir, le puissant smartphone passe sous la barre symbolique des 380 euros. C’est tout simplement inĂ©dit, mais il faudra ĂŞtre vif car les stocks sont très limitĂ©s.

Mi Note 10 à 376€ au lieu de 549€ (-32%)

Pour voir le deal spĂ©cial Xiaomi sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

Le Mi Note 10 a Ă©tĂ© officialisĂ© en avril par la marque lors d’un Ă©vĂ©nement dĂ©diĂ© Ă la prĂ©sentation de nouveaux modèles. En quelques jours seulement, le smartphone s’est hissĂ© parmi les meilleures ventes sur le site Amazon. Et pour cause, il a toutes les caractĂ©ristiques techniques pour se placer parmi les meilleurs de la catĂ©gorie milieu de gamme. Il a dĂ©jĂ droit Ă un excellent rapport qualitĂ© prix, sans mĂŞme l’offre spĂ©ciale avancĂ©e chez Amazon. Ce vendredi, c’est donc la cerise sur le gâteau.

Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ© par le Mi Note 10 de Xiaomi en soldes chez Amazon, nous vos conseillons d’ĂŞtre le plus vif possible. Les ventes flash sur des produits aussi populaires n’ont pas vocation Ă durer plus de quelques heures. Le leader du e-commerce limite la quantitĂ© en promotion, si bien que tout le monde ne pourra pas en profiter avant le retour au tarif initial. Pour arriver Ă temps et ne pas risquer la dĂ©sillusion sur ce Mi Note 10, vous devez ĂŞtre rapide.

Pourquoi choisir un Xiaomi Mi Note 10 ?

DĂ©voilĂ© par Xiaomi en 2020, le Mi Note 10 en soldes sur Amazon vient avec plusieurs atouts qui font son succès aujourd’hui. Comme Ă son habitude, la marque a fait le choix de se tourner vers des caractĂ©ristiques haut de gamme tout en affichant un tarif raisonnable par rapport Ă ses rivaux —directs ou indirects. L’un de ses points forts est reprĂ©sentĂ© par un Ă©cran OLED incurvĂ© de 6,47 pouces qui n’est pas sans rappeler le Huawei P30 Pro. Nous avons essayĂ© ce tĂ©lĂ©phone, et c’est pour nous l’un des vrais atouts du produit.

Outre son design très soignĂ©, le Xiaomi Mi Note 10 actuellement Ă prix mini sur Amazon pour les soldes est Ă la hauteur cĂ´tĂ© fiche technique. Il se dote d’une puce Snapdragon 730G afin de permettre une expĂ©rience fluide parfaitement convenable pour un usage au quotidien. Ce processeur n’est pas aussi puissant que le dernier Qualcomm Snapdragon 855, mais qu’importe. Il a le mĂ©rite de rĂ©pondre aux attentes propres Ă un smartphone milieu de gamme.

C’est cĂ´tĂ© photo que le Xiaomi Mi Note 10 en soldes sur Amazon se distingue aussi. Le smartphone embarque non pas deux ni trois appareils photo, mais bel et bien cinq camĂ©ras au dos avec un capteur principal de 108 Mpx. Il vient aussi avec 2 capteurs tĂ©lĂ©objectifs (12 Mpx et 5 Mpx), une camĂ©ra grand-angle et une camĂ©ra macro 2 Mpx. En façade, la camĂ©ra de 32 Mpx permet aussi de rĂ©aliser des selfies de qualitĂ©. Une fois de plus, Xiaomi a fait de gros efforts du cĂ´tĂ© de la photo afin de surpasser tous ses concurrents placĂ©s sur le mĂŞme crĂ©neau.

Le Mi Note 10 Ă prix mini chez Amazon

Les soldes commencent Ă peine et Amazon se montre dĂ©jĂ la hauteur de cette nouvelle Ă©dition, comme le prouve cette offre sur le Xiaomi Mi Note 10. La rĂ©duction affichĂ©e est supĂ©rieure Ă 30% sur ce nouveau smartphone, ce qui reprĂ©sente plus d’une centaine d’euros d’Ă©conomie. Le tĂ©lĂ©phone de la marque chinoise devient encore plus accessible, ce qui devrait achever de convaincre les utilisateurs Ă choisir ce dernier modèle. Le prix n’est d’ailleurs pas le seul avantage proposĂ© par Amazon.

Si vous achetez le Mi Note 10 sur Amazon lors des soldes, vous avez la possibilitĂ© d’essayer le smartphone pendant 30 jours en toute tranquillitĂ©. En effet, vous avez droit Ă quatre semaines pour essayer le smartphone et le renvoyer s’il ne vous plait pas. Dans ce cas, le marchand en ligne vous rembourse la totalitĂ© de votre achat. Vous avez la certitude de ne pas vous retrouver avec un smartphone qui ne vous plaĂ®t pas sur les bras et la durĂ©e est suffisamment longue pour prendre une dĂ©cision concernant le Mi Note 10.

Le dernier avantage tient dans le fait que le Mi Note 10 achetĂ© sur Amazon vient avec la mĂŞme garantie constructeur que si vous aviez choisi le modèle directement auprès de la boutique officielle. Une fois de plus, vous pouvez ĂŞtre rassurĂ© et profiter du vĂ©ritable avantage de cette offre Ă©clair : le prix. La seule limite est celle des stocks, car l’offre est attrayante et risque d’attirer beaucoup de monde. Soyez rapide pour l’obtenir avant Ă©puisement de tous les stocks disponibles.

Pour ceux qui ne veulent pas dĂ©bourser autant dans un tĂ©lĂ©phone Xiaomi, il y a une alternative. La version entrĂ©e de gamme, Redmi Note 9 (ou la version 9 Pro) sont eux aussi en soldes sur Amazon. C’est un bon moyen d’avoir un smartphone pleinement fonctionnel, sans dĂ©bourser les 380€ comme sur le Mi Note 10 du gĂ©ant Xiaomi.

Pour en savoir plus sur le Mi Note 10 pour les soldes, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon