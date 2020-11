Bon plan : la Microsoft Surface Pro 7 en chute brutale de -45% 🔥

Amazon et Fnac ne font pas dans la demie mesure sur la Microsoft Surface Pro 7. La cĂ©lèbre tablette / PC hybride voit son prix chuter jusqu’Ă -42% dans le cadre d’une offre flash prĂ©-Black Friday. Cela concerne un pack qui comprend la tablette avec des accessoires (essentiels) pour la transformer en ordinateur. A ce prix-lĂ , moins d’une annĂ©e après sa sortie, c’est un très bon prix.

Surface Pro 7 256 Go + clavier / souris / stylet à 999€ au lieu de 1719€ (-42%)

Surface Pro 7 128 Go + clavier / souris / stylet à 899€ au lieu de 1328€ (-32%)

Si la surprise dĂ©voilĂ©e par Amazon et Fnac est belle, c’est parce que la Microsoft Surface Pro 7 n’a jamais eu droit Ă un tarif aussi bas depuis sa sortie. Les deux marchands profitent de ce mois de novembre pour faire tomber le prix de la tablette qui ne connait peu d’Ă©gal sur le marchĂ©. A ce tarif-lĂ , c’est tout simplement le meilleur rapport qualitĂ© prix du marchĂ©.

Les Ă©conomies Ă faire sont de quelques centaines d’euros, c’est loin d’ĂŞtre nĂ©gligeable pour un produit aussi populaire. Cette tablette haut de gamme n’a pas de rival direct sur le marchĂ©, si ce n’est quelques points communs avec l’iPad Pro. Sauf que ce dernier ne s’utilise pas comme un vrai ordinateur, ce qui est clairement le cas de cette solution —surtout avec des accessoires.

La Surface Pro 7, un PC hybride très efficace

La Microsoft Surface Pro 7 se prĂ©sente comme un PC hybride. En apparence, elle arbore le design d’une simple tablette. Sauf qu’elle peut faire beaucoup plus et s’utiliser comme un ordinateur portable —le tout sans ĂŞtre trop encombrante lors de vos dĂ©placements. Elle s’accompagne d’accessoires, souvent aussi en promo sur Amazon, Ă l’exemple de la souris, du clavier et du stylet. C’est le seul appareil Ă se place sur un seul crĂ©neau, ce qui explique pourquoi c’est une rĂ©fĂ©rence dans son secteur. Elle convient Ă un usage professionnel, mais aussi bien personnel.

On le disait, l’iPad Pro tente de taquiner la Microsoft Surface Pro 7 en s’invitant sur le marchĂ© professionnel. Sauf qu’il a encore un peu de mal, car la tablette de son concurrent met le niveau. Elle embarque toute la suite des logiciels de la marque comme Word, Excel, PowerPoint et les autres. Les accessoires lui offrent un usage premium et mixte, cela justifie largement son avance sur la marque Ă la pomme qui conviendra Ă des usages plus prĂ©cis et moins gĂ©nĂ©raux.

La Microsoft Surface Pro 7 sera parfaite pour ceux qui sont souvent en dĂ©placement, tant dans le cadre professionnel que personnel. Vous pouvez l’utiliser chez vous, au bureau ou dans le train sans avoir Ă transporter un PC traditionnel, sachant que ceux-ci sont vite assez encombrants. Il existe plusieurs formats de stockage, le choix dĂ©pend de votre usage. Si votre activitĂ© professionnelle reste classique, le modèle de base vous conviendra parfaitement.

La Microsoft Surface Pro 7 affiche une autonomie de 7 heures de suite, c’est une moyenne assez haute par rapport aux ordinateurs portables prĂ©sents sur le marchĂ©. Globalement, cette tablette est un appareil haut de gamme qui conviendra Ă de multiples usages. Elle est idĂ©ale pour travailler, mais aussi pour regarder des films et des sĂ©ries.

Avec ce prix, elle tombe à un tarif qui est habituellement celui des tablettes assez basiques. Amazon et Fnac offrent une garantie de deux ans sur la tablette, soit la même que si aviez pris la tablette directement chez la marque américaine. En somme, tous les avantages sont les mêmes, avec un prix juste nettement plus bas.

Une belle pépite à saisir (vite)

Ce deal sur la Microsoft Surface Pro 7 est excellent —au mĂŞme titre que la garantie constructeur de deux ans sur l’appareil. Du cĂ´tĂ© d’Amazon, le marchand a dĂ©cidĂ© de ne pas s’arrĂŞter lĂ . En plus de ces arguments de poids, le site a pris la dĂ©cision de rallonger la pĂ©riode « Satisfait ou remboursĂ© » avant les fĂŞtes. DĂ©sormais, les clients peuvent renvoyer un produit Ă la plateforme en ligne jusqu’au 31 janvier 2021. Chez Fnac, les retours sont autorisĂ©s pendant 14 jours.

Ce n’est pas un hasard si Amazon a allongĂ© son dĂ©lai de rĂ©tractation. Ces offres spĂ©ciales de novembre ont lieu juste avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Avec un tel dĂ©lai, vous pouvez commencer Ă commander vos cadeaux en profitant de tous les prix mini. Vous n’aurez pas Ă choisir tous vos cadeaux dans l’urgence, au dernier moment. Et surtout, vous pouvez faire des Ă©conomies par rapport aux tarifs de base.

Sinon, vous pouvez très bien vous faire plaisir Ă vous, les produits Ă prix barrĂ©s sont très populaires, si vous avez attendu pour faire des affaires, c’est le moment de passer Ă l’action. La Microsoft Surface Pro 7 est un exemple pertinent de la qualitĂ© des remises en cours sur internet.

Le dĂ©lai affichĂ© pour la Surface Pro 7 par Amazon et Fnac est top. La pĂ©riode de 30 jours Ă©tait dĂ©jĂ supĂ©rieure Ă celle de ses concurrents, c’est encore plus d’actualitĂ© aujourd’hui. Tous les autres marchands comme Cdiscount, Fnac ou Darty ne proposent que 14 jours pour se dĂ©cider Ă renvoyer un produit si vous n’ĂŞtes pas satisfait. C’est le dĂ©lai lĂ©gal en France et ces acteurs ont dĂ©cidĂ© de ne pas le rallonger.

Avant mĂŞme Black Friday, Fnac et Amazon se montrent très agressifs. Les deux marchands sont loin de ne promouvoir que la Microsoft Surface Pro 7. En allant sur chacun de ces sites marchands, vous allez dĂ©couvrir des milliers de produits en forte baisse. Si vous avez un peu de temps, n’hĂ©sitez pas Ă en profiter pour faire vos achats Ă prix rĂ©duit, avant l’heure.

