Bon plan : la Microsoft Surface Pro 7 en chute libre sur Amazon et Fnac 🔥

En attendant le Black Friday, Amazon et Fnac ont dĂ©jĂ commencĂ© une belle sĂ©rie de promotions. Parmi elles, on retrouve la derniĂšre Microsoft Surface Pro 7, qui voit son prix baisser de maniĂšre assez drastique. Avec plus de 30% de rĂ©duction sur un pack (qui permet de convertir la tablette en PC), Amazon et Fnac surprennent tout le monde. C’est une offre XXL, mieux vaut en bĂ©nĂ©ficier avant la rupture.

Surface Pro 7 256 Go + clavier / souris / stylet à 999€ au lieu de 1719€ (-42%)

Surface Pro 7 128 Go + clavier / souris / stylet à 899€ au lieu de 1328€ (-32%)

La Microsoft Surface Pro 7 est un excellent « PC hybride » qui n’a pas vraiment de concurrence sur ce crĂ©neau. Il peut servir Ă la fois de tablette (perso ou pro), mais aussi d’ordinateur. D’oĂč l’utilitĂ© des packs ci-dessus qui permettent de combiner la Surface Pro 7 avec tous les accessoires : clavier, souris, stylet. Au final, elle peut trĂšs facilement se convertir en un ordinateur efficace avec Windows.

Entre les deux offres ci-dessus, nous aurions tendance à vous orienter vers celle de Fnac. Pourquoi ? Parce que la remise est supérieure, et parce que la tablette offre 256 Go de capacité de stockage. Si vous voulez avoir de la souplesse (et la garder pendant ces années), mieux vaut opter pour plus de stockage sur votre Surface Pro 7.

Microsoft Surface Pro 7, la référence

La Microsoft Surface Pro 7 concernĂ©e par la promo sur Amazon et Fnac est un PC hybride. Elle ressemble Ă une tablette mais elle peut faire beaucoup plus. Son fonctionnement est celui d’un ordinateur avec la flexibilitĂ© d’une tablette. Elle se dote d’accessoires qui lui confĂšrent un vrai avantage pour un usage dans un cadre professionnel, Ă l’exemple du clavier, de la souris ou du stylet. Sur ce segment, c’est d’ailleurs le seul appareil Ă faire office de rĂ©fĂ©rence.

Si l’iPad Pro d’Apple tente tant bien que mal de se faire une place sur le crĂ©neau de l’usage professionnel, il a encore un peu de mal. Et pour cause, la Microsoft Surface Pro 7 s’utilise comme un vrai ordinateur avec la suite Microsoft Office et de tous ses outils comme Word, Excel et les autres. Avec les accessoires, elle est au top de sa catĂ©gorie tandis que l’appareil de la marque Ă la pomme a encore du mal Ă rattraper son rival sur ce marchĂ©.

La Microsoft Surface Pro 7 mise Ă l’honneur sur Amazon et Fnac conviendra Ă tous les utilisateurs qui sont rĂ©guliĂšrement en dĂ©placement. Elle s’emmĂšne partout facilement et s’utilise simplement dans le train que dans un bureau. La marque amĂ©ricaine propose plusieurs formats de stockage, votre choix va dĂ©pendre de vos objectifs. Dans le cas oĂč vous avez une activitĂ© professionnelle classique, le modĂšle ci-dessus sera parfait.

CĂŽtĂ© autonomie, la Microsoft Surface Pro 7 tient sur une durĂ©e d’environ 7 heures —soit la moyenne haute proposĂ©e par les diffĂ©rents ordinateurs prĂ©sents sur le marchĂ©. Avec Amazon et Fnac, vous avez droit Ă une garantie de 2 ans sur la tablette et au service client de la marque, soit les mĂȘmes avantages que si vous preniez l’appareil directement sur le store Microsoft. Sauf que le tarif est moins Ă©levĂ©.

Microsoft et ses PC hybrides Ă l’honneur

La Microsoft Surface Pro 7 vous conviendra Ă la perfection si vous souhaitez l’utiliser dans un cadre professionnel. DĂ©placement proche ou lointain, vous ĂȘtes assurĂ© de transporter l’appareil facilement lĂ oĂč vous le voulez, sachant qu’il reste beaucoup plus lĂ©ger qu’un ordinateur portable. C’est un plaisir de voir ce PC hybride en promo sur Amazon et Fnac dans le cadre de cette opĂ©ration de novembre, sachant que les offres sur l’appareil sont assez rares.

Avec cette offre sur la Microsoft Surface Pro 7, Amazon montre Ă quel point il est prĂȘt Ă dĂ©voiler d’excellents deals pendant cette pĂ©riode. Actuellement, il propose la meilleure offre du marchĂ©, aucun de ses concurrents n’est capable de faire aussi bien ou de proposer un meilleur deal flash. Outre l’usage pro, vous pouvez trĂšs bien profiter de l’appareil pour vous rendre sur le web et regarder des vidĂ©os. Dans ce cas, cela vous reviendra au prix d’une tablette moins premium sur le marchĂ©, mais avec des spĂ©cificitĂ©s haut de gamme.

C’est un fait, la Microsoft Surface Pro 7 est un appareil premium. En temps normal, son tarif reste assez onĂ©reux et pourtant cela n’empĂȘche pas le produit de sĂ©duire beaucoup de monde. Avec ce deal, la tablette devient abordable Ă un plus grand nombre, c’est une excellente occasion de passer le cap. Quelques formats sont dĂ©jĂ en rupture de stock, il est certain que les modĂšles restants ne vont pas ĂȘtre disponibles longtemps avant les ruptures de stock.

Amazon rĂ©gale pour les fĂȘtes

C’est simple, les deals sur la Microsoft Surface Pro 7 sont juste excellents. La tablette est robuste, puissante, tout en offrant l’avantage indĂ©niable de pouvoir ĂȘtre transportĂ© facilement partout. L’offre de Fnac et Amazon va attirer beaucoup de monde trĂšs vite, pensez Ă ĂȘtre rapide. C’est le moment de passer le cap ou d’anticiper sur les cadeaux de fĂȘtes de fin d’annĂ©e.

À ce sujet, Amazon rĂ©serve une petite surprise Ă ses clients. Si vous prenez la Microsoft Surface Pro 7, vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour la renvoyer dans le cas oĂč elle n’est pas Ă votre goĂ»t. Habituellement, la pĂ©riode de retour est de 30 jours seulement —et 14 jours chez les concurrents que sont Fnac ou Darty. Vous ĂȘtes tranquille pour tester l’appareil ou l’offrir Ă un proche Ă l’occasion de NoĂ«l et des fĂȘtes. C’est assez rassurant lors d’un achat Ă cette pĂ©riode de l’annĂ©e.

La Microsoft Surface Pro 7 est loin d’ĂȘtre la seule promo convaincante prĂ©sentĂ©e par Fnac et Amazon en cette pĂ©riode avant Black Friday. Alors que ce dernier est toujours plus compromis, c’est le moment de faire des affaires. Il est probable qu’on ne revoit pas d’offre aussi agressive sur les tablettes Microsoft d’ici Ă la fin d’annĂ©e. C’Ă©tait inespĂ©rĂ© de voir une telle offre.

