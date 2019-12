Bon plan : la Microsoft Surface Pro 7 en chute libre chez Amazon 🔥

La tablette Microsoft Pro Surface 7 a la chance de profiter d’une belle promotion ce samedi sur Amazon. Pour ces « Ventes Flash de NoĂ«l », vous trouverez donc le fameux PC hybride le plus rĂ©cent de Microsoft Ă prix rĂ©duit chez le marchand en ligne. DĂ©voilĂ©e il y a tout juste deux mois, cet appareil hybride adaptĂ© au travail comme au divertissement voit son prix chuter de plusieurs centaines d’euros.

Microsoft Surface Pro 7 :

Microsoft Surface Laptop 3 :

Microsoft Surface Book 2 :

Surface Book 2 13" i7 16 Go RAM 512 Go à 2119€ au lieu de 2869€

Surface Book 2 13" i5 8 Go RAM 256 Go à 1319€ au lieu de 1769€

Voir toutes les offres

La Microsoft Surface Pro 7 fait partie de la gamme Microsoft qui s’est imposĂ©e sur le marchĂ© de l’ordinateur hybride deux-en-un au fil du temps. Le rapport qualitĂ© prix de cette « tablette » Ă©tait dĂ©jĂ excellent avant mĂŞme ces ventes spĂ©ciales sur Amazon – et il le devient encore plus avec cette promotion du jour et les centaines d’euros d’Ă©conomie rĂ©alisĂ©s. Avec la Surface Pro 7, vous pourrez profiter de la puissance d’un PC sous Windows 10 et toute la flexibilitĂ© offerte par une tablette, que ce soit en termes d’utilisation ou de transport.

La nouvelle Microsoft Surface Pro 7 chez Amazon

La Microsoft Surface Pro 7 bĂ©nĂ©ficie d’une très belle rĂ©duction ce jour Ă l’occasion des Ventes Flash de NoĂ«l Amazon – une opĂ©ration qui se prĂ©sente comme le prolongement du Black Friday. Cet Ă©vĂ©nement peut aussi bien vous permettre de faire des Ă©conomies sur vos achats que de faire vos cadeaux directement en ligne Ă moindre frais. C’est le moment parfait pour profiter des rĂ©ductions pour cet Ă©vĂ©nement tout droit exportĂ© en France par Amazon.

Si les offres proposĂ©es pour les ventes flash de NoĂ«l Amazon sont très attractives, cela signifie aussi qu’elles sont prises d’assaut dès lors qu’elles sont publiĂ©es. Comme pendant le Black Friday, les stocks sont très restreints et les deals ne durent parfois que quelques heures. Pour profiter des rĂ©ductions pouvant aller jusqu’Ă -30% sur les Microsoft Surface Pro 7, vous devrez donc ĂŞtre rapides.

Si la Microsoft Surface Pro 7 profite de ces excellentes rĂ©ductions lors des ventes flash de NoĂ«l Amazon, on notera que son prix peut tout de mĂŞme rester assez onĂ©reux pour certains utilisateurs. Si vous avez peur de manquer cette promotion ou, au contraire, de sauter sur l’occasion très rapidement, sachez que vous bĂ©nĂ©ficiez d’une seconde chance suite Ă votre achat : Amazon offre un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours. Durant cette pĂ©riode, vous avez la libertĂ© de renvoyer le produit et de vous faire intĂ©gralement rembourser. Il n’y a donc aucun risque de se retrouver avec un produit que vous n’utiliserez jamais et que vous regretterez.

Compte tenu du fait que la Microsoft Surface Pro soit très rĂ©cente, peu de marchands en ligne proposent cet appareil en promotion – surtout avec une telle baisse de prix. Il existe Ă©galement des packs destinĂ©s Ă transformer la tablette hybride en un vĂ©ritable ordinateur de bureau : ceux-ci incluent la souris, le clavier ou encore le stylet. Le dispositif est initialement vendu seul, suite Ă quoi vous pouvez rajouter les accessoires de votre choix en fonction de votre usage de la Surface Pro 7. Tous ces accessoires sont faciles Ă coupler avec la tablette.

Faire des économies pour Noël sur Amazon

Si le Black Friday a pris fin lors du passage au mois de dĂ©cembre, Amazon continue avec les ventes flash de NoĂ«l qui, comme le nom de l’opĂ©ration l’indique, prĂ©cèdent les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Ă€ l’approche de la date fatidique, d’autres marchands en ligne comme Cdiscount, Fnac ou encore Darty font des promotions comme peut le faire Amazon en cette pĂ©riode. Vous aurez l’occasion de profiter de la tablette Microsoft Surface Pro 7, mais aussi d’une multitude d’autres produits de grandes marques comme Apple, Huawei, Sony ou encore Samsung. Les consoles de Microsoft ainsi que celles du japonais Sony sont aussi concernĂ©es par ces ventes flash de NoĂ«l.

Rappelons que deux types d’offres existent Ă l’occasion des ventes flash de NoĂ«l Amazon, comme ce fut le cas lors du Black Friday. D’un cĂ´tĂ©, vous trouverez les ventes en continu qui n’expirent qu’une fois les stocks terminĂ©s. De l’autre, il existe les deals flash soumis aux stocks, mais aussi au temps. Elles portent Ă©videmment sur les produits les plus intĂ©ressants et les plus prisĂ©s, Ă l’exemple des Microsoft Surface Pro 7 ou des smartphones et des consoles. Un compteur vous permet alors de connaĂ®tre le temps dont vous disposez avant que l’offre n’expire et disparaisse ainsi que les stocks restants.

Il aura fallu attendre les ventes flash de NoĂ«l Amazon pour retrouver une forte remise sur les Microsoft Surface Pro 7. Au Black Friday, la tablette hybride a rapidement Ă©tĂ© en rupture de stock et tous les intĂ©ressĂ©s n’ont pas pu profiter de la remise. Les stocks ont toutefois Ă©tĂ© renflouĂ©s pour la Surface Pro 7, il ne faut pas compter dessus pour tous les produits. C’est dĂ©jĂ une surprise qu’un produit aussi rĂ©cent bĂ©nĂ©ficie d’une telle rĂ©duction en offre flash.

Nul doute que le marchand Amazon profite des ces ventes flash de NoĂ«l pour sĂ©duire ses utilisateurs Ă coups de très gĂ©nĂ©reuses promotions sur des appareils très grand public. Microsoft Surface Pro 7 ou autres, vous devriez trouver de quoi vous faire plaisir ou anticiper vos cadeaux de fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

Voici les offres Amazon :

Voir les offres Amazon