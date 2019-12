Bon plan : la Microsoft Surface Pro 7 est à prix cassé sur Amazon 🔥

La période des fêtes est le moment idéal pour acheter une Microsoft Surface Pro 7 – et quand elle est en promotion, c’est encore plus agréable. Le fameux PC hybride du fabricant américain a été dévoilé au début du mois d’octobre, et Amazon en profite déjà pour faire chuter son prix. Vous pouvez ainsi économiser plusieurs centaines d’euros ce mercredi via une vente flash généreuse.

Microsoft Surface Pro 7 :

Microsoft Surface Laptop 3 :

Microsoft Surface Book 2 :

Surface Book 2 13" i7 16 Go RAM 512 Go à 1929€ au lieu de 2869€

Surface Book 2 13" i5 8 Go RAM 256 Go à 1319€ au lieu de 1769€

Voir toutes les offres

Très clairement, la Microsoft Surface Pro 7 est l’un des meilleurs produits sur le créneau du PC hybride / tablette – sinon le meilleur. Pendant cette Vente Flash de Noël sur Amazon, la possibilité d’économiser des centaines d’euros sur cette tablette premium est vraiment convaincante, et elle rend le rapport qualité prix de la Surface Pro 7 encore plus intéressant. Pour ceux qui veulent profiter de la flexibilité d’une tablette avec un système aussi puissant qu’un ordinateur (en l’occurrence, Windows 10), c’est une très bonne opportunité.

Obtenir une réduction sur la Microsoft Surface Pro 7

Cette opération « Ventes Flash de Noël » sur Amazon est le prolongement du Black Friday : il s’agit d’un moment parfait pour faire des économies sur des appareils électroniques, comme la Microsoft Surface Pro 7. Amazon qui a importé le concept américain en France met beaucoup l’accent sur l’électronique et c’est pourquoi on retrouve aussi de très belles remises sur les références dans cette catégorie.

Cela implique aussi que les offres flash très attractives sur la Microsoft Surface Pro 7 sont littéralement prises d’assaut depuis ce matin. Il faut donc vraiment se dépêcher pour en profiter. On a déjà vu plus tôt une rupture de stock sur ce produit, il ne vous reste donc plus qu’une seule occasion pour saisir la vente flash, avec des économies supérieures aux 30% sur certains modèles.

Même avec une réduction, la Microsoft Surface Pro 7 reste un produit assez onéreux – du fait de ses fonctionnalités, ce qui implique une réflexion plus longue. Malheureusement, les Ventes Flash ne permettent pas de prendre trop de temps pour se poser, car le stock est très limité. Toutefois, Amazon vous donne quand même un argument convaincant qui vous permettra de changer d’avis : vous avez 30 jours de réflexion, une période pendant laquelle vous pouvez à tout moment renvoyer votre Surface Pro 7 achetée aujourd’hui si vous n’êtes plus satisfait.

Depuis la sortie de la Microsoft Surface Pro 7, peu de marchands se sont lancés dans les promotions. Il y a toutefois quelques petites spécificités comme par exemple des packs qui incluent tous les accessoires de la tablette pour en faire un vrai ordinateur (clavier, souris). Par défaut, la Surface Pro 7 est qu’une seule tablette. Vous pouvez ensuite rajouter des accessoires comme la souris, le clavier ou un stylet pour transformer le produit en ordinateur. Tout peut ensuite s’emboiter de manière très facile.

Noël, le moment idéal pour économiser

Comme chaque année, le Black Friday et les ventes flash précédent Noël sont une période idéale pour acheter une Surface Pro 7 de Microsoft ou tout autre produit. Les marchands comme Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty font des millions de promotions sur une courte période, avec des pourcentages de remises incroyables sur les plus belles marques du marché. Dans l’électronique, cela concerne évidemment Microsoft (avec la Surface Pro ou la Xbox One), Sony, Apple, Samsung ou encore Huawei.

Il faut savoir distinguer deux façons de mettre en avant les promotions mises en avant, y compris sur la Microsoft Surface Pro 7 : il y a des ventes en continu qui expirent dès lors que le stock n’est plus disponible. Et il y a des ventes flash qui sont conditionnées par le stock mais également par une limite de temps. Ces ventes flash concernent les produits les plus prisés, comme la Surface Pro 7. Un petit compteur est affiché et vous indique le temps restant jusqu’à l’échéance, et le stock encore disponible.

Comme vous pouvez le voir avec la Microsoft Surface Pro 7 ci-dessus, qui a été en rupture de stock au Black Friday avant de réapparaitre ce mercredi matin, il faut vraiment être très vif pour obtenir les meilleures offres. Dans ce cas-là, le stock a été renfloué – mais ce n’est pas le cas sur tous les produits. La Microsoft Surface Pro 7 est un produit très populaire et tout neuf, même sans promotion donc cette vente flash est vraiment exceptionnelle.

Pendant ces Ventes Flash de Noël, Amazon fait vraiment des efforts pour séduire le grand public sur ses plus beaux produits. La Microsoft Surface Pro 7 est un excellent PC hybride, et il s’agit-là de la toute dernière version du produit. La plupart des modèles sont disponibles en promotion, vous pouvez donc choisir celui avec les performances qui répondra le mieux à vos besoins.

Pour voir les offres sur Amazon :

Voir les offres Amazon