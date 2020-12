Bon plan : les montres Garmin à prix cassés sur Amazon (-45%) 🔥

Pour ce début de Black Friday, les montres Garmin voient leur prix chuter sur Amazon. Si la Forerunner 735XT est déjà en rupture de stock, il y a les Fenix 6 qui voient leur prix chuter. Il en va de même pour la Garmin Instinct, qui perd 45%. Ci-dessous, notre sélection avec les meilleures offres à saisir vite.

Les montres Garmin en forte promo

Les montres connectées Garmin ont une réputation qui n’est plus à faire sur le marché des smartwatches pour les sportifs. Et pour cause, elles s’adaptent au niveau de chacun tout en offrant un large panel de fonctionnalités très utiles. C’est une vraie opportunité de voir des deals aussi compétitifs pour Black Friday. Le site affiche les meilleures offres à l’heure où nous écrivons ces lignes, preuve qu’il attaque cette édition avec une belle agressivité.

Avec ces offres flash signées Amazon, plusieurs modèles sont en promotion. On note particulièrement la présence de la Garmin Fenix 6X Pro / 6 Pro, une montre connectée Garmin qui s’impose en force sur le marché des montres pour sportifs. Elle se destine aux plus aguerris, mais elle conviendra aisément aussi à ceux qui débutent. Son autonomie est de 21 jours, autant dire tout de suite que c’est beaucoup plus que la majorité de ses concurrents.

La Garmin Fenix 6 Pro / 6X Pro sont parmi les montres connectées les plus avancées du fabricant. Elles incluent une large palette de fonctionnalités dans cette montre GPS. On retrouve un système de cartographie avancé (avec notamment les stations de ski), des musiques intégrées ou encore le paiement sans contact (Garmin Pay). Si le cadran est un peu imposant pour des petits poignets, c’est vraiment le luxe ultime pour les sportifs.

Ces deux Garmin Fenix 6 Pro / 6X Pro peuvent également mesurer la fréquence cardiaque de manière précise ou finir une estimation du VO2 Max. Au niveau de la performance, vous ne pourrez pas être déçu. Nous utilisons actuellement la Garmin 6X Pro Solar (avec un système de recharge solaire), nous sommes séduits. C’est un excellent produit à tous les niveaux.

La Vivoactive 3 aussi en promo sur Amazon

Si la montre connectée Garmin Forerunner 735XT profite d’un excellent deal flash sur Amazon, c’est aussi le cas de la Vivoactive 3, autre modèle phare de la marque américaine. La montre bénéficie d’un bel écran tactile en plus de proposer un design plus passe-partout que l’autre appareil, ce qui peut être un point à prendre en compte lors de votre choix. Elle se dote aussi des fonctionnalités liées au sport.

Amazon fait la fête de Garmin, mais il ne s’arrête pas là. Le marchand en ligne propose un délai de rétraction qui va jusqu’au 31 janvier 2021. Habituellement, il s’étale sur 30 jours, ce qui est déjà suffisant pour tester la Garmin Forerunner 735XT tranquillement depuis chez vous si vous avez encore quelques doutes. Vous avez désormais jusqu’à cette date pour renvoyer la montre connectée si elle n’est pas à votre goût.

Si Amazon a rallongé son délai habituel, c’est pour permettre à ses clients d’anticiper leurs cadeaux des fêtes de fin d’année en toute sérénité. Vous pouvez très bien vous faire plaisir ou offrir la Garmin Forerunner 735XT en toute tranquillité. Si elle ne convient pas à la personne, cette dernière pourra faire un retour jusqu’à la fin du mois suivant les fêtes et vous n’aurez pas à mettre la montre en vente sur une autre plateforme, car les dates de retour sont déjà passées. C’est un filet de sécurité qui permet d’anticiper tout en faisant des économies.

La période de rétractation est de 30 jours en temps normal, nous le disions plus haut. C’est déjà plus long que la majorité des concurrents du marchand Amazon, car la plupart propose seulement 14 jours. C’est le délai légal en France et c’est le cas de Cdiscount, Fnac, Darty et les autres. Sachant qu’ils n’affichent pas d’aussi bons deals sur les montres connectées Garmin, que ce soit la Forerunner 735XT ou la Vivoactive 3.

Pour ce Black Friday, Amazon propose des tonnes des deals sur des marques premium dont les produits sont très appréciés du public. C’est le cas pour Apple, Sony, Samsung, Bose et bien d’autres. Profitez-en dès maintenant, vous êtes certain de faire des économies —que ce soir pour vous faire plaisir ou pour anticiper les cadeaux de fin d’année.

