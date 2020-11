Bon plan : la Nintendo Switch en chute brutale avant Black Friday 🔥

Avant même le début du Black Friday, la Fnac offre une promo très rare sur la Nintendo Switch. La console voit son prix chuter à 260€ au lieu de 299€ grâce aux cartes JackPot.

Pour rappel, si vous achetez une carte JackPot d’une valeur de 130€, la Fnac vous offre 20€ en plus. Au final, en cumulant deux cartes, vous payerez 260€ pour une valeur Ă dĂ©penser de 300€ (soit le prix d’une Switch). Malin non ?

Pendant longtemps, Fnac excluait volontairement la Nintendo Switch de sa liste de produits Ă©ligibles aux cartes JackPot. C’est donc la première fois pour ce Black Friday que l’on voit la console Nintendo profiter de cette belle rĂ©duction. Au final, vous pouvez donc Ă©conomiser 15% sur la Switch, ce qui reprĂ©sente 40€ de remise sur le coĂ»t total. Les stocks ne devraient pas rester longtemps en ligne.

Comment profiter de cette offre Switch : Achetez 2 e-cartes Jackpot d’une valeur de 150€ (au prix de 130€)

Deux codes promos (cumulables) vous sont envoyés par mail

Ajoutez une Nintendo Switch au panier

Utilisez vos cartes Jackpot pour payer

La Switch vous revient donc Ă 260€ 🔥 Pour utiliser l’offre JackPot sur Fnac, c’est par ici : Profiter de l’offre Fnac

Le JackPot Fnac permet d’obtenir des cartes cadeaux Ă prix avantageux chez le marchand. Elles peuvent ĂŞtre dĂ©pensĂ©es aussi bien sur Fnac que chez Darty (qui appartient au mĂŞme groupe). Ces offres sont rares, et il faut vite en profiter quand elles apparaissent : ces codes promos peuvent ĂŞtre cumulĂ©s avec les promotions en cours, ce qui permet d’amĂ©liorer encore la qualitĂ© des offres.

Dans le cas de la Nintendo Switch, vous pouvez donc faire 15% d’Ă©conomies sur la console. Depuis sa sortie en 2017, la Switch n’est que très rarement en promotion. Cette offre spĂ©ciale Fnac devrait donc ĂŞtre prise d’assaut dès le dĂ©but. Attention, la carte JackPot est disponible uniquement de ce lundi de 9h jusqu’Ă ce soir 23h59. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher en profiter.

Que ce soit pour une Nintendo Switch ou autre, le fonctionnement reste toujours le mĂŞme. Pour une e-carte achetĂ©e d’une valeur de 130€, la Fnac vous offre 20€ de crĂ©dits en plus. Une seconde carte, d’une valeur de 50€, vous offre 10€ en plus. Attention, vous ne pouvez cumuler que 2 cartes par compte. Il ne sera donc pas possible de prendre 5 cartes cadeaux de 50€.

La Nintendo Switch, la console familiale par excellence

La Nintendo Switch ne bĂ©nĂ©ficie quasiment jamais de remise – sur Fnac ou ailleurs. Celles qui ont Ă©tĂ© affichĂ©es l’an dernier n’ont pas Ă©tĂ© aussi consĂ©quentes que celle d’aujourd’hui puisque les ventes sont excellentes mĂŞme en temps normal. Durant le premier confinement du mois de mars, les joueurs se sont jetĂ©s sur la console de jeux vidĂ©o au point qu’elle a Ă©tĂ© en rupture de stock chez plusieurs marchands en ligne. Avec cette remise, le deal ne devrait pas durer longtemps, surtout Ă cause du stock.

L’un des avantages de la Nintendo Switch tient dans le fait qu’il s’agit d’une console de jeux vidĂ©o portable. Si elle est en concurrence directe avec les PlayStation ou les Xbox, elle dispose d’arguments qui expliquent bien pourquoi elle est la console la plus vendue au monde devant les autres appareils. Vous pouvez jouer partout, mĂŞme lors de vos dĂ©placements, sans que l’appareil ne prenne trop de place.

Depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration prĂ© Black Friday, c’est la première fois que Fnac fait chuter le prix de la Nintendo Switch, mĂŞme si c’est indirect. On ne sait pas si la plateforme fera d’autres deals similaires dans les jours Ă venir, mais il vaut mieux en profiter dès maintenant. Les offres sur la console sont très rares, il n’y en aura probablement pas de meilleures avant NoĂ«l.

Fnac fait la fĂŞte des grandes marques

Lors de cette prĂ©paration au Black Friday, Fnac fait lourdement baisser le prix de la Nintendo Switch. Au final, avec une Ă©conomie de 15% sur cette console ultra populaire, c’est le mieux qu’on puisse retrouver sur le marchĂ©. Pour rappel, elle avait Ă©tĂ© initialement vendue Ă 329€, avant de voir son prix chuter partout Ă 299€. Et il est toutefois très difficile de trouver des offres promo sur les Switch.

C’est pour cela que la carte JackPot est un aubaine aujourd’hui, et permet d’obtenir des remises sur la Nintendo Switch. Cela dit, vous pouvez très bien l’utiliser sur d’autres produits Ă©ligibles sur le site Fnac ou Darty. Sachez que vous pouvez les utiliser jusqu’Ă la fin du mois de dĂ©cembre, ça n’est donc pas pressant. Vous pouvez donc aussi offrir ces cartes cadeaux Ă NoĂ«l pour laisser les bĂ©nĂ©ficiaires choisir ce qu’ils veulent.

Outre la disponibilitĂ© de la carte JackPot Fnac, il est clair que le stock de consoles Nintendo Switch est limitĂ©. On a vu une longue rupture de stock en 2020, il est fort probable qu’elle rĂ©apparaisse pour cette fin d’annĂ©e. Cette pĂ©riode est toujours très propice Ă la vente de consoles de jeux, les quantitĂ©s disponibles vont partir Ă vitesse grand V.

Chez Fnac, une fois que vous avez achetĂ© la Nintendo Switch, vous avez un temps de rĂ©flexion. Pendant 14 jours après la livraison, vous pouvez toujours choisir de retourner la console pour obtenir un remboursement complet. C’est une bonne façon d’avoir un filet de sĂ©curitĂ© sur cet achat. Cela concerne Ă©galement les cartes cadeaux comme la version JackPot actuelle.

Le Black Friday se tiendra ce vendredi 4 dĂ©cembre. Et il est probable que la console Nintendo Switch soit en rupture de stock d’ici lĂ . On ne trouvera certainement pas de rĂ©duction directe sur cette dernière, ni chez Fnac, ni Amazon, ni ailleurs.

Pour dĂ©couvrir l’offre sur la Nintendo Switch, c’est ici :

