Bon plan : la Nintendo Switch (enfin) en réduction sur Amazon 🔥

Depuis sa sortie en 2017, la Nintendo Switch a trĂšs peu Ă©tĂ© en promotion. MĂȘme pendant le Black Friday, la console de jeux a Ă©tĂ© probablement l’un des rares produits Ă ne pas avoir vu son prix baisser sur Amazon. Aujourd’hui, le marchand amĂ©ricain offre un bon compromis sur la Nintendo Switch puisqu’il offre un abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online pour tout achat de la console.

Voir l’offre sur Amazon

La Nintendo Switch fait partie de ces quelques produits qui se vendent trĂšs bien, mĂȘme sans aucune promotion. Si aucun chiffre n’a Ă©tĂ© communiquĂ© ces derniers temps, il se pourrait bien que cette console dĂ©trĂŽne la cĂ©lĂšbre PS4 en matiĂšre de ventes annuelles sur l’annĂ©e 2019. Contrairement aux consoles telles que la PS4 ou la Xbox One, la Nintendo Switch a l’avantage d’ĂȘtre portable – ce qui permet d’y jouer dans les transports ou en dĂ©placement.

La Nintendo Switch, le cadeau Ă avoir sous le sapin

Si vous avez l’intention d’offrir une console de jeux Ă quelqu’un de votre entourage pour les fĂȘtes de NoĂ«l, la Nintendo Switch est vraiment celle qui fera fureur. Alors que la PS4 et la Xbox One ont prĂ©vu de connaĂźtre une mise Ă jour en 2020, la Nintendo Switch est au top de sa popularitĂ©. En optant pour le pack en vente flash de NoĂ«l sur Amazon ce lundi, vous pouvez ainsi Ă©conomiser le coĂ»t de l’abonnement au Nintendo Switch Online sur les 3 premiers mois.

Certes, l’Ă©conomie offerte sur ce pack Nintendo Switch sur Amazon n’est pas gigantesque, mais il ne faut pas s’attendre Ă voir mieux ailleurs. Si vous aviez envie de l’acheter avant NoĂ«l, c’est toujours ça d’Ă©conomisĂ© sur l’achat de la console. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Nintendo Switch Online est l’interface qui permet de jouer et d’interagir avec la communautĂ© sur certains jeux (comme Mario Kart 8 Deluxe). C’est un abonnement quasiment incontournable pour pouvoir faire des parties avec ses amis.

Amazon, timide avec la Switch

Que ce soit d’ailleurs Cdiscount, Fnac ou Amazon, la Nintendo Switch est Ă part. En effet, la console de jeux vidĂ©o japonaise n’a jamais Ă©tĂ© en promotion dans la derniĂšre annĂ©e. Pour rappel, son prix d’origine Ă©tait de 329€, avant qu’elle ne baisse aujourd’hui autour des 299€. En incluant le bonus des 3 mois d’abonnements au Nintendo Switch Online, cela permet d’Ă©conomiser quelques euros.

Si vous n’ĂȘtes pas un grand spĂ©cialiste des jeux vidĂ©o, mais que vous souhaitez quand mĂȘme offrir une console comme la Nintendo Switch Ă NoĂ«l, aucun risque chez Amazon : le cyber-marchand vous laisse la possibilitĂ© de changer d’avis sous 30 jours, et retourner le colis pour se faire rembourser. Autrement dit, si le bĂ©nĂ©ficiaire n’apprĂ©cie que moyennement son cadeau Ă NoĂ«l, vous pouvez toujours le retourner, vous faire re-crĂ©diter, et offrir quelque chose d’autre.

Si la Nintendo Switch en elle-mĂȘme ne bĂ©nĂ©ficie pas d’une excellente remise sur Amazon, vous pouvez quand mĂȘme voir les jeux les plus populaires sur la console ĂȘtre en promotion sur le site. Ce qui est d’ailleurs trĂšs intĂ©ressant, c’est que le Top 5 des ventes de jeux vidĂ©o sur Amazon concernent des jeux sur la Switch : Luigi’s Mansion, Mario Kart 8 Deluxe, Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo, Minecraft et The Legend of Zelda : Link’s Awakening. Tous bĂ©nĂ©ficient d’une belle rĂ©duction, c’est le moment d’en profiter.

Pour voir la Switch sur Amazon :

Voir l’offre sur Amazon