Bon Plan Nintendo Switch : les offres à ne pas manquer ce weekend 🔥

Comme depuis la fin du Black Friday, Cdiscount multiplie les promotions sur les produits high-tech. Tout le weekend, une cinquantaine de packs Nintendo Switch sont proposés en promotion avec des jeux majeurs comme Pokémon Let’s Go, Mario Kart 8 ou The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Ce n’est qu’une petite sélection des 50 packs actuellement en promotion chez Cdiscount. Pour faire simple, si vous cherchez à offrir ou acheter une Nintendo Switch pour Noël, vous pouvez retrouver la liste complète ici :

Si vous êtes déjà possesseur de la Nintendo Switch et que vous cherchez des packs de jeux, plusieurs offres sont faites notamment :

Pour recevoir la Switch avant Noël : l’abonnement CDAV

L’abonnement Cdiscount à volonté (CDAV) est proposé à à 29€ par an, avec 30 jours d’essai gratuit. Il vous donne accès à  :

La livraison express gratuite toute l’année

Aux offres avant-première exclusives Cdiscount à Volonté

Au partage d’abonnement  avec 2 membres de sa famille

A la presse en ligne

Aux offres famille avec un bon de réduction de 8€ pour les anniversaires

Ce qui est le plus intéressant actuellement avec l’abonnement CDAV, c’est la livraison garantie avant Noël pour les membres. Tous les clients peuvent commander jusqu’au samedi 22/12 à 14h sur toute la France et être livrés gratuitement avec CDAV  à domicile ou en point relais le lundi 24/12. Si vous habitez Paris ou Bordeaux, vous pouvez commander jusqu’au lundi 24/12 à 12h et être livrés gratuitement avec CDAV domicile sur rdv entre 17h et 20h.

