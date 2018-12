Pour ceux qui attendaient une offre pour s’offrir une PS4 pour Noël, Amazon vient de mettre en ligne deux ventes flash sur sa console star :

La vraie différence entre la PS4 Slim et la PS4 Pro est le support de la 4K et le HDR pour le modèle Pro. Dans les deux offres, le stockage est différent, 500 Go d’un côté, 1 To de l’autre. Si vous aimez l’image, la Pro est donc le meilleur choix, mais les deux consoles font tourner les mêmes jeux.

Profiter de l’offre

La PS4, un best-seller de Noël

D’années en années, la PlayStation 4 (PS4) s’est imposée comme l’une des meilleures ventes de Noël, et elle appartient au Top 15 des best sellers chez Amazon de tous les temps. Cette année encore, elle fait la vedette sur de nombreux sites marchands qui proposent la console de jeux à un prix réduit pour Noël. Alors qu’on retrouve les promotions Noël sur la PS4 principalement autour de bundles qui incluent des jeux comme Spiderman, Red Dead Redemption 2 ou encore Call of Duty Black Ops IV, c’est cette fois-ci la console seule qui est en promotion.

En l’occurrence, si Amazon plébiscité les ventes flash, d’autres marchands proposent des remises tout au long de la journée du Black Friday 2018. Il faut donc être très attentif pour obtenir le meilleur bon plan sur la PS4 pour Black Friday. Aussi, il faut savoir que certains marchands apprécient associer la console de jeu PS4 avec des jeux lors de l’opération Black Friday.

Il faut bien distinguer les différentes offres proposées pour cette offre Noël Amazon : certaines concernent la PS4 Slim 500 Go, d’autres la PS4 Slim 1 To, et encore d’autres la PS4 Pro. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément les prix et les remises appliquées sur ces bundles, vous retrouverez les pourcentages de réduction sur les sites marchands.

Profiter de l’offre

La PS4 a atteint des records lors du Black Friday

Dès 2017, le Black Friday a mis la PS4 à l’honneur. Sony a d’ailleurs annoncé par l’intermédiaire du responsable de la direction du PlayStation Network, Eric Lempel, qu’il avait atteint un record pendant la période promotionnelle. Le géant japonais n’a pas donné de chiffres, mais il s’est contenté d’affirmer qu’il s’agissait du « plus important Black Friday de nos 22 ans d’histoire ».

Si ces informations viennent du fabricant directement, d’autres preuves montrent que la PS4 est une star au Black Friday. En effet, l’expression « Black Friday PS4 » appartient aux mots clés les plus recherchés sur le moteur de recherche Google lors de la période.

Amazon recense la PS4 dans le top des ventes

La PS4 est toujours un best-seller que ce soit sur les modèles classiques, Pro ou Slim. La console de Sony s’est écoulée à plus de 80 millions d’exemplaires dans le monde, et le meilleur jeu en terme de vente est GTA V, écoulé à plus de 18 millions d’unités. La firme travaille actuellement sur la PS5, mais la PS4 a encore de très beaux jours devant elles, avec des blockbusters comme Red Dead Redemption 2, Spiderman ou encore FIFA 19.