Bon Plan Noël : le top offres Nintendo Switch à ne pas manquer chez Cdiscount 🔥

Cdiscount a lancé sa grande promotion en début de semaine sur les Nintendo Switch et certaines offres ont été victimes de leur succès. Le marchand vient de remettre en ligne de nouvelles offres particulièrement intéressantes, notamment sur des packs Nintendo Switch + Mario Kart 8.

Mario, Zelda, Pokémon Let’Go, les best-sellers Switch en promotion

La première concerne le pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 + 2 volants au prix de 309€ seulement. Pour rappel, la Nintendo Switch seule est vendue pour 329€ en général.

La seconde est assez similaire, elle ajoute simplement au pack Switch Néon + Mario Kart 8 + 2 volants, une housse de transport Mario pour 314€.

Si vous êtes un grand fan de Mario, les deux autres offres sont proposées à 352€, et ajoute d’un côté le jeu Super Mario Odyssey à ce pack, et de l’autre le jeu Super Mario Party, de quoi s’assurer une belle soirée geek pour Noël !

Pour les fans de Pokémon, un pack comprenant la Nintendo Switch, Mario Kart 8, une housse de transport, mais surtout Pokémon Let’s Go (Pikachu ou Evoli) est proposé à 354€ en réduction.

Si vous préférez découvrir l’univers d’Hyrule, un pack identique est disponible à 359€ avec le jeu Zelda Breath of the Wild au lieu de Pokémon Let’Go.

Cdiscount propose au total douze packs en réduction, vous pouvez trouver votre bonheur ici, avec des jeux comme Harry Potter ou Super Smash Bros :

Voir toutes les offres

La Nintendo Switch, un carton en 2018

Nintendo arrive peu à peu à refaire son retard sur la PS4 et pourrait même la dépasser en terme de ventes en 2019. Cela s’explique avant tout par la force des licences de la marque (la sortie de Pokémon Let’s Go a été un carton), mais aussi à un système hybride qui contente à la fois les joueurs de salon, et les personnes préférant jouer en mobilité. Le Black Friday a été un succès pour la marque, nul doute que la Nintendo Switch va également cartonner à Noël.

Article sponsorisé par Cdiscount