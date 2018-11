Bon Plan : le OnePlus 6 chute à 351€ au lieu de 519€ 🔥

C’est la première fois que le prix du OnePlus 6 passe sous les 360€ grâce à cette vente flash. Ce modèle du constructeur et il a pris la succession du OnePlus 5T en proposant un ratio taille/écran encore plus grand. Pour profiter du bon plan, n’oubliez pas de remplir le code GBMPOP64 lorsque le produit est dans le panier.

Considéré comme un flagship killer, le OnePlus 6 est l’un des smartphones les plus populaires de l’année sur le marché. À moins de 360€, ce bon plan est une belle opportunité d’avoir un smartphone haut de gamme sans se ruiner. Les quantités sont limitées, soyez rapides si vous voulez en profiter. Pour tout savoir sur les qualités et défauts du OnePlus 6, consultez notre test.

Le modèle en promotion embarque 64 Go de stockage et 6 Go de mémoire. Pour le reste, il embarque un écran AMOLED de 6,28 pouces et un processeur Qualcomm Snapdragon 845, le plus puissant du marché actuellement pour les smartphones Android. Une des features les plus appréciables des modèles OnePlus est la charge rapide (Dash Charge) qui permet de recharger son téléphone très rapidement.

Si vous cherchez plus de stockage, le modèle embarquant 128 Go est aussi en promotion à 395,00 € avec le code GBMPOP8. Il est aussi plus puissant avec ses 8 Go de RAM. Cette offre est tout simplement énorme, et il les quantités sont assez limitées.

Comme toujours avec Gearbest, nous vous conseillons d’utiliser la livraison French Line, qui utilise Colissimo.