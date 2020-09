Bon plan : pCloud casse le prix de son stockage en ligne famille (-75%)

C’est (déjà) la rentrée ! Pour fêter ça, le célèbre fournisseur de stockage en ligne pCloud, offre une promotion spéciale sur son abonnement Lifetime Famille. Avec une chute immédiate de 75%, cette offre permettra à 4 membres de votre famille de se partager 2 000 Go (2 To) d’espace de cloud storage sécurisé. Si vous avez des photos, vidéos ou documents à stocker en ligne, c’est le moment pour profiter de cette offre pCloud.

Un stockage simple, efficace et peu cher

Le stockage en ligne ne cesse de séduire toujours plus d’internautes. Plutôt que de stocker ses fichiers sur un disque dur externe, souvent associés à de nombreux risques (crash, perte,…) de plus en plus de personnes s’orientent vers le stockage sur le Cloud.

Mettre ses fichiers en ligne a de nombreux avantages. En plus de permettre d’accéder à tous ses fichiers de n’importe où et de les partager simplement, cela les sécurise bien plus.

En effet, pCloud propose un stockage en ligne sécurisé et va pour chaque fichier mis en ligne effectuer au moins 3 copies. Autrement dit, quand bien même un serveur viendrait à rendre l’âme, vous ne perdriez pas vos fichiers… contrairement à un même situation sur votre disque dur.

Si pCloud est aussi populaire, c’est pour sa simplicité d’utilisation et ses excellentes performances. De tous les services de stockage Cloud que nous avons testés, c’est celui qui proposait les meilleurs débits de transfert, que ce soit en upload ou en download. Pensez à choisir la localisation de serveurs en Europe (et non aux Etats-Unis) au moment de votre souscription afin d’avoir de meilleures vitesses.

Vous pouvez en découvrir davantage sur pCloud dans notre test complet de son service.

-75% sur son deal famille à vie de 2000 Go

Par défaut, ous apprécions énormément l’offre à vie (99 ans) de 2000 Go de pCloud qui est vendue 980$ sans promotion. Cette dernière a cependant une faiblesse : elle ne permet pas d’isoler des comptes, afin de les partager, par exemple, avec des membres de votre famille.

Pour cette rentrée 2020, pCloud va faire plaisir aux familles avec une promotion de 75% sur son abonnement pCloud Famille à vie.

Cette offre vous permet de partager l’espace de 2000 Go avec jusqu’à 5 personnes. Vous pourrez, par exemple, découper en 100 Go – 300 Go – 400 Go – 600 Go – 600 Go, ou autres, en fonction des besoins de chacun.

Cette solution permet de garder une certaine discrétion vis à vis des autres membres de votre famille. Lorsque j’ai utilisé pCloud pour la première fois, je partageais mes 2 To avec des membres de ma famille. Par conséquent, tous mes fichiers mis en ligne pouvaient être vus par ces derniers, ce qui était un peu embêtant. Heureusement depuis que pCloud Famille est disponible, cela permet vraiment de segmenter les espaces de stockage de façon indépendante.

Avec cette promotion spéciale pCloud, vous pourrez ainsi avoir l’offre Famille à vie (99 ans) pour seulement 350€ (au lieu de 1 400€ hors promo). C’est donc une super offre pour un stockage en ligne de qualité.

Si vous hésitez, sachez que vous pouvez le tester gratuitement grâce à son cloud gratuit pouvant aller jusqu’à 10 Go et illimité dans le temps. Il s’agit d’une excellente manière de découvrir son service sans avoir à sortir la carte bancaire.

Pour découvrir cette offre spéciale, rendez-vous sur le site officiel de pCloud directement ici :

