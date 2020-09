Bon plan : pCloud, le service de cloud storage (premium) en forte promo

Dans la dernière décennie, les services de stockage en ligne se sont démocratisés. De plus en plus de personnes y ont recours pour stocker leurs photos, vidéos, documents et autres fichiers dans le cloud. Il faut dire que cette solution vient avec de nombreux avantages. En plus de limiter le risque de perte, cela offre un accès à tous vos fichiers, depuis tous vos appareils.

Le disque dur externe a fait son temps, c’est le stockage en ligne (cloud storage) qui séduit en 2020. Entre les Google Drive, OneDrive ou pCloud, les solutions sécurisées ne manquent pas. Dans le cadre d’une promotion éphémère (comme on en voit rarement), vous pouvez économiser 75% sur son abonnement Famille de pCloud, à vie.

Cette offre vous donne accès à 2 To (2 000 Go) de stockage en ligne à vie. Vous pouvez la répartir entre plusieurs membres d’une famille, en sachant que les espaces peuvent être isolés pour que tous les utilisateurs ne puissent pas y avoir accès.

Saisir l’offre pCloud à -75%

pCloud, une offre famille à partager

pCloud est, aujourd’hui, un fournisseur de stockage en ligne de classe mondiale. Pourquoi ? Parce qu’il est simple d’utilisation, offre d’excellentes vitesses de transfert et assure la sécurité des données stockées avec un chiffrement AES-256 bit. Enfin, il duplique aussi tous vos fichiers sur 3 serveurs différents pour réduire au minimum le risque de perte.

Grâce à toutes ses qualités, il est parvenu à mettre sur le bord de la route bon nombre de ses concurrents, comme Google Drive, OneDrive, Dropbox, dont les prix très élevés et les fonctionnalités souvent limitées. Au final, avec son offre à prix fixe et valable à vie, pCloud est le parfait compromis, à cheval entre le cloud storage et le disque dur vieillissant.

Dans le cadre de cette offre spéciale pour la rentrée, pCloud propose un abonnement pour les familles qui permet de partager l’espace de stockage avec 4 membres de votre famille (donc 5 espaces isolés au total). Cela permet de respecter la vie privée de chacun des membres de la famille tout en bénéficiant d’une tarification très avantageuse.

Saisir l’offre pCloud à -75%

75% de réduction sur l’offre Famille

L’offre famille à vie a beau être très pratique, son prix est normalement très élevé. En effet, pour profiter de 2000 Go de stockage pendant 99 ans, vous devez normalement payer la coquette somme de 1400€. Bien qu’il s’agisse d’une formule sur 99 ans, cela reste extrêmement cher.

Heureusement, en ce moment, et pour encore quelques heures, pCloud brade son offre Lifetime Famille avec une promotion de 75%. Au lieu de 1400€ en temps normal, vous n’aurez qu’à payer 350€ en une fois. Vous aurez ensuite 2 To de stockage cloud sécurisé durant 99 ans et pourrez le partager entre 5 membres de votre famille.

Pour en savoir plus sur les qualités de pCloud, nous vous invitons à consulter notre avis détaillé sur pCloud ici. Vous verrez qu’il propose de très nombreuses fonctionnalités qui le différencient vraiment de ses rivaux en 2020.

Sachez que pCloud propose également une offre gratuite avec jusqu’à 10 Go de stockage cloud sans limite de temps. Vous pourrez donc le tester gratuitement avant de vous engager. Attention, ne traînez pas trop car la réduction à -75% expire dans quelques heures à peine.

Saisir l’offre pCloud à -75%