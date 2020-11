Bon plan pCloud : une offre flash à 65% pour un stockage à vie

Depuis plusieurs années, nous assistons à la montée en puissance des services de stockage en ligne. En effet, les stockages « matériels » (comme les disques durs externes), perdent en popularité notamment en raison de leur prix, de leur manque de praticité et du manque de sécurité.

En parallèle, le stockage en ligne, ou « cloud », vous propose une solution plus économique, plus sécurisée et plus pratique. Vous avez probablement entendu parler des Dropbox, Google Drive ou encore pCloud. Ce sont 3 solutions très efficaces qui sont aussi reconnues pour leur sécurité. Si vous cherchez un outil pour stocker vos données dans le cloud, voilà le trio à ne pas rater.

Parmi eux, pCloud (lisez notre avis complet sur pCloud) est un service de stockage en ligne simple et sécurisé qui affiche une très belle promotion. A la limite de l’insolence, il propose une remise de 65% sur ses abonnements pour la vie. Vous pouvez faire plusieurs centaines d’euros d’économies sur des espaces de stockage avec des capacités gigantesques.

pCloud, un service optimal et sécurisé

Si vous avez déjà essayé de trouver un stockage en ligne, vous avez dû vous rendre compte qu’il existe des centaines d’offres : il est difficile de faire un choix. En optant pour pCloud, vous faites le choix d’un service efficace à tous les niveaux. Si vous hésitez à vous engager avec cet outil, pCloud vous fait profiter d’une offre gratuite de 10 Go pour essayer ses fonctionnalités avant de vous lancer. De quoi découvrir son offre sans se mouiller.

Ce sera l’occasion d’explorer tout ce que vous pourrez faire avec pCloud et apprécier la simplicité d’utilisation du service. Effectivement, la facilité d’utilisation de pCloud vous permet d’organiser vos documents en quelques clics seulement. Que ce soient des fichiers, des documents texte, des images, des vidéos ou même des fichiers musicaux, ils seront pris en charge par pCloud.

De plus, pCloud vous offre une application de bureau et une application mobile, afin de vous permettre une gestion encore plus simple et plus rapide. Parmi les fonctionnalités de ce service de cloud, vous retrouverez non seulement le stockage, mais aussi la modification et le partage de tous vos documents.

Aussi, grâce à sa synchronisation automatique sur tous vos appareils, vos fichiers seront systématiquement sauvegardés. N’ayez crainte, rien ne sera perdu car pCloud dispose de 3 serveurs différents sur lesquels vos fichiers sont stockés de manière cryptée. Mais pCloud va plus loin. Il vous propose de protéger vos fichiers par mot de passe grâce à son option pCloud Crypto et présente des vitesses de transfert remarquables.

En clair, avec pCloud, vos fichiers sont en sécurité et vous ne perdrez pas de temps à les télécharger, depuis n’importe quel support. Sa solution gratuite et son offre promotionnelle du moment vous offrant une remise de 65% sont incontournables.

65% pour un stockage à vie avec pCloud

En ce moment sur pCloud, vous pouvez profiter d’un service simple et de qualité à petit prix. En effet, vous pouvez stocker jusqu’à 2 To de données et ce, à vie (les offres pCloud sont souscrites pour 99 ans). Avec les solutions pCloud, vous disposez d’un espace de stockage personnalisé, actuellement à un prix défiant toute la concurrence.

En effet, l’offre pCloud pour un stockage de 500 Go passe de 480€ à 175€ et le stockage de 2 To descend de 980€ à 350€, soit une économie de 65% dans les deux cas. Vous faites donc une économie globale de 305€ sur le stockage de 500 Go ou de 630€ sur celui de 2 To.

Quoi qu’il en soit, si vous ne voulez pas souscrire tout de suite, pCloud met à votre disposition son offre de stockage gratuite vous faisant bénéficier de toutes ses fonctionnalités sur un espace de stockage de 10 Go. Alors, qu’attendez-vous pour en profiter ?

