Bon plan pCloud : le stockage ultra-sécurisé est à prix cassé 🔥

Les services de stockage Cloud (le stockage en ligne) connaissent un essor considérable depuis ces dernières années. Ce moyen d’archivage vous libère de la place et du temps : cette alternative au stockage papier ou sur disque dur externe est plus sécurisée et plus simple.

Beaucoup de services Cloud vous sont proposés sur le net et il n’est pas toujours facile de vous repérer au milieu des Google Drive, pCloud, Dropbox, iCloud, etc. Pour vous aider, nous vous présentons aujourd’hui notre petit préféré : pCloud. Sa facilité d’installation et d’utilisation vous facilitera la vie au quotidien.

En ce moment, pCloud vous propose une offre unique : 65% de réduction pour un stockage en ligne garanti à vie. Différentes possibilités s’offrent à vous, en fonction de vos besoins en volume de stockage. Il existe même une solution 100% gratuite. Attention, son offre spéciale est éphémère, elle se termine bientôt.

Découvrir les offres pCloud

Pourquoi choisir le service pCloud ?

Il peut être difficile de faire un choix parmi les multiples services de stockage en ligne qui s’offrent à vous sur Internet. Pour vous aider à vous décider, pCloud vous propose une solution entièrement gratuite parmi les meilleures offres de stockage en ligne du marché afin de tester ses fonctionnalités avant de vous lancer.

Vous découvrirez alors que le stockage et la gestion de vos fichiers en ligne avec pCloud sont simplifiés. Vous pouvez ranger tous vos fichiers, documents, photos, musiques ou vidéos mais aussi les modifier ou encore les partager. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles en quelques clics. Effectivement, pCloud se distingue de ses rivaux par sa simplicité d’utilisation.

En plus d’être intuitif à utiliser, pCloud vous offre la possibilité de gérer vos fichiers grâce à une application de bureau, mais aussi une application mobile, toutes les deux disponibles en français, ce qui n’est pas le cas pour tous les services de stockage.

Aussi, la synchronisation automatique vous permet d’enregistrer tous vos contenus immédiatement et de les retrouver sur tous vos appareils : plus rien ne se perdra !

Grâce au stockage en ligne totalement sécurisé que vous offre pCloud, vous n’aurez pas à craindre de piratage ou de perte de vos données. En effet, pCloud utilise un système de cryptage spécifique et stocke vos fichiers 3 trois serveurs distincts.

Pour aller plus loin l’option pCloud Crypto vous permet même de protéger vos fichiers cryptés les plus importants par un mot de passe. De plus, pour que tous ces services soient les plus efficaces possibles, pCloud dispose d’excellentes vitesses de transfert. Ainsi, vous ne perdez pas de temps à enregistrer vos données.

Par conséquent, vos documents seront très rapides à télécharger sur tous vos dispositifs aussi. Cette qualité de service que vous propose pCloud est en ce moment accessible gratuitement pour un stockage de 10Go, ou avec une remise exclusive de 65% pour des stockages de 500Go à 2To.

Un stockage illimité dans le temps et des offres gratuites (ou remisées)

En quelques mots, ce qui caractérise pCloud, c’est son offre de stockage gratuit et illimité dans le temps. En effet, vous pouvez bénéficier de 10Go de stockage de manière permanente et sans limite de durée, ce qui est un moyen parfait d’essayer ses fonctionnalités, ou même d’avoir un stockage en ligne si 10Go vous suffisent.

Si vos besoins de stockage sont plus importants, pCloud met en ce moment à votre disposition une offre spéciale : 65% de réduction pour 500Go ou 2To de stockage. L’avantage de cette offre est que votre stockage vous est aussi accessible à vie, à un tarif défiant toute concurrence.

Avec cette remise de 65% l’offre comprenant 500Go de stockage vous est proposée à 175€ au lieu de 480€, soit plus de 300€ d’économie. De la même manière, la formule intégrant 2To de stockage vous est accessible au prix exceptionnel de 350€ au lieu de 980€, vous pouvez faire une économie de 630€. Pour profiter de cette offre spéciale, rien de plus simple, laissez vous guider :

Souscrire à pCloud