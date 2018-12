Bon Plan Amazon : Philips Hue en réduction de 53% (livraison avant Noël)

Aujourd’hui Amazon propose cinq packs de démarrage Philips Hue en réduction, qui vous permettent de commencer à équiper votre domicile ou celui d’un proche à prix réduit.

La pack de base contenant le pont de connexion Philips Hue et deux ampoules White and Color (E27) est proposé en réduction à 69€ au lieu de 149€. C’est le pack le plus populaire comme les ampoules E27 sont les plus répandues dans les foyers français.

Un pack identique avec des ampoules E14 est proposé quant à lui à 84€ au lieu de 154€ et le pack avec le pont de connexion et un Hue Lightstrip de 2m est aussi en réduction à 69€ au lieu de 139€.

Le tout dernier produit Philips Hue, baptisé Hue Play profite aussi d’une réduction. Il permet de créer des ambiances lumineuses multimédias avec votre PC ou Mac et les premiers retours sont très positifs. Le pack comprenant 2 Philips Hue Play et le pont de connexion est proposé en vente flash à 129€ au lieu de 179€.

Si vous avez déjà des lumières Philips Hue ou que vous voulez aller plus loin avec celle que vous venez d’acheter en promotion, un kit de deux accessoires est proposé à 39€ au lieu de 59€. Il comprend une télécommande qui vous permet de programmer jusqu’à 4 scénarios et l’intensité lumineuse et un détecteur de mouvement qui vous permet de faire des automatisations. C’est un excellent produit si vous voulez vous passer de l’application mobile (et de vos interrupteurs classiques).

Tous ces packs sont en promotion jusqu’à minuit ce soir et, comme Amazon propose une livraison rapide, vous pouvez recevoir vos Philips Hue dès ce soir si vous commandez avant 16h.

