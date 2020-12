Bon plan : pour Noël, la banque ING offre une prime de 80€ et un bonus

Ces derniers mois, la majorité des banques en ligne ont mis leur prime de bienvenue en pause. C’est le cas de BforBank, Monabanq ou Hello bank!. Face à eux, ING va dans le sens contraire.

En l’occurrence, la banque en ligne vient d’annoncer une belle offre spéciale pour la fin d’année : elle offre un bonus de 80€ pour toute première ouverture de compte avec la formule Intégrale avant le 22 décembre 2020. A cela vient aussi s’ajouter une année de cotisation à l’Assurance Moyens de Paiement Plus, d’une valeur de 30€.

Comment obtenir la prime chez ING ?

Avec plus d’un million de clients, ING est la deuxième plus grande banque en ligne active en France. Elle a largement repensé son offre sur les dernières années pour répondre à un public plus large.

Aujourd’hui, elle propose deux formules à ses nouveaux clients : ING Essentielle et ING Intégrale. Si la première est une offre gratuite et sans condition, elle est plus limitée que la version Intégrale. Cette dernière inclut notamment une carte Mastercard Gold, des plafonds plus élevés ainsi qu’une absence de frais à l’international.

La formule ING Essentielle est une réponse directe aux néo-banques avec une offre qui s’articule autour d’une carte de paiement Mastercard Classic à débit immédiat.

Le compte le plus populaire de la banque reste ING Intégrale, qui exige toutefois des conditions pour y être éligible. Il faudra donc respecter ces conditions pour toucher également la prime de bienvenue mise en avant actuellement. En l’occurrence, pour obtenir un compte ING Intégrale, il faudra respecter l’une de ces deux conditions :

Domicilier 1 200€ de revenus nets par mois

Payer une cotisation de 10€ par mois

ING est la seule banque en ligne à exiger une domiciliation de revenus pour offrir son compte courant premium. Elle a abandonné la course aux chiffres et préfère se concentrer sur la fidélisation des clients. Frédéric Niel, directeur de la banque en France nous rappelait lors d’une interview : « ce qui compte pour nous, c’est le nombre de clients qui sont engagés avec ING – et non pas le nombre total de clients. Ce dernier chiffre ne veut pas dire grand chose ».

Pourquoi choisir l’offre ING Intégrale ?

Dans les derniers mois, ING a fait évoluer son offre Intégrale pour offrir encore davantage de souplesse à ses clients. Outre le fait qu’ils accèdent à une carte Gold de chez Mastercard, ils profitent désormais de l’absence de frais sur toutes leurs opérations (dépôts et retraits), que ce soit en France, en Europe ou partout ailleurs dans le monde.

Autre point de différenciation entre la formule Essentielle et Intégrale, les plafonds. Avec le compte Intégrale, vous pouvez obtenir des plafonds de paiement et de retraits bien plus élevés qu’avec la formule de base. Par ailleurs, la version premium donne également accès à un découvert autorisé (jusqu’à 4 000€) et à un chéquier.

Dernier point de ce rapide comparatif Essentielle vs Intégrale, cette dernière inclut également l’option Cash Dépannage. Quelle que soit la formule, sachez que tous les clients ING accèdent à toute la palette de produits bancaires de l’établissement : crédit, épargne, investissement etc. Vous pouvez retrouver tout le détail dans notre avis sur ING.

Si vous voulez utiliser ING comme une banque au quotidien, la formule ING Intégrale sera la plus adaptée. Si vous respectez les conditions, vous aurez vraiment une expérience premium de la banque, avec toute la flexibilité que cela implique. En ce moment, et jusqu’au 22 décembre, vous avez également la possibilité de toucher une prime de 80€ ainsi que l’Assurance Moyens de Paiement Plus offerte pendant un an.

Quand on voit les autres banques en ligne suspendre leurs primes de bienvenue, cette offre ING a de quoi séduire. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur le site de la banque pour retrouver tous les détails de son offre.