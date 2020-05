Bon plan : le prix du casque Bose QC 35 II en chute brutale 🔥

Dans le cadre de son opĂ©ration spĂ©ciale « 6 jours pour concrĂ©tiser vos projets », Fnac dĂ©voile de nombreux bons plans qui permettent d’accĂ©der Ă des produits intĂ©ressants Ă petit prix. En plus d’autres articles populaires, le marchand en ligne fait baisser le prix du Bose QuietComfort 35 II et de son nouveau casque Heaphones 700. Le stock est limitĂ©, les premières ruptures (de coloris) ont dĂ©jĂ eu lieu.

La rĂ©duction en cours est l’une des plus intĂ©ressantes jamais observĂ©es sur le casque Bose QC 35 II – il n’est d’ailleurs pas certain que l’appareil ait dĂ©jĂ chutĂ© Ă un tel prix dans le passĂ©. Ce casque se positionne indĂ©niablement parmi les leaders les plus populaires du marchĂ© grâce Ă des fonctionnalitĂ©s très premium. Avec cette offre Ă©clair, vous avez donc la possibilitĂ© d’un rapport qualitĂ© prix imbattable pour ce type de casque sans fil.

Pourquoi partir sur le casque Bose QC 35 II ?

DĂ©voilĂ© il y a quelques annĂ©es dĂ©jĂ , le casque Bose QC 35 II s’est imposĂ© parmi les poids lourds du marchĂ© dès les semaines qui ont suivi sa sortie. Encore aujourd’hui, il se positionne dans les meilleurs casques Bluetooth du marchĂ© actuel, si bien que mĂŞme sa version plus rĂ©cente —le Headphones 700, ne sĂ©duit pas autant les utilisateurs Ă ce jour. S’il est autant apprĂ©ciĂ©, c’est parce qu’il se dote de la rĂ©duction de bruit active, un dispositif efficace qui permet de se concentrer sur l’Ă©coute de la musique lors d’un trajet dans les transports ou d’une journĂ©e de travail.

Le casque sans fil Bose QC 35 II profite d’une autonomie supĂ©rieure Ă 20 heures, ce qui permet de profiter largement de ses morceaux prĂ©fĂ©rĂ©s avant de manquer de batterie, que ce soit lors d’un long trajet ou autre. Pour le recharger, il faut le brancher Ă la prise jack 3,5 mm qui se trouve sur le cĂ´tĂ© de l’appareil. En quelques minutes, il reprend suffisamment de batterie pour vous faire tenir encore quelques heures. En somme, le casque de Bose s’utilise en toute simplicitĂ© au quotidien, sachant qu’il a aussi l’avantage d’ĂŞtre lĂ©ger et de ne pas se faire sentir mĂŞme après quelques heures d’Ă©coute.

Fnac casse les prix sur la gamme Bose

Avec la remise affichĂ©e sur le site de la Fnac, le casque Bose QC 35 II est le produit de la gamme Ă bĂ©nĂ©ficier de la plus forte rĂ©duction. Toutefois, les autres produits de la marque amĂ©ricaine sont aussi impactĂ©s par de belles rĂ©ductions. Les rĂ©ductions sont d’environ -15%, que ce soit sur les casques, les Ă©couteurs sans fil ou encore les enceintes fixes et portables de Bose. N’hĂ©sitez pas Ă vous rendre sur le site web de Fnac pour dĂ©couvrir la totalitĂ© des produits dont les prix chutent pendant cette pĂ©riode dĂ©diĂ©e Ă l’Ă©vĂ©nement « 6 jours pour concrĂ©tiser vos projets ».

Officiellement lancĂ©e mercredi matin, cette opĂ©ration promo visant Ă casser les prix risque de provoquer des achats rapides sur des produits populaires comme le casque Bose QC 35 II. Il est certain que ce dernier ne sera pas disponible Ă ce prix lĂ pendant très longtemps. Ă€ titre indicatif, le casque de Bose coĂ»te actuellement moins cher que les derniers AirPods Pro Ă 279 euros – bien que la comparaison soit difficile car le dispositif d’Apple se prĂ©sente sous forme d’Ă©couteurs intra-auriculaires. Ceux qui veulent une expĂ©rience sonore plus immersive se tourneront indiscutablement vers Bose.

Si vous achetez ce casque Bose QC 35 II chez Fnac, sachez que vous avez droit Ă un droit de rĂ©traction de 15 jours, un dĂ©lai durant lequel vous pouvez renvoyer le colis en toute tranquillitĂ©. Dans ce cas, le marchand en ligne vous rembourse la totalitĂ© de votre achat. L’autre avantage tient dans le fait que vous profitez de trois mois offerts Ă Deezer Premium en cas d’achat, ce qui vous permettra de profiter de votre casque tout en Ă©coutant de la musique en illimitĂ© sur le service de streaming musical.

Le dernier et plus important des avantages est sans conteste le prix du casque Bose QC 35 II, car les Ă©conomies sont gĂ©nĂ©reuses. Ainsi, le rapport qualitĂ©-prix de ce dispositif premium ne fait que s’amĂ©liorer et vous permet de faire le choix de la qualitĂ© Ă un tarif rĂ©duit Ă moins de 300 euros. Encore une fois, nous vous conseillons d’ĂŞtre rapide, faute de quoi la promotion risque de vous passer sous le nez, car le produit est très populaire et risque de ne plus ĂŞtre accessible d’ici quelques heures.

