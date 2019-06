Bon plan : les disques durs externes Samsung tombent à -60% 🔥

Le coréen Samsung est l’un des grands fabricants de disques durs externes SSD dans le monde. En ce moment, c’est sur le site Amazon que l’on retrouve des remises sur la plupart des modèles de la gamme du fabricant, avec des réductions parfois jusqu’à plus de 60%. Les versions avec 500 Go, 1 To et 2 To de stockage bénéficient de larges remises, et vous pouvez faire plusieurs centaines d’euros d’économies sur votre prochain disque dur pour stocker vos photos, documents et contenus divers.

Voir l’offre Amazon

Samsung baisser encore le prix de ses DD

Alors qu’il avait déjà fait quelques belles offres spéciales sur ses disques durs externes SSD la semaine dernière, voilà que le géant coréen Samsung a décidé d’augmenter encore davantage le pourcentage de réduction. A ce tarif là , inutile de préciser que ces produits électroniques haut de gamme et sécurisés vont partir très vite, et mieux vaut se dépêcher pour en profiter. Sur la version avec 2 To de stockage, vous pouvez économiser 440€ si vous l’achetez maintenant sur Amazon.

Aujourd’hui, sécuriser son ordinateur avec le meilleur antivirus ne suffit pas à protéger des données. Entre les ransomware, les malwares et autres virus, il est vivement recommandé de partir sur un espace de stockage déconnecté d’internet, et capable d’offrir un back up pour toutes ses données.

Les disques durs externes du coréen Samsung permettent de transférer rapidement, et jusqu’à 540 MB/s, ses documents (photos, vidéos et autres) grâce à sa mémoire flash, et de les sécuriser sur un périphérique distant. Samsung offre aujourd’hui des DD externes qui sont près de 5 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel, et ultra résistants : le fabricant coréen prétend qu’il peut chuter jusqu’à 2 mètres sans connaître de dysfonctionnement. A noter que pour chacun des trois modèles de disques durs ci-dessus, une garantie de 3 ans est associée.

Pour voir les différentes offres de disques durs externes Samsung, c’est ici :

Voir l’offre Amazon