Bon plan : le prix des iPhone 12 chute (encore) pour ce Black Friday 🔥

C’Ă©tait probablement le produit qu’on attendait le moins en promotion Ă Black Friday. Les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro voient leur prix chuter actuellement sur la boutique de RED by SFR. Vous pouvez acheter ces nouveaux smartphones (sans forfait, ni engagement) avec une remise entre 30 et 50€. Attention, ces deals sont pris d’assaut, il ne reste plus tous les coloris, ni toutes les capacitĂ©s de stockage.

Pour voir toutes les offres en cours, c’est ici :

Rappel : RED by SFR se dote d’un site marchand qui fonctionne comme Amazon et Fnac. Votre nouvel iPhone 12 pour ce Black Friday ne nĂ©cessite pas de s’engager auprès de l’opĂ©rateur. Vous pouvez avoir un forfait mobile ou un engagement chez un autre opĂ©rateur, vous profitez ici juste du tĂ©lĂ©phone seul avec une rĂ©duction. C’est le mĂŞme fonctionnement que tous les autres sites de e-commerce traditionnels.

Les nouveaux iPhone 12 en promotion

Les nouveaux iPhone 12 mini et 12 Pro Max ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s en octobre, mais ils sont disponibles sur le marchĂ© depuis peu. De leur cĂ´tĂ©, les iPhone 12 et 12 Pro envahissent le marchĂ© depuis quelques semaines. Compte tenu du fait qu’ils sont très rĂ©cents, on ne s’attendait pas Ă les voir en promotion lors de Black Friday. Si vous hĂ©sitez Ă prendre le nouveau smartphone Apple, c’est le bon moment pour franchir le cap.

En se basant sur les dernières annĂ©es, on peut dĂ©jĂ dire que c’est une remise extrĂŞmement rare sur les iPhone 12 et 12 Pro. C’est peut-ĂŞtre mĂŞme la seule affichĂ©e sur la gamme la plus rĂ©cente aussi peu de temps après sa sortie. Apple n’est pas un fan des promotions et les remises chez les autres marchands n’ont jamais lieu dans les premiers mois après la commercialisation des iPhone. La remise signĂ©e par RED by SFR est une belle surprise, vous avez droit Ă une rĂ©duction immĂ©diate de -7%.

Si la remise dĂ©voilĂ©e par RED by SFR peut sembler faible sur le montant global, sachez que vous n’avez mĂŞme pas droit Ă cette rĂ©duction sur les anciens iPhone 12. C’est un bel effort de la part de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com, cela vous permet de prendre un nouveau smartphone tout en faisant une belle Ă©conomie. Quand on connait Apple, c’est un plaisir autant qu’une surprise de retrouver ces modèles en promotion.

Sans trop entrer dans les spĂ©cificitĂ©s techniques des modèles en promotion sur RED by SFR, rappelons tout de mĂŞme que nous avons pu tester les nouveaux modèles. Nous avons Ă©tĂ© conquis par ces appareils, vous pouvez accĂ©der aux tests de l’iPhone 12 ici et de l’iPhone 12 Pro ici afin d’en savoir plus sur leur qualitĂ©. Cette gĂ©nĂ©ration est une belle mise Ă jour de la gamme passĂ©e. On note une belle amĂ©lioration des performances pour un rapport qualitĂ©-prix pertinent.

Choisir votre iPhone 12 chez RED bay SFR

RED by SFR a pris la dĂ©cision de se tourner vers la vente de smartphones sur sa propre plateforme, dont le principe de fonctionnement est le mĂŞme que sur Amazon ou Fnac. Afin de se diffĂ©rencier de suite sur ce marchĂ©, il attaque très fort en faisant chuter les prix des nouveaux iPhone 12 pour ce Black Friday. La promotion attire du monde, surtout en sachant que ces modèles n’ont jamais Ă©tĂ© vus Ă ce prix ailleurs.

On le rappelle, prendre votre iPhone 12 auprès de RED by SFR ne vous engage pas chez l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com. Vous n’avez pas Ă prendre un abonnement ou un forfait mobile pour en bĂ©nĂ©ficier. De l’autre cĂ´tĂ©, vous avez droit Ă la mĂŞme garantie constructeur que chez Apple, 2 ans sur le smartphone. Vous avez aussi tout le loisir d’obtenir de l’aide dans les Apple Store en prenant rendez-vous en ligne pour vous rendre tranquillement au Genius Bar.

En fait, la diffĂ©rence entre un iPhone 12 choisi sur l’Apple Store ou sur RED by SFR tient dans le prix. Chez l’opĂ©rateur, vous accĂ©dez Ă une remise immĂ©diate de 50 euros. L’expĂ©rience est peut-ĂŞtre plus sĂ©duisante dans une boutique Apple, mais elle ne mĂ©rite pas pour autant de payer plus. Toutefois, on prĂ©cise que les stocks sur les nouveaux smartphones sont très limitĂ©s chez RED by SFR, il faut ĂŞtre rapide.

Chez RED by SFR, vous avez la possibilitĂ© de rendre votre iPhone 12 jusqu’Ă 14 jours après la livraison si vous n’ĂŞtes pas convaincu. Cela vous laisse le temps de tester le smartphone depuis chez vous et de prendre le temps de confirmer cet achat. Si jamais le tĂ©lĂ©phone n’est pas Ă votre goĂ»t, sachez que le retour est gratuit et que vous ĂŞtes remboursĂ© Ă 100%. C’est un bon filet de sĂ©curitĂ© lors d’un achat sur internet.

Un deal compétitif mais très limité

Apple a fait grimper le rapport qualitĂ©-prix de ses iPhone au fil des annĂ©es, les iPhone 12 ne font pas exception. Depuis deux ans, la marque n’augmente plus le prix de ses appareils, mais elle fait monter leurs performances. Les iPhone 12 en promotion Ă Black Friday vous garantissent d’ĂŞtre au top, vous ĂŞtes assurĂ© de choisir un modèle premium Ă la hauteur de vos attentes. Cela signifie aussi que les deals vont attirer beaucoup de monde.

Avec cette remise affichĂ©e par RED by SFR pour Black Friday, les iPhone 12 et 12 Pro deviennent encore plus attrayants. S’ils sont encore onĂ©reux par rapport aux modèles d’autres marques, on rappelle qu’ils se positionnent sur le secteur du haut de gamme. Les performances sont exceptionnelles, tant cĂ´tĂ© puissance que photo, pour un design qui a fait le succès de la marque Ă la pomme au fil des annĂ©es.

Pouvoir profiter d’un iPhone 12 en version 64 Go Ă 859 euros reprĂ©sente une belle opportunitĂ© de faire un peu d’Ă©conomies. Si vous voulez profiter du meilleur prix sur cet iPhone, c’est certainement celui-ci. D’ici la fin de l’annĂ©e, on ne devrait pas voir de tarif aussi bas ni mĂŞme au dĂ©but de l’annĂ©e 2020.

