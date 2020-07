Bon plan : le prix des MacBook Pro 16″ chute sur Amazon 🔥

DĂ©voilĂ©s Ă la fin de l’annĂ©e 2019, les MacBook Pro 16″ se prĂ©sentent dĂ©jĂ comme les nouvelles rĂ©fĂ©rences sur le marchĂ© des ordinateurs portables. Ils se dotent d’une puissance colossale et se place loin devant leurs prĂ©dĂ©cesseurs. Apple a mis les moyens, et Amazon a baissĂ© les prix pour ce dĂ©but des soldes. L’offre flash en cours chez le marchand en ligne vous offre la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies allant jusqu’Ă 300 euros.

Pour voir les offres, c’est ici :

Voir les offres sur Amazon

On le sait dĂ©jĂ , ces offres spĂ©ciales sur les MacBook Pro 16″ sur Amazon pour les soldes ne vont pas durer longtemps. Apple ne fait jamais de promotions en direct mĂŞme durant les opĂ©rations spĂ©ciales. Si les remises affichĂ©es vont de 8 Ă 10%, c’est dĂ©jĂ un vĂ©ritable effort pour le marchand, sachant que les rĂ©ductions affichĂ©es ne vont jamais au-delĂ . Depuis sa sortie, la gamme d’ordinateurs de la marque s’est placĂ©e parmi les produits les plus populaires du marchĂ©.

Quels avantages Ă prendre un MacBook Pro 16″ ?

En prĂ©sentant le MacBook Pro 16″, Apple a mis un terme au MacBook Pro 15″. Toutefois, le nouvel ordinateur n’est pas vraiment plus grand que le modèle prĂ©cĂ©dent, car la marque Ă la pomme s’est concentrĂ©e sur l’augmentation du rapport Ă©cran / corps de l’appareil Ă©lectronique. La bordure est plus petite, ce qui rend l’ordinateur portable encore plus impressionnant Ă l’ouverture.con

Lors d’un test du MacBook Pro 16″ actuellement en soldes sur Amazon, nous avons Ă©tĂ© impressionnĂ©s par la qualitĂ© du son de l’appareil. C’est la première fois que ce fait est notable avec un ordinateur portable. Si vous ĂŞtes adeptes de vidĂ©os ou de films, cet aspect saura se montrer Ă la hauteur de toutes vos attentes. Le modèle se dote de 6 haut-parleurs qui permettent de diffuser le son en 3D. S’il est plus cher que les MacBook Air de 2020, le MacBook Pro 16″ se dote d’une meilleure qualitĂ© de son et d’une puissance supĂ©rieure. Les professionnels travaillant dans le web ou dans l’image trouveront Ă©galement satisfaction avec cet appareil.

CĂ´tĂ© batterie, le MacBook Pro 16″ n’est pas en reste et promet une autonomie de 11 heures. Ce modèle en soldes sur Amazon aujourd’hui est le meilleur de sa catĂ©gorie sur le sujet —aucun concurrent de la marque Ă la pomme n’est capable de faire mieux pour l’instant. Pour cĂ©lĂ©brer le dĂ©but de cette opĂ©ration spĂ©ciale, le marchand en ligne casse aussi les prix des iPhone 11 et 11 Pro, mais aussi des AirPods Pro et AirPods 2.

30 jours d’essai sur Amazon

Outre le prix rĂ©duit, Amazon vous propose un autre argument si vous achetez un MacBook Pro 16″ en soldes sur sa plateforme. La garantie constructeur est la mĂŞme que si vous choisissiez l’ordinateur portable directement chez Apple. En somme, la seule diffĂ©rence est le prix qui est plus bas chez le marchand en ligne. La baisse s’Ă©tablit Ă 300 euros, un montant non nĂ©gligeable lors du choix d’un nouvel appareil. On notera que le leader Amazon propose aussi un peu de souplesse, ce qui pourrait finir de vous sĂ©duire.

En effet, vous avez 30 jours pour tester pleinement le MacBook Pro 16″ choisi sur Amazon pendant les soldes. Le marchand en ligne vous laisse 4 semaines pour profiter de l’ordinateur et le renvoyer pour profiter d’un remboursement complet. Cela peut ĂŞtre rassurant, car vous ne vous retrouverez pas avec un modèle qui ne vous plaĂ®t pas sur les bras. Sachant qu’Apple ne fait jamais de promotions, cette offre flash de choix est Ă ne pas rater.

Si la remise est sĂ©duisante, il est dĂ©jĂ certain qu’elle ne va pas durer. Soldes ou non, Amazon limite les stocks sur les modèles en soldes, qu’il s’agisse des MacBook Pro 16″ ou d’autres produits. Compte tenu des 300 euros d’Ă©conomies et du fait l’ordinateur soit sorti il y 6 mois tout juste, cette offre flash va vite disparaĂ®tre. Autant dire que la remise affichĂ©e ne passera pas la journĂ©e, soyez rapide.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est par lĂ :

Voir les offres sur Amazon