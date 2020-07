Bon plan : le prix du Mi Note 10 en rechute chez Amazon 🔥

La deuxième semaine de ces soldes commence Ă peine et Amazon frappe fort en faisant baisser le prix du Mi Note 10. PrĂ©sentĂ© il y a quelques mois Ă peine, le tĂ©lĂ©phone voit son rapport qualitĂ© prix bien amĂ©liorĂ© avec cette offre du marchand. Ă€ cette occasion, il passe sous la barre des 380 euros, un tarif qui n’avait jamais Ă©tĂ© si bas dans le passĂ©. Pour en profiter, vous devez ĂŞtre rapide, car les stocks sont ultra limitĂ©s.

Mi Note 10 à 376€ au lieu de 549€ (-32%)

DĂ©voilĂ© par Xiaomi au mois d’avril, le Mi Note 10 a quelques mois d’anciennetĂ©. Cependant, il a gagnĂ© sa place parmi les meilleures ventes sur Amazon en quelques jours Ă peine. Il a beau se positionner comme un tĂ©lĂ©phone milieu de gamme, plusieurs de ses caractĂ©ristiques techniques sont celles d’un modèle premium. Son rapport qualitĂ©-prix Ă©tait dĂ©jĂ excellent avant cette offre, mais il l’est encore davantage grâce Ă ce deal Ă©clair Amazon dĂ©voilĂ© pour ces soldes.

Dans le cas oĂą le Mi Note 10 en promo chez Amazon pour les soldes vous intĂ©resse, soyez le plus rapide possible. Les offres flash ne durent gĂ©nĂ©ralement pas plus de quelques heures —surtout quand elles concernent des produits aussi tendances que ce smartphone. Comme Ă chaque fois, le marchand en ligne restreint les stocks visĂ©s par le prix rĂ©duit, ce qui veut dire que tous les intĂ©ressĂ©s ne peuvent pas en profiter. Soyez vif si vous voulez acheter un Mi Note 10 de Xiaomi avant qu’il ne remonte Ă son tarif de base.

Quels avantages Ă prendre le Xiaomi Mi Note 10 ?

PrĂ©sentĂ© en 2020 par Xiaomi, le Mi Note 10 se dote de plusieurs avantages qui font son succès chez Amazon et ailleurs. En soldes aujourd’hui, le modèle bĂ©nĂ©ficie de caractĂ©ristiques haut de gamme tout en prĂ©fĂ©rant un prix très prĂ©fĂ©rentiel. Par rapport Ă ses concurrents, mĂŞme les marques dĂ©voilant des modèles premium, son prix est très raisonnable. Parmi les points forts, on note son Ă©cran OLED incurvĂ© de 6,47 pouces, une dalle qui rappelle celle du populaire Huawei P30 Pro. Nous avons pu tester le Mi Note 10 et nous pouvons confirmer que c’est un des atouts de ce smartphone.

En plus d’un design bien fini, le Mi Note 10 Ă prix mini pour les soldes sur Amazon rĂ©pond aux attentes cĂ´tĂ© caractĂ©ristiques techniques. Il embarque une puce Snapdragon 730G qui permet un usage quotidien plus que convenable. Si elle n’est pas Ă la hauteur du puissant Snapdragon 855, elle rĂ©pond très largement aux attentes d’un modèle milieu de gamme. Le tout en offrant la fluiditĂ© nĂ©cessaire, et sans temps de latence.

Le vĂ©ritable point fort du Xiaomi Mi Note 10 en soldes chez Amazon rĂ©side dans son offre photo. Le tĂ©lĂ©phone a droit Ă un quintuple module photo placĂ© au dos de l’appareil. Avec celui-ci, on retrouve un capteur principal de 108 Mpx. Il vient aussi avec 2 capteurs photos tĂ©lĂ©objectifs (12 Mpx et 5 Mpx), une camĂ©ra grand-angle et une camĂ©ra macro 2 Mpx. A l’avant, le chinois a installĂ© une camĂ©ra de 32 Mpx qui permet de capturer des selfies de bonne qualitĂ©. Comme Ă son habitude, la marque se diffĂ©rencie en misant sur la qualitĂ© photo pour devancer certains rivaux placĂ©s sur le mĂŞme crĂ©neau.

Un Mi Note 10 à prix barré chez Amazon

Si les soldes commencent encore Ă peine, Amazon se place dĂ©jĂ parmi les leaders de cette Ă©dition 2020. Il le dĂ©montre avec cette excellente promo sur le Mi Note 10, sachant que la remise Ă©clair est supĂ©rieure Ă -30%. Cela reprĂ©sente une Ă©conomie de plus d’une centaine d’euros d’Ă©conomie sur un modèle sorti il y a moins de six mois sur le marchĂ©. Le tĂ©lĂ©phones est encore plus plaisant avec ce prix mini, ce qui devrait achever de convaincre les utilisateurs qui hĂ©sitent encore. On le sait, Amazon propose d’autres avantages que le prix.

Dans le cas oĂą vous achetez le Mi Note 10 de Xiaomi chez Amazon pendant les soldes, vous pouvez tester le tĂ©lĂ©phone durant les 30 jours suivant sa rĂ©ception. Le marchand en ligne propose un long dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours, une durĂ©e durant laquelle vous pouvez essayer le produit puis le renvoyer s’il n’est pas fait pour vous. Si tel est le cas, Amazon vous rembourse complet dans les jours après le renvoi du Xiaomi Mi Note 10.

Le Xiaomi Mi Note 10 en soldes sur Amazon profite de la mĂŞme garantie du fabricant que si vous l’aviez choisi directement auprès de la boutique officielle. C’est le dernier avantage Ă choisir le modèle chez le marchand en ligne, sachant que le principal point fort rĂ©side dans son prix. La seule chose est de faire attention aux stocks très rĂ©duits, un Ă©lĂ©ment qui demande d’ĂŞtre rapide pour Ă©viter de rater la promo en cours.

Si vous ne souhaitez pas dĂ©penser autant dans l’achat d’un nouveau smartphone Xiaomi, sachez que vous avez d’autres alternatives moins onĂ©reuses. Les Redmi Note 9 et Note 9 Pro ont Ă©galement droit Ă des promotions pour les soldes sur Amazon. Comme le Xiaomi Mi Note 10, ces derniers ont droit Ă de belles caractĂ©ristiques.

