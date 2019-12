Bon plan : le prix des Philips Hue en chute libre (-50%) chez Amazon

C’est assez rare pour être souligné : les ampoules Philips Hue sont en vente flash pendant quelques heures sur Amazon. Des offres très avantageuses sont disponibles, mais la popularité de ces Philips Hue devrait faire chuter les stocks très vite. Ces bulbes intelligent sont très peu en promotion, c’est le moment ou jamais de faire de vraies économies sur ces produits.

Avant d’en rappeler les spécificités de ces produits connectés, vous trouverez ci-dessus la liste des promotions sur les Philips Hue chez Amazon. Le moment est opportun pour se décider : si vous avez déjà songé à acheter des ampoules connectées, vous devez donc savoir que les Philips Hue sont loin d’être de premiers prix. Mais leur statut de référence en la matière a de quoi donner envie. Cadeau original et pratique ou simple investissement personnel pour embellir votre domicile, ces Philips Hue ont plus d’un tour dans leur sac pour vous faciliter la vie.

Vente flash de Philips Hue chez Amazon

Cette liste de bons plans, rassemblant l’ensemble des bonnes affaires à quelques jours de Noël, vous montre à quel point l’occasion peut être bonne pour investir dans les ampoules Philips Hue. Si vous n’avez pas encore de produit de l’écosystème de la marque, il faudra que vous choisissiez une offre de promotion comportant un « pont de connexion ». C’est avec ce hub que les luminaires seront connectés et pourront être contrôlés. Pas de panique : un seul devrait suffire, sa capacité peut monter jusqu’à 50 ampoules connectées.

Place désormais à une petite revue en détail des caractéristiques et des avantages de ces ampoules Philips Hue en promotion sur Amazon. Mais avant toute chose, on vous rappelle que ces produits font partie des plus populaires et des plus tendance actuellement. Philips n’a pas l’habitude d’en proposer des promotions, du fait qu’ils se vendent déjà très bien. Les stocks sont limités, et par expérience, ils s’épuisent rapidement. C’est le moment d’en profiter avant la rupture de stock.

Pourquoi acheter des Philips Hue ?

Si vous avez cliqué sur cette promotion, c’est certainement que vous avez de l’intérêt pour les ampoules connectées. Mais pour écarter d’entrée de jeu l’idée qu’il s’agit d’un simple gadget, penchons-nous sur les avantages et les fonctionnalités utiles des Philips Hue. Si l’on devait en lister leurs principales qualités, nous citerions trois éléments : économie, sécurité, décoration. Car en utilisant l’application reliée aux luminaires, il est possible de choisir parmi 16 millions de couleurs disponibles, qui rendront une ambiance encore plus singulière à votre habitation ou votre bureau.

Connectées via l’application, les ampoules Philips Hue en promotion sur Amazon pourront également être contrôlées par un assistant vocal, une télécommande, un détecteur de mouvement, un interrupteur, mais aussi programmables automatiquement. Pour ceux souhaitant découvrir le plaisir du réveil lumière, c’est une parfaite solution : vous précisez l’heure à laquelle vous souhaitez vous lever, et une lumière douce et progressive se lancera quelques minutes avant le réveil. L’essayer c’est l’adopter, et la solution se montre bien efficace.

Terminons-en par une fonctionnalité qui ne manque pas d’intérêt pour ces ampoules Philips Hue : la programmation d’allumage de lumière aléatoire pendant la nuit, simulant votre présence dans le logement. Philips a développé ce mode pour rendre les habitations plus sécurisées, en dissuadant toute personne mal intentionnée de tenter de rentrer chez vous. En simulant une présence, les risques de cambriolages sont fortement réduits, et avec ses ampoules type LED, les produits de Philips seront loin d’être la cause d’une hausse de votre facture d’électricité.

Amazon surprend avec ses offres de Noël

Pour terminer sur ce bon plan des ventes flash de Noël disponible sur le site Amazon, l’installation des Philips Hue ne prend pas plus de 5 minutes – et bien que l’écosystème de Philips vous donne certainement envie d’étoffer votre gamme d’ampoules connectées, sachez que ces produits ont une durée de vie d’au moins 15 ans.

Les ampoules Philips Hue se présentent clairement comme des références en matière d’ampoules connectées sur le marché aujourd’hui. Mais Philips le sait : par défaut et au prix fort, les ventes ne manquent pas. Alors ces bonnes affaires spéciales Black Friday tomberont sous l’oeil de nombreux curieux et intéressés comme vous. Comme vous pouvez le découvrir, les promotions grimpent jusqu’à -47%. Que ce soit les kit de démarrage ou les ampoules individuelles, chacun des stocks devrait vite disparaître.

La période des fêtes arrive, et le produit sera aussi visé par un grand panel de personnes souhaitant faire un cadeau mélangeant originalité et pratique. Sans oublier que la solution sera la cerise sur le gâteau pour habiller votre logement d’une ambiance chaleureuse (aux couleurs de Noël si vous le voulez) ou dans une ambiance festive de fin d’année entre amis ou en famille.

