Bon plan : Redmi Note 8 Pro en chute brutale chez Amazon 🔥

Habituellement, le mois de juin est plutĂ´t calme du cĂ´tĂ© des marchands comme Amazon. Toutefois, il a dĂ©cidĂ© de casser la tradition pour dĂ©voiler quelques offres flash comme celle sur l’excellent Redmi Note 8 Pro. Le rapport qualitĂ© prix du smartphone devient encore plus convaincant avec son prix qui passe de 249 euros Ă 206 euros sur le site marchand. C’est le temps d’en profiter, les stocks sont toujours limitĂ©s.

Le Redmi Note 8 Pro a Ă©tĂ© officialisĂ© par Xiaomi Ă la fin de l’annĂ©e 2019 lors d’un Ă©vĂ©nement dĂ©diĂ©. Il n’a suffi que de quelques mois pour que le smartphone se positionne parmi les meilleures ventes sur le site Amazon, mais Ă©galement parmi les meilleurs smartphones du marchĂ© dans sa catĂ©gorie. S’il possède dĂ©jĂ d’un excellent rapport qualitĂ©-prix sans aucune rĂ©duction, celui-ci est encore plus sĂ©duisant grâce Ă cette promotion du marchand en ligne.

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un Redmi Note 8 Pro Ă petit prix sur Amazon, vous devez ĂŞtre très rapide, car les stocks sont ultra limitĂ©s. Il s’agit d’un smartphone qui se dote de tous les standards attendus, en plus du fait qu’il profite d’une belle promotion aujourd’hui. La vente flash signifie que l’offre ne va pas durer très longtemps en raison des stocks dĂ©jĂ rĂ©duits. Si vous ne souhaitez arriver Ă temps, ne ne pouvons que vous inviter Ă faire au plus vite pour espĂ©rer en profiter.

Quels avantages pour le Redmi Note 8 Pro ?

Le Redmi Note 8 Pro a surpris le public lorsqu’il a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par Xiaomi, en raison du fait qu’il se dote d’une fiche technique de qualitĂ©, mais pour un tarif très accessible. Le prix est semblable Ă celui d’un tĂ©lĂ©phone haut de gamme pour des compĂ©tences Ă la hauteur. Il embarque un Ă©cran Full HD+ de 6,53 pouces avec un ratio Ă©cran/corps impressionnant qui touche les 91%. La dalle recouvre ainsi la majeure partie de la face avant du smartphone, un rĂ©sultat obtenu grâce Ă une toute petite encoche en forme de goutte d’eau qui cache la camĂ©ra selfie.

En plus d’une esthĂ©tique soignĂ©e, le Redmi Note 8 Pro fait le choix d’un SoC Helio G90, un processeur haut de gamme qui permet de bĂ©nĂ©ficier de tous les jeux et des applications sans latence. En comparaison, le prĂ©cĂ©dent modèle de la marque chinoise embarquait le Soc Snapdragon 660. Si cette nouvelle puce n’est pas au niveau du dernier Qualcomm Snapdragon 855, elle est cela dit largement suffisante et performante pour un tĂ©lĂ©phone commercialisĂ© Ă un tel tarif.

CĂ´tĂ© photo, le Redmi Note 8 Pro fait fort. Il s’agit du seul modèle commercialisĂ© Ă un tel prix Ă embarquer un quadruple capteur photo. MĂŞme l’iPhone XS Max d’Apple commercialisĂ© Ă partir de 1 659 euros ne possède pas d’un dispositif similaire et n’embarque qu’un triple module. Si la qualitĂ© n’est logiquement pas la mĂŞme que le dernier iPhone, Xiaomi a fait de gros efforts pour proposer un capteur photo principal de 64 Mpx, un grand-angle, un macro et un ToF qui offre une amĂ©lioration de la profondeur sur les photos capturĂ©es.

Une offre flash signée Amazon

Si les French Days sont terminĂ©s depuis bien longtemps maintenant, Amazon continue de se montrer Ă la hauteur avec cette belle promotion sur le Redmi Note 8 Pro. La remise sur ce modèle reprĂ©sente une cinquantaine d’euros, soit environ 20% du prix d’origine. Autant dire que le smartphone devient encore plus accessible et saura vous convaincre Ă passer ce cap. MĂŞme sans rĂ©duction, il affiche un rapport qualitĂ©-prix capable de dĂ©fier de nombreux modèles de marques concurrentes.

Amazon propose un autre avantage qui devrait achever de vous convaincre —en plus de cette vente flash. En effet, le marchand en ligne vous offre la possibilitĂ© de tester le Redmi Note 8 Pro durant 30 jours. Si jamais il ne rĂ©pond pas Ă vos attentes, vous avez la possibilitĂ© de le renvoyer pendant cette pĂ©riode afin de profiter d’un remboursement sur le produit. Vous pouvez donc tester le smartphone tranquillement et le renvoyer sans risque au marchand en ligne.

Enfin, Amazon offre la mĂŞme garantie constructeur que si vous aviez achetĂ© le Redmi Note 8 Pro directement chez Xiaomi ou dans une boutique physique. Vous n’avez donc pas de mauvaise surprise et profitez d’une assurance rassurante lors de l’achat de votre nouveau smartphone. Le leader du e-commerce vous permet aussi d’accĂ©der gratuitement de sa plateforme de streaming musical Amazon Music Unlimited d’une valeur de 9,99 euros par mois. Il s’agit de la deuxième plateforme de streaming dans le monde après le numĂ©ro 1 qui n’est autre que Spotify. Celle-ci propose au total plus de 50 millions de titres et plusieurs fonctionnalitĂ©s de choix.

