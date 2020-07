Bon plan : le prix du Redmi Note 9 Pro en chute libre chez Amazon 🔥

Le Redmi Note 9 Pro est dans le Top 3 des ventes de smartphones depuis le dĂ©but des soldes sur Amazon. Avec la rĂ©duction disponible ce samedi, c’est tout simplement le meilleur rapport qualitĂ© prix de tout le marchĂ©. Le smartphone passe de 299 euros Ă 225 euros, ce qui est dingue quand on sait qu’il est disponible depuis quelques semaines.

Le Redmi Note 9 Pro est un tĂ©lĂ©phone qui se positionne comme un excellent (voire le meilleur) entrĂ©e de gamme. Il n’est pas assez puissant pour faire partie des tĂ©lĂ©phones classĂ©s comme milieu de gamme, mais il n’en est vraiment pas loin. Avec un tel prix, c’est clairement le modèle qui fait office de rĂ©fĂ©rence sur le crĂ©neau. MĂŞme Ă 299 euros, il Ă©tait dĂ©jĂ très sĂ©duisant grâce Ă plusieurs points forts, alors autant dire que cette offre Ă©clair signĂ©e Amazon pour les soldes tombent Ă point nommĂ©.

En plus du Redmi Note 9 Pro, Amazon a dĂ©cidĂ© de faire chuter d’autres prix pour les soldes, ceux des Redmi Note 9S et du basique Redmi Note 9. Le tarif de ces deux modèles se situe entre 150 et 200 euros. Dans le cas oĂą vous cherchez un smartphone accessible, mais tout de mĂŞme puissant, ces modèles pourront aussi rĂ©pondre Ă vos attentes. Si vous avez quelques dizaines d’euros de plus Ă investir, le Redmi Note 9 Pro sera idĂ©al.

Comme Ă son habitude, Amazon limite les stocks des produits disponibles en soldes, surtout quand il s’agit d’appareils aussi populaires que le Redmi Note 9 Pro. Il fait partie des meilleures ventes sur la plateforme marchande, ce qui atteste de son succès depuis son lancement. Avec l’offre en cours, vous avez la possibilitĂ© d’Ă©conomiser plus de 70 euros sur le tĂ©lĂ©phone, un montant non nĂ©gligeable lors de la sĂ©lection d’un nouvel appareil. Toutefois, il faut ĂŞtre rapide pour en profiter avant Ă©puisement des stocks.

Redmi Note 9 Pro, un modèle à prix barré

En profitant de cette promo sur le Redmi Note 9 Pro proposĂ© Ă 225 euros contre 299 euros, vous ĂŞtes assurĂ© d’avoir faire une rĂ©elle Ă©conomie. Le smartphone se dote de plusieurs caractĂ©ristiques de choix ayant contribuĂ© Ă son succès sur le crĂ©neau des entrĂ©es de gamme. Il s’agit du meilleur rapport qualitĂ© prix de sa catĂ©gorie, en sachant que certaines de ses caractĂ©ristiques sont parfaitement adaptĂ©es Ă un usage au quotidien.

Le Redmi Note 9 Pro comprend un Ă©cran IPS LCD de 6,7 pouces en diagonale. Xiaomi a placĂ© une petite encoche en forme de goutte d’eau afin que la camĂ©ra prenne le moins de place sur la dalle avant de l’appareil. C’est assez rare de voir un modèle entrĂ©e de gamme profiter d’un Ă©cran aussi consĂ©quent et de ce type d’encoche qu’on retrouve aussi sur des smartphones plus haut de gamme. Le design n’est pas aussi abouti que celui des tĂ©lĂ©phones premium, mais Xiaomi a fait un effort pour que les matĂ©riaux soient quand mĂŞme bien finis. La qualitĂ© du produit est lĂ .

CĂ´tĂ© points forts, on peut aussi Ă©voquer l’appareil photo du Redmi Note 9 Pro. Le tĂ©lĂ©phone a droit Ă un quadruple capteur photo composĂ© d’un capteur de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 5 Mpx et un ToF de 2 Mpx. Les constructeurs qui offrent un tel module photo sont assez rares sur le marchĂ©, surtout quand on souligne que mĂŞme l’iPhone 11 Pro n’a droit qu’Ă trois capteurs photo. Évidemment, la qualitĂ© photo n’est pas aussi Ă©levĂ©e sur le smartphone Xiaomi, mais elle est loin d’ĂŞtre dĂ©cevante —au contraire. Une fois de plus, le smartphone se distingue très largement dans sa catĂ©gorie.

Le smartphone de 2020 Ă prix fou

Depuis sa sortie, le Redmi Note 9 Pro n’a jamais profitĂ© d’un tel tarif. Si le tarif de base est très sĂ©duisant, le rapport qualitĂ©-prix s’en voit encore amĂ©liorĂ© lors des soldes sur Amazon. La marque Redmi est indĂ©pendante, mais elle appartient encore au groupe Xiaomi, un constructeur qui se dĂ©marque rĂ©gulièrement avec d’excellents modèles. Redmi se positionne comme une dĂ©clinaison entrĂ©e de gamme de la marque. De son cĂ´tĂ©, cette dernière est prĂ©sente sur le marchĂ© avec des modèles plus premium comme le Mi Note 10 ou le Mi note 10 Pro.

En choisissant le Redmi Note 9 Pro chez Amazon lors de ces soldes, vous avez droit Ă quelques avantages non nĂ©gligeables. D’une part, il y a Ă©videmment le prix. Actuellement, le marchand en ligne Ă casser autant le prix du smartphone. D’autre part, il est aussi le seul Ă offrir un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours, une pĂ©riode oĂą vous pouvez tester le tĂ©lĂ©phone en toute tranquillitĂ©. Tous ses concurrents laissent seulement 14 jours pour un retour.

Si le Redmi Note 9 Pro ne vous convient pas, vous pouvez le retourner et profiter d’un remboursement intĂ©gral dans les jours après le retour. Attention, il faut quand mĂŞme que le produit soit comme neuf, faute de quoi Amazon sera dans l’incapacitĂ© de vous rembourser. Le dĂ©lai d’essai et le processus de remboursement sont des bons filets de sĂ©curitĂ© lors de l’achat d’un produit en ligne. Il y a toutefois peu de chance que le Redmi Note 9 Pro ne satisfasse pas Ă vos attentes.

Une fois de plus, le dĂ©fi de la journĂ©e sera de rĂ©ussir Ă profiter du Redmi Note 9 Pro Ă prix cassĂ©. Le nombre d’unitĂ©s qui profitent d’un tel tarif pour les soldes sur Amazon sont rares, ce qui veut dire qu’il faut aller vite pour ne pas rater cette opportunitĂ©. Tout rĂ©cent, il profitĂ© dĂ©jĂ d’un deal excellent lors de cette opĂ©ration.

