Bon plan : le prix des Redmi Note 9 Pro en chute lourde aux French Days 🔥

Le Redmi Note 9 Pro a Ă©tĂ© très rapide. PrĂ©sentĂ© au printemps 2020, il n’a pris que quelques semaines pour se placer dans le cercle des meilleurs smartphones sur le crĂ©neau entrĂ©e de gamme. Xiaomi a mis la barre haute en proposant ce tĂ©lĂ©phone accessible sans nĂ©gliger la qualitĂ© et les caractĂ©ristiques techniques.

Avec cette promo dĂ©voilĂ©e par Amazon pour les French Days, le rapport qualitĂ©-prix du tĂ©lĂ©phone devient… excellent. Le tarif affiche une chute de 299 euros Ă 219 euros, soit 25% de remise sur un tĂ©lĂ©phone qui a moins de 6 mois sur le marchĂ©.

Le reste de la gamme Redmi Note 9 bĂ©nĂ©ficie aussi largement des promos pour les French Days Amazon. Ci-dessous, nous avons listĂ© les deux autres modèles (la version « 9 » standard et la version « S ») qui sont moins premium que le Redmi Note 9 Pro.

Le Redmi Note 9 Pro est un smartphone officiellement entrée de gamme. Toutefois, il dispose de plusieurs caractéristiques habituellement attribuées aux téléphones milieux de gamme. Ses caractéristiques sont bonnes compte tenu du tarif qui reste très abordable. Disponible en France depuis mai dernier, il est dans le Top 3 des ventes de smartphones sur Amazon, une position que les French Days devraient encore renforcer.

Pour les French Days, Amazon n’a pas laissĂ© les Redmi Note 9 et Note 9S sur le bord de la route. Ils composent le reste de la gamme, mais ils sont des tĂ©lĂ©phones un peu plus basiques que la dĂ©clinaison Pro. Ils sont logiquement un peu moins puissants et chers que le modèle en question. De son cĂ´tĂ©, le Redmi Note 9 Pro a Ă©tĂ© conçu pour le quotidien. Il allie la puissance nĂ©cessaire pour une utilisation sans latence et une offre photo boostĂ©e par le quadruple module installĂ© Ă son dos.

Le Redmi Note 9 Pro au top chez Amazon

Sans la remise, le Redmi Note 9 Pro revient Ă quasiment 300 euros. C’est dĂ©jĂ un prix raisonnable pour l’appareil, mais cette offre spĂ©ciale French Days lui donne encore un argument supplĂ©mentaire. Aucun concurrent n’est capable de faire aussi bien sur le secteur des entrĂ©es de gamme, le tout Ă un tarif aussi compĂ©titif.

On a beau connaĂ®tre Xiaomi, la marque continue de surprendre lors de certaines sorties. C’est le cas avec ce modèle qui bouleverse les habitudes du marchĂ© avec de belles caractĂ©ristiques. Le seul concurrent direct du Redmi Note 9 Pro reste le Huawei P30 Lite, mais il a l’inconvĂ©nient d’ĂŞtre sorti il y a plus d’une annĂ©e.

CĂ´tĂ© fiche technique, le Redmi Note 9 Pro mis Ă l’honneur par Amazon pour les French Days profite d’un Ă©cran LCD de 6,7 pouces. La dalle n’est pas OLED, mais il ne faut oublier que l’iPhone 11 a le droit Ă un Ă©cran similaire (cela dit, bien plus beau pour ce dernier) alors qu’il s’agit d’un modèle haut de gamme. Xiaomi a mis la barre haute en ajoutant une encoche en forme de goutte d’eau, une caractĂ©ristique qu’on retrouve plutĂ´t du cĂ´tĂ© des tĂ©lĂ©phones du milieu et haut de gamme.

On l’a dit, le Redmi Note 9 Pro se dĂ©marque du reste du segment avec son offre photo. Ă€ prix rĂ©duit pour les French Days sur Amazon, le tĂ©lĂ©phone continue de taquiner le crĂ©neau du milieu de gamme. Le quadruple module photo placĂ© Ă l’arrière embarque un capteur principal de 64 Mpx, un grand-angle de 8 Mpx, un capteur macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur (ToF) de 2 Mpx. Il n’est pas aussi bon que les smartphones premium, mais il survole ses concurrents et certains tĂ©lĂ©phones plus onĂ©reux.

Xiaomi au top pour les French Days

C'est un plaisir de voir le Redmi Note 9 Pro mis en avant de la sorte par Amazon pour les French Days.

Amazon vous offre une seconde chance, French Days ou non. Le marchand propose toujours une pĂ©riode de 30 jours durant laquelle vous pouvez tester le produit depuis chez vous. Pendant tout ce dĂ©lai, vous avez la possibilitĂ© de retourner le Redmi Note 9 Pro sans frais ni justification. Si tel est le cas, Amazon vous rembourse en intĂ©gralitĂ© dans les jours suivants, de quoi ĂŞtre rassurĂ© lors de l’achat en ligne.

Le Redmi Note 9 Pro bĂ©nĂ©ficie de plusieurs avantages en plus des quelques caractĂ©ristiques techniques que nous avons Ă©voquĂ©es plus haut. Si votre budget est plus restreint, le reste de la gamme aura votre attention en raison de ses prix plus faibles. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez aussi regarder du cĂ´tĂ© du Mi Note 10 de Xiaomi. Très rĂ©cent aussi, il profite d’un tarif sous la barre des 400 euros pour les French Days.

Grâce Ă cette promo spĂ©ciale French Days, Amazon propose une remise de 25% sur le Redmi Note 9 Pro.

Pour en savoir plus sur le Redmi Note 9 Pro chez Amazon, c'est ici :

