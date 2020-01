Bon plan : Samsung Galaxy S10e et Note 10, le prix chute subitement 🔥

Les Samsung Galaxy S10e et Note 10 n’Ă©chappent pas aux soldes ce lundi : Ces deux smartphones haut de gamme appartiennent Ă la dernière gĂ©nĂ©ration de tĂ©lĂ©phones du constructeur corĂ©en. C’est le moment ou jamais de changer de tĂ©lĂ©phone. Attention, il est important de prĂ©ciser qu’avec une telle rĂ©ductions, les stocks seront forcĂ©ment très limitĂ©s chez Cdiscount et Amazon, les Galaxy S10e et le Note 10 ne devraient pas rester longtemps en promotion.

Pour ces soldes d’hiver, le Samsung Galaxy S10e et le Note 10 est en promotion sur Amazon. Il est important de prĂ©ciser que le premier tĂ©lĂ©phone est extrĂŞmement rĂ©cent, en effet il a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© par le corĂ©en lors du MWC de Barcelone qui s’est dĂ©roulĂ© en fĂ©vrier dernier, il y a donc moins d’un an. Le second modèle, plus grand format, a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© au dĂ©but du mois d’aoĂ»t dernier. C’est donc d’autant plus surprenant de les voir en soldes en ce dĂ©but janvier.

Si vous achetez ce Samsung Galaxy S10e ou le Note 10 en soldes aujourd’hui, vous bĂ©nĂ©ficiez aussi de la traditionnelle garantie constructeur. Mais encore une fois, pour profiter d’un prix aussi faible pendant les soldes, il faudra ĂŞtre très rapide. Plus le temps passe, plus les ruptures de stock se font sentir. Une telle promotion sur le Galaxy S10e est tellement attractive qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.

Les gammes Galaxy S10e et Note 10 en soldes

Pendant les soldes Samsung peut se permettre de faire chuter le prix de son Galaxy S10e de quelques centaines d’euros. De ce fait, vous pouvez avoir ce smartphone haut de gamme pour moins de 500 €, ce qui est un rapport qualitĂ© prix quasiment imbattable sous Android. Une telle offre permet donc de se faire plaisir, mĂŞme si NoĂ«l est passĂ©. Comme chaque annĂ©e, les boutiques physiques vont ĂŞtre dĂ©passĂ©es en cette pĂ©riode de soldes, c’est pourquoi il est bien plus simple de commander son Samsung Galaxy S10e en soldes sur internet.

Le Samsung Galaxy S10e n’est autre que la version allĂ©gĂ©e des Galaxy S10 et S10+, tous appartiennent Ă la famille des smartphones premium du constructeur. Comme nous l’avons expliquĂ©, le Galaxy S10e en soldes se positionne comme le smartphone le plus accessible des trois modèles de Galaxy S10. De la mĂŞme façon qu’Apple le fait avec son iPhone XR, son principal avantage est son excellent rapport qualitĂ©-prix qui ne fait que s’amĂ©liorer pendant les soldes.

En 2019, Samsung a aussi présenté une autre gamme encore plus prestigieuse qui comprend le Galaxy Note 10 et le Note 10+. Cependant, les Galaxy S10 restent bien plus accessibles et bien plus grand public. Ceux pour qui, même pendant les soldes, trouvent que le prix reste encore trop élevé, il reste la gamme des Galaxy A qui commence à 150 euros. Toutefois, pour un Samsung Galaxy S10e, les promos sont vraiment ultra séduisantes.

Le point positif d’acheter son Galaxy S10e ou le Galaxy Note 10 de Samsung en promotion sur internet, c’est que tous les marchands en ligne se doivent d’offrir une pĂ©riode avec un droit de rĂ©tractation. Par exemple, Cdiscount vous laisse renvoyer le colis et obtenir un remboursement sous 15 jours si vous ĂŞtes mĂ©contents. Chez Amazon, cette pĂ©riode est mĂŞme de 30 jours, y compris pendant les soldes d’hiver.

Le Samsung Galaxy S10e Ă prix imbattable

Pour en savoir plus sur les aspects techniques de ce smartphone nous vous invitons Ă lire notre fiche prĂ©cise, dans cet article nous irons Ă l’essentiel. Tout ce qu’il faut retenir c’est que le Samsung Galaxy S10e en soldes se dĂ©marque de ses grands frères avec son aspect compact, ce qui est un critère important sachant que de plus en plus d’utilisateurs dĂ©sirent retrouver des smartphones plus petits, plus maniables avec une meilleure prise en main.

Il faut aussi prĂ©ciser que ce smartphone propose un excellent ratio taille-Ă©cran, par exemple, le constructeur corĂ©en a eu l’intelligence de placer le capteur photo avant dans un poinçon et non dans une encoche traditionnelle. Quand nous Ă©voquons la photo, il faut dire le Galaxy S10e en soldes embarque un excellent appareil. Encore une raison pour ne pas s’en priver pendant les soldes. Si vous n’ĂŞtes toujours pas convaincu par le produit, ce smartphone est Ă©quipĂ© d’une prise jack, ce qui devient extrĂŞmement rare sur les modèles concurrents du Samsung Galaxy S10e.

Pour faire simple, le Samsung Galaxy S10e qui est actuellement en soldes reste le plus accessible de cette gamme de luxe, tout en intĂ©grant le savoir-faire inĂ©galable du numĂ©ro 1 mondial. Si vous voulez en savoir plus, toutes les caractĂ©ristiques techniques du smartphone sont Ă retrouver sur notre fiche produit, au cas oĂą vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ce produit avant de l’acheter.

