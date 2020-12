Bon plan : la PS4 et ses jeux sont bradés au Black Friday (50%) 🔥

Depuis ce vendredi matin, le Black Friday a envahi Amazon. Le marchand a décidé de faire plaisir aux joueurs avec de belles remises sur les consoles Sony. La PS4 (dans un pack avec des jeux), les jeux ou encore les manettes sont en promotion. Ci-dessous, nous avons listé les meilleures offres en cours. Attention, le stock est parfois très limité.

Ventes Flash PS4 : les offres incontournables

Amazon met la barre haute avec un tel deal sur la PS4 de Sony. En plus de la console de jeux vidĂ©o, les deals en cours comprennent un bundle, ce qui veut dire que vous pouvez profiter de la PS4 mais aussi des jeux / accessoires qui accompagnent ce dernier. Grâce aux offres en cours, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de remises importantes sur tous ces Ă©lĂ©ments. C’est beaucoup plus logique de se tourner vers un pack que vers la console seule, surtout avec cette promo.

La PS4 de Sony, toujours une référence

Durant chaque opération spéciale de cette ampleur, la PS4 de Sony se hisse parmi les meilleures ventes sans difficulté —que ce soit sur Amazon ou ailleurs. Et pour cause, la console de jeux vidéo est une référence sur le marché, elle rencontre un franc succès depuis des années. Alors que la PS5 a du mal à se faire voir, la PlayStation 4 restera un modèle clé à Noël.

En plus de la console, la plateforme Amazon propose souvent des packs qui incluent des jeux, des casques de rĂ©alitĂ© virtuelle ou des manettes. C’est une vraie chance de pouvoir les retrouver Ă prix rĂ©duit, sachant que cela vous laisse la possibilitĂ© de complĂ©ter votre expĂ©rience. On sait dĂ©jĂ que les stocks de PS4 vont partir vite, sachant que le marchand limite toujours les exemplaires disponibles Ă de tels tarifs.

On le disait, Amazon propose souvent les PS4 de Sony sous forme de bundle. Ceux-ci comprennent des jeux vidĂ©o populaires que ce soit FIFA 2021, Spiderman ou encore The Last of us Part II. Comme la console, ces jeux sont apprĂ©ciĂ©s sur le marchĂ©, leur popularitĂ© n’est plus Ă dĂ©montrer. Les tarifs sont plus intĂ©ressants si vous prenez les packs, cela devrait vous permettre de trouver ce que vous cherchez plus facilement.

La PS4 de Sony se place comme la deuxième console de jeux vidĂ©o juste après la PS2, un autre appareil de la mĂŞme marque dont le succès a Ă©tĂ© au rendez-vous. OfficialisĂ©e sur le marchĂ© en 2014, elle comptait plus de 100 millions d’exemplaires Ă©coulĂ©s l’an dernier, un chiffre qui a encore augmentĂ© depuis. Si le constructeur a officialisĂ© la PS5 il y a peu, le succès de la PS4 devrait continuer sur quelques annĂ©es. Grâce Ă cette promo, le rapport qualitĂ©-prix est encore meilleur qu’il ne l’Ă©tait dĂ©jĂ .

Ă€ chacune de ces opĂ©rations, la PS4 se place parmi les meilleures ventes sur Amazon. Elle dĂ©passe la Nintendo Switch et la Xbox One, cette dernière Ă©tant sa concurrente directe imaginĂ©e par Microsoft. Les jeux vidĂ©o proposĂ©s la console de Sony sont ultra populaires, que ce soit FIFA, Crash Team Racing, Borderlands 3 ainsi que The Last of Us Part II. Elle se positionne comme un incontournable et c’est encore le cas malgrĂ© la sortie rĂ©cente de la PS5.

Amazon envoie du lourd

La PS4 de Sony bĂ©nĂ©ficie d’excellents deals sur Amazon. C’est un plaisir de retrouver la console de jeux vidĂ©o Ă un tel prix en cette pĂ©riode de fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Si l’appareil a parfois droit Ă des remises sur le site marchand. On sait dĂ©jĂ que les deals vont partir très vite, surtout sachant que la console sĂ©duit dĂ©jĂ Ă©normĂ©ment de joueurs quand elle n’est pas Ă prix cassĂ©s. En plus, le site limite toujours le nombre d’exemplaires disponibles Ă prix barrĂ©. Vous avez droit Ă un autre avantage mis en avant par cette dernière, cela peut achever de vous convaincre Ă prendre une dĂ©cision.

En effet, Amazon a dĂ©cidĂ© de repousser sa pĂ©riode de retour jusqu’au 31 janvier 2021 plutĂ´t que de rester sur les 30 jours habituels. C’est parfait pour cette pĂ©riode, car les fĂŞtes de fin d’annĂ©e approchent vite. Vous avez la possibilitĂ© de prendre la PS4 de Sony dès maintenant afin de vous faire plaisir (ou de l’offrir pour les cadeaux de NoĂ«l). Si le destinataire Ă qui vous l’offrez n’est pas satisfait, vous avez tout le temps de la renvoyer au mois de janvier. Cela vous Ă©vitera de devoir passer par une autre plateforme pour la revendre et risquer de perdre de l’argent. C’est un double argument de poids durant cette opĂ©ration annuelle.

D’ordinaire, le dĂ©lai de rĂ©tractation affichĂ© par Amazon est de 30 jours. C’est dĂ©jĂ beaucoup plus que les 14 jours affichĂ©s par tous les autres marchands comme Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger. MĂŞme en cette pĂ©riode, les plateformes françaises ont dĂ©cidĂ© de rester sur ces 2 semaines, soit le minimum lĂ©gal. Si cela peut ĂŞtre suffisant quand NoĂ«l n’est pas d’actualitĂ©, c’est trop peu pour sĂ©curiser ses cadeaux dès maintenant. Surtout, vous n’avez pas la possibilitĂ© d’effectuer des retours au mois de janvier. Aussi, ces acteurs n’affichent pas de deals sur la PS4 de Sony aussi sĂ©duisants que le marchand amĂ©ricain.

Lors de cette Ă©dition du Black Friday, Amazon a pris la dĂ©cision de baisser les prix de toutes les grandes marques. En plus des promotions sur Sony et sa PS4, la plateforme marchande s’intĂ©resse de près Ă Apple, Samsung, Bose, Xiaomi ou encore Philips. Les produits concernĂ©s par les remises sont populaires en plus d’ĂŞtre rĂ©cents, les rĂ©ductions peuvent atteindre les -60%. C’est une chance de pouvoir sĂ©curiser ses achats de NoĂ«l ou simplement faire des Ă©conomies lors de cette opĂ©ration.

Pour voir les deals chez Amazon :

Voir toutes les offres