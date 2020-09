Bon plan : le Redmi Note 8 Pro en chute libre chez Amazon.fr 🔥

Pour ces French Days, Amazon dĂ©marre très fort avec des promotions sur des produits populaires. Parmi eux, il y a l’excellent Redmi Note 8 Pro de Xiaomi, qui est connu pour son rapport qualitĂ© prix imbattable. Depuis la sortie de la version de la neuvième version, le prix de cet appareil a encore baissĂ©. Pour ces French Days, le site rajoute encore une remise, ce qui le fait passer de 249 euros Ă 199 euros. C’est la première fois qu’il est sous les 200 euros, c’est fou.

DĂ©voilĂ© par Xiaomi en 2019 lors d’un Ă©vĂ©nement dĂ©diĂ©, le Redmi Note 8 Pro a une annĂ©e d’existence sur le marchĂ©. En quelques mois Ă peine, il s’est hissĂ© parmi les meilleures ventes du marchĂ© sur son crĂ©neau, y compris sur le site Amazon. Pour ces French Days, son rapport qualitĂ©-prix dĂ©jĂ très sĂ©duisant devient encore plus compĂ©titif. C’est une belle surprise de retrouver ce smartphone assez jeune Ă un tel prix chez le marchand en ligne amĂ©ricain.

Autant le dire tout de suite, vous devrez ĂŞtre rapide pour profiter du Redmi Note 8 Pro Ă ce prix sur Amazon. Les stocks sont très limitĂ©s, comme Ă chaque fois lors des offres flash du leader du e-commerce. Le smartphone se dote de nombreux avantages qui font son succès sur le segment des milieux de gamme depuis sa sortie, ce qui veut dire que sa baisse de prix va attirer du monde. Les ventes Ă©clair n’ont pas vocation Ă durer plus de quelques heures, vous avez donc intĂ©rĂŞt Ă prendre une dĂ©cision rapidement.

Pourquoi prendre un Redmi Note 8 Pro ?

Comme Ă son habitude, Xiaomi a les arguments pour surprendre le public. Le Redmi Note 8 Pro ne fait pas exception Ă la règle, puisqu’il se positionne comme un milieu de gamme, mais empruntent quelques fonctionnalitĂ©s au segment supĂ©rieur. Il profite d’une belle fiche technique pour un prix accessible qui baisse avec cette promo spĂ©ciale. Il est muni d’un Ă©cran Full HD+ de 6,53 pouces avec un impressionnant ratio corps/Ă©cran de 91%. La dalle recouvre la majeure partie de l’avant du tĂ©lĂ©phone tandis que la camĂ©ra selfie a Ă©tĂ© placĂ©e dans une petite encoche en forme de goutte d’eau.

S’il dispose d’un design bien fini et esthĂ©tique, le Redmi Note 8 Pro Ă prix mini par Amazon pour les French Days se dote d’une puce Helio G90, un processeur puissant qui permet assez rapide pour Ă©viter de la latence avec les jeux et les applications. Le prĂ©cĂ©dent modèle de la gamme se dotait du SoC Snapdragon 660, une version de Qualcomm plus ancienne et logiquement moins performante. Si le processeur Helio G90 ne peut pas concurrencer le dernier Qualcomm Snapdragon 865, il est largement Ă la hauteur pour un usage du smartphone au quotidien, surtout Ă un tel tarif.

Xiaomi a aussi misĂ© sur l’offre photo avec le Redmi Note 8 Pro en promo pour les French Days. Il possède un quadruple module photo installĂ© au centre du dos de l’appareil. En comparaison, le dernier iPhone 11 Pro Max n’embarque mĂŞme pas quatre capteurs photos lui-mĂŞme. Évidemment, le rendu des images n’est pas le mĂŞme, mais cela atteste du soin apportĂ©e par la marque chinoise Ă la photo. Le quadruple module se compose d’un capteur photo principal de 64 Mpx, d’un grand-angle, d’un macro et d’un ToF qui permet une amĂ©lioration de la profondeur sur les clichĂ©s.

Amazon commence fort les French Days

Les French Days commencent Ă peine, mais Amazon attaque fort en montrant sa volontĂ© de se faire une place de choix sur cet Ă©vĂ©nement qui Ă©tait initialement français. Cette offre flash sur le Redmi Note 8 Pro est une belle preuve de l’agressivitĂ© dont fait preuve le marchand en ligne lors de cette opĂ©ration. Avec cette remise, vous profitez d’une remise de 50 euros, soit 20%. Autant dire que la promotion est très belle, surtout quand on sait que le prix de base du tĂ©lĂ©phone n’est dĂ©jĂ pas si Ă©levĂ©. Le rapport qualitĂ©-prix de ce smartphone apprĂ©ciĂ© augmente indĂ©niablement et survole la concurrence.

Autre avantage Ă choisir le Redmi Note 8 Pro sur Amazon pendant les French Days, le dĂ©lai de rĂ©traction. Vous avez droit Ă une pĂ©riode de 30 jours pendant lesquels vous pouvez tester le smartphone en toute tranquillitĂ©, de quoi vous rassurer si vous hĂ©sitez encore. Si le tĂ©lĂ©phone ne vous convient pas, vous avez la possibilitĂ© de renvoyer le tĂ©lĂ©phone pour profiter d’un remboursement intĂ©gral dans les jours qui suivent. Une belle deuxième chance lors de votre achat Ă prix mini effectuĂ© en ligne.

On note aussi que le marchand Amazon offre la mĂŞme garantie constructeur que si vous achetiez le Redmi Note 8 Pro directement auprès de Xiaomi. Tous les avantages sont les mĂŞmes… Sauf le prix qui est plus bas chez le marchand. Toutefois, vous devrez ĂŞtre très rapide pour en profiter, car cette offre va attirer beaucoup de monde et les exemplaires en stock sont très limitĂ©s.

